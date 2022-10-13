Прилетело! Грохот стоял, я #бу!? - мешканці Бєлгорода про підрив у місті російської ракети. Губернатор каже, що підірваний склад з боєприпасами (оновлено)
13 жовтня у російському Бєлгороді вибухнула ракета, яку окупанти намагалися запустити по Україні. Зазначається, що також підірваний склад з боєприпасами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков традиційно звинуватив Україну. "Підірвано склад із боєприпасами. Відбулася їхня детонація. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Жителів зараз вивозитимемо на безпечну відстань", — повідомив він.
Топ коментарі
+90 саша паламарчук
показати весь коментар13.10.2022 20:29
+41 Evgen Karpenko
показати весь коментар13.10.2022 20:26
+35 Philip #450827
показати весь коментар13.10.2022 20:36
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15 км от Белгорода.
это шо ж получается......
Как па-дамашніму!..
хотят отделиться ,но не знают как.! Евакуируйтесь в Украину,спасайтесь от московских террористов.(МТ )...__
Треба повторити !
А НАС ЗА ЧТО ? 😆
Тупізна кацапів заоблачна.
Агов, москалики! Коли вже в'#бете по Воронєжу?
Нечіпай ***** ЛИХО, поки воно лежить в Україні тихо!!
А тепер, рашисте, начувайся !!