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Прилетело! Грохот стоял, я #бу!? - мешканці Бєлгорода про підрив у місті російської ракети. Губернатор каже, що підірваний склад з боєприпасами (оновлено)

13 жовтня у російському Бєлгороді вибухнула ракета, яку окупанти намагалися запустити по Україні. Зазначається, що також підірваний склад з боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська ракета влучила в будинок у Бєлгороді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков традиційно звинуватив Україну. "Підірвано склад із боєприпасами. Відбулася їхня детонація. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Жителів зараз вивозитимемо на безпечну відстань", — повідомив він.

Автор: 

вибух (4451) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+90
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13.10.2022 20:29
+41
Уявляю, як напружився воронеж...
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13.10.2022 20:26
+35
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13.10.2022 20:36
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сцыкуны по природе ...
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13.10.2022 20:25 Відповісти
ну если честно, это посёлок Октябрьский.
15 км от Белгорода.
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13.10.2022 21:12 Відповісти
В октябрском вечером и загорелось сильно. А первый случай был днем, на крышу высотного жилого дома рухнуло. По харьковским местным сми и по смартфонам от знакомых оттуда у многих сразу пришло видео и разное. По трухе гляньте в Телеграме.
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13.10.2022 21:21 Відповісти
Новину изменили. Склад в Октябрьском ~25 км. от Белгорода.
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13.10.2022 22:11 Відповісти
да попутину что и где у вас взрывается - не останавливайтесь...
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13.10.2022 21:42 Відповісти
так и хочется написать ЧТО НЕ НРАВИТСЯ суки?
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14.10.2022 01:49 Відповісти
Уявляю, як напружився воронеж...
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13.10.2022 20:26 Відповісти
Воронеж это на десерт.
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13.10.2022 20:29 Відповісти
Тобі десерт, а у них безсоння...
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13.10.2022 21:08 Відповісти
Варонєш це на Новий Рік!!
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13.10.2022 21:45 Відповісти
Це на потом....
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14.10.2022 00:37 Відповісти
Ooops...
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13.10.2022 20:27 Відповісти
Spec?
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13.10.2022 20:54 Відповісти
Что случилось, почему все это происходит? Опять курили не в том месте.
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13.10.2022 20:27 Відповісти
......теракт, 100% теракт.......проклятые бендеровцы....
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13.10.2022 20:27 Відповісти
это она как то удачно прилетела )) в магазин с петардами? )))
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13.10.2022 20:27 Відповісти
З Китаю вже на новорічні свята завезли...
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13.10.2022 21:05 Відповісти
Шо с **...лами орки?
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13.10.2022 20:27 Відповісти
Посєявший вєтєр-пожньот бурю...
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13.10.2022 20:27 Відповісти
Знов "аналоговнет" ракета бумеранг
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13.10.2022 20:28 Відповісти
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13.10.2022 20:36 Відповісти
То вы еще я#бу не видели), всему свое время.
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13.10.2022 20:28 Відповісти
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13.10.2022 20:29 Відповісти
Скоро, крЭмлъ от своего быдла, по взрослому отсреливаться начнёт..
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13.10.2022 20:33 Відповісти
Не буде того, бо то бидло.
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13.10.2022 21:03 Відповісти
Так по обіді вже ж було, чи це на-добраніч??? Нічого, спіть спокійно, все буде ...Україна
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13.10.2022 20:33 Відповісти
Посадить клеветника! Великая могучая непобедимая рассейская армия никогда, слышите, никогда не промазывает своими высокоточными боеприпасами! И никогдее всего - по Белгороду! Всегда прилетает в только в эпицентр штаба биндер, где бы он ни находился - хоть в сортире, хоть под мостом, хоть на детской площадке! А в Белогороде взорвался обломок челябинского "нифуясиби" метеорита - рогозин мне свидетель из фрязино!
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13.10.2022 20:34 Відповісти
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13.10.2022 20:58 Відповісти
именно так и прокоментировали там по тв каналам. мордатый репортер старался ещё днем. На Телеграме в трухе есть видео. Пипл кстати схавал местный и такое. Папуасы!
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13.10.2022 21:23 Відповісти
Опять возле бимбы курили?
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13.10.2022 20:34 Відповісти
да, вполне можно сносить тепло/электростанции
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13.10.2022 20:41 Відповісти
Продовження "ФСБ взрывает Россию"?
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13.10.2022 20:44 Відповісти
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13.10.2022 20:44 Відповісти
пока что фсбшный садовый просрал енергетику своей области
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14.10.2022 01:54 Відповісти
З почином....
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13.10.2022 20:44 Відповісти
на верхнем видео справа слышны подозрительные побухивания и потрескивания......
это шо ж получается......
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13.10.2022 20:48 Відповісти
Бавовнятко завітало? У ті моє маленьке! Гори ясно!
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13.10.2022 20:56 Відповісти
По звуку кажется что удачно покурили возле временного склада аммуниции.
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13.10.2022 20:56 Відповісти
це полихав склад бєрців та портянок
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13.10.2022 21:16 Відповісти
У них там щось ******, горить....Іііі?(симонян)
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13.10.2022 20:58 Відповісти
Хай більше вам прилітає
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13.10.2022 20:58 Відповісти
.
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13.10.2022 20:59 Відповісти
На базаре у аптеки раздушали чилавека. Скора помачь так бижала -- ишо сорок раздушАла !...
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13.10.2022 21:15 Відповісти

Как па-дамашніму!..
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13.10.2022 23:50 Відповісти
які старанні пожарки, наче взяті зі складу реквізита...
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13.10.2022 21:38 Відповісти
Яка пенсіонерка, то була хохляцька наводчиця так шо не збили а ліквідували, так і звітують на гору ще й медальку отримають
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13.10.2022 21:52 Відповісти
Аналоговнетній ракеті аналогов нєт.
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13.10.2022 21:00 Відповісти
Kurskaja respublika s Belgorodskoj respublikoj obstrelivajetsia,tut nicego novogo
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13.10.2022 21:07 Відповісти
Це як свого часу: "ЛНР" нє смоглі дагаваріцца с "ДНР" па поваду размєщєнія таможеного поста в Дебальцево. П'ять трупов.
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13.10.2022 22:05 Відповісти
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13.10.2022 21:10 Відповісти
На Білгородщині "Гладко" став "Гладков". І все: ...ісконнорусскіє...
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13.10.2022 21:29 Відповісти
Гарний вечір для прогулянки!
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13.10.2022 21:30 Відповісти
Пора б звикнути. В тому Бєлгороді вже постійно щось вибухає. Наперли туди озброєння і сидять як на пороховій бочці. Демілітиризувалися б і жили б собі спокійно.
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13.10.2022 21:32 Відповісти
Ніхачю уїзжать- хачю пасатрєть на бавовнятку
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13.10.2022 21:32 Відповісти
Может скоро сусанины повыползают??
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13.10.2022 21:33 Відповісти
Интересный вопрос:" Пачему наши малчат????" БУ ГА Г ААААА ...Потому что ани О Б О С Р А Л И С Ь
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13.10.2022 21:37 Відповісти
В родную гавнонь.
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13.10.2022 21:38 Відповісти
__пачему сами себя бамбят??!!
хотят отделиться ,но не знают как.! Евакуируйтесь в Украину,спасайтесь от московских террористов.(МТ )...__
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13.10.2022 21:39 Відповісти
Гарний фейєверк ! Треба ще, бо Воронєж та Курськ зачекалися.
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13.10.2022 21:40 Відповісти
Продаём хлопковые изделия! Без ограничений.
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13.10.2022 21:40 Відповісти
а эт не мы
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13.10.2022 21:44 Відповісти
Пока за весь мордор отдувается градоначальник белгорода, со временем будет ответственных больше.
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13.10.2022 21:47 Відповісти
Прикольно курі квохчуть.
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13.10.2022 21:49 Відповісти
А Воронєж, а Курськ...........
Треба повторити !
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13.10.2022 21:52 Відповісти
Белгород українське місто от мокші і обстрілюють його
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13.10.2022 21:55 Відповісти
Эти ****** козломордые пишут, что " они в наглую бьют по гражданским" . А по Харькову уже сколько месяцев орки никак не стесняются бить? Более скотского недонарода и не сыскать
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13.10.2022 21:58 Відповісти
почитайте комменты "простых росссиян" и расскажите какой плохой путин. Страна ***** и морального Г*на
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13.10.2022 21:58 Відповісти
Эти клоуны вчера заявили, что мы по Белгороду запустили 100 противорадарных ракет HARM (зачем?) и они все сбили...
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13.10.2022 22:03 Відповісти
своими работающими радарами сбили все ХАРМ. Методом тарана
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13.10.2022 23:14 Відповісти
Кацапня,все саме цікаве ще попереду. Далі буде...
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13.10.2022 22:25 Відповісти
Мне нравица как оно горит
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13.10.2022 22:42 Відповісти
Кто бы мог подумать, что белгород превратится за последние пол года в город хлопкоробов. Другие регионы пока завидуют , но может и им счастье улыбнется переплюнуть Узбекистан.
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13.10.2022 23:06 Відповісти
🤣
А НАС ЗА ЧТО ? 😆
Тупізна кацапів заоблачна.
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13.10.2022 23:14 Відповісти
А чьо там в Вароніже?..
Агов, москалики! Коли вже в'#бете по Воронєжу?
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13.10.2022 23:52 Відповісти
Свято для рашистів ***** (кріпосних) уже наближається!!!
Нечіпай ***** ЛИХО, поки воно лежить в Україні тихо!!
А тепер, рашисте, начувайся !!
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13.10.2022 23:55 Відповісти
Странно , шо на мацквабаде - все тихо... НЕПОДОБСТВО.
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14.10.2022 00:15 Відповісти
А гдє ві білі когда раіся 8 лет дамбила Белгородснкую НР?!
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14.10.2022 01:46 Відповісти
Що, курви, страшно? Звикайте.
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14.10.2022 09:22 Відповісти
 
 