Прилетело! Грохот стоял, я #бу!? - мешканці Бєлгорода про підрив у місті російської ракети. Губернатор каже, що підірваний склад з боєприпасами (оновлено)

13 жовтня у російському Бєлгороді вибухнула ракета, яку окупанти намагалися запустити по Україні. Зазначається, що також підірваний склад з боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

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Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков традиційно звинуватив Україну. "Підірвано склад із боєприпасами. Відбулася їхня детонація. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Жителів зараз вивозитимемо на безпечну відстань", — повідомив він.