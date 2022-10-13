"Братан, мы позицию не удержим, у нас уже 4 "трехсотых"", - російські солдати пояснюють свій відступ кадирівцям із загороджувального загону. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри того, як кадирівці стоять за позиціями російської армії та виконують роль загороджувальних загонів.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри потрапили у мережу.
Росіянин, який відступає, пояснює кадирівцю, який і знімає відео, що вони не втримають позицію.
Топ коментарі
+63 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар13.10.2022 22:01
+49 Сергій Петренко #529600
показати весь коментар13.10.2022 22:03
+44 Борменталь Незабаром
показати весь коментар13.10.2022 22:20
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это просто треш
Руслан Пидурарь и Фанис Пидарович
Едет мужик по рязанской мухосрани, и вдруг видит знак с названием населенного пункта - "Деревня Гомосековка". Естественно, прихуел с названия... Проезжает деревню, смотрит - возле избы на завалинке местный дед курит. Притормозил:
- Здарова, дед. Слушай, а чё у вас деревня так называется?
- Дык хрен яго знаеть, сынок. Чичас у жены спрошу... (орёт в сторону избы) Фёдор! Чавой-та наша дярёвня так называесси?..
Сволочь, никакой пощады свинособакам! Иначе он найдёт себе тут своего украинского Кадырова. На его роль тут Кивы найдутся. Борони нас Боже!
2. Здохших вівцелюбів треба хоронити на свінофермі під шаром свинячого лайна і шарити в ютубі.
3. Ахмат - силос! За цю фразу мене забанили в пейсбуку. Kurwy рюські, млять.
https://twitter.com/i/status/1580526751461302276
и магазин пустой первый был...
потом всё таки решил ...мда в руских пострелять...отомстить за чечню
Эта сценка ..пипец просто
Кадыровец: ок! Высовывается, стреляет в направлении, откуда приволокли раненного.
Через время оттуда несут нового ранненого и прибегает толпа.
У меня всё.
У тебя оружие!!!! Чурок явно не хватает контролир всю протяженность линии боя! Их самих можно обойти и замесить