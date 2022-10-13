"Братан, мы позицию не удержим, у нас уже 4 "трехсотых"", - російські солдати пояснюють свій відступ кадирівцям із загороджувального загону. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як кадирівці стоять за позиціями російської армії та виконують роль загороджувальних загонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри потрапили у мережу.

Росіянин, який відступає, пояснює кадирівцю, який і знімає відео, що вони не втримають позицію.