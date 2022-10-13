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Новини Відео Війна
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З цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію та розв’язала війну, – немає про що говорити, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 232 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо потужний відгук від ПАРЄ – це перша міжнародна організація, яка визначила наявний в Росії режим як терористичний. Дуже важливо, що це політичний сигнал. Сигнал усім державам – членам Ради Європи й усім державам світу, що з цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію та розвʼязала найстрашнішу за 80 років війну в Європі, – немає про що говорити.

Світ бачить, що відбувається. Знає ціну тому фарсу, який Росія влаштувала на окупованій території під виглядом псевдореферендумів. 143 держави – члени ООН підтримали резолюцію, яка захищає базові принципи Статуту ООН і засуджує Росію за злочинну спробу анексії нашої території. Це на сьогодні рекордна кількість держав, що підтримують Україну. Але я вірю, що буде більше" - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський про переговори з Путіним: Домовлятися із неадекватними людьми складно

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) переговори з Росією (1080)


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Топ коментарі
+25
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13.10.2022 23:00
+22
Он гаварил нада просто Парашенке перестать стрелять , наживаться на вайне и ничего никаму не дгожен. Дальновиднае народонаселение было таго же мнения и хихикала
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13.10.2022 23:03
+17
Yurii Kochevenko

@Kochevenko

·

https://twitter.com/Kochevenko/status/1580609182142644225 2 ч

Нам терміново треба ще російських мобілізованих!

У нас Валєра голодний

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13.10.2022 23:17
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13.10.2022 22:53 Відповісти
В оригіналі чєрєвічкі. Рускаязична чєлюсть. Тест не пройдений.
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13.10.2022 22:56 Відповісти
"З цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію та розв'язала війну, - немає про що говорити..."- яка радикальна зміна риторики. в порівнянні з початком війни...
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14.10.2022 00:45 Відповісти
Прозрєние Не прошло и 3года
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14.10.2022 01:34 Відповісти
Текст на суфлере поменяли, а позиция таже- перед суфлером!
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14.10.2022 01:48 Відповісти
только хотел написать)
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14.10.2022 08:21 Відповісти
Народ, ви що, не бачите що це ж "русскіє харошіє, нужна только путєна убрать, а русскіє - браття "

толку не буде з цим мудрим нарідом...
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14.10.2022 07:19 Відповісти
Що ти як заведений повторюєш одне і те ж по сто раз.
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13.10.2022 22:53 Відповісти
себе переконує
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13.10.2022 22:55 Відповісти
Зеленский предложил Путину ПЕРЕГОВОРЫ

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому

 ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339

Но шото пошло не так...
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14.10.2022 01:37 Відповісти
Удивительно, что же пошло не так с 2019 года?
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14.10.2022 01:51 Відповісти
ЗЄ понял, что украинцы против переговоров с рашистами
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14.10.2022 01:55 Відповісти
та не одне і те ж
він закидає що не буде розмовляти з путєном - а з навальним вони разом будуть танцювати в шоу для бидла.
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14.10.2022 07:24 Відповісти
О
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13.10.2022 22:54 Відповісти
наконец то дошло ,,
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13.10.2022 22:58 Відповісти
Не тіште себе ілюзією! Завтра побачимо протилежність дій базіканню, що було майже завжди
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14.10.2022 01:53 Відповісти
Так уже ж наказів чи законів понаприймали про неможливість переговорів.
Це ж вам не "как либо что"
Може ж будуть виконувать...
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14.10.2022 01:58 Відповісти
Яких законів наприймали? Немає ніякіх законів, це ваша фантазія, або свідома брехня на відбілювання ********
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14.10.2022 02:04 Відповісти
Украина официально отказалась от переговоров с Владимиром Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249 УКАЗ , которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 сентября. В нём говорится о невозможности вести переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным.

Решение СНБО было принято в ответ на аннексию Россией территорий Украины.

УКАЗ Зеленского был опубликован 4 октября.

https://www.golosameriki.com/a/ukraine-officially-refused-talks-with-vladimir-putin/6775053.html
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14.10.2022 02:12 Відповісти
шо?!! токо с Лавровым?
или с Кадыровым (по старой дружбе)
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14.10.2022 07:26 Відповісти
Пусть с ними химарс говорит...
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13.10.2022 22:56 Відповісти
А большевики/коммунисты разве не были террористичной группировкой? Для рашки это нормально, и населению это нравится...
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13.10.2022 22:59 Відповісти
Им постоянно нужно жить в "90х"
Хоть не лезут никуда и диктатуры нет
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13.10.2022 23:04 Відповісти
вот вот , это что же получается , путин и компания плохие , а все остальные хорошие , интересно меняется риторика у циркачей , давай еще границы откроем , для хороших русских , .............запомни клоун - хороший русский - дохлый русский , и это должно стать девизом в нашей стране на сотни лет .
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14.10.2022 00:20 Відповісти
Господин ЗЕ, а в 2019 вы так же считали?
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13.10.2022 23:00 Відповісти
Он гаварил нада просто Парашенке перестать стрелять , наживаться на вайне и ничего никаму не дгожен. Дальновиднае народонаселение было таго же мнения и хихикала
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13.10.2022 23:03 Відповісти
"Вспомнить все". В остросюжетном боевике, вместо Арнольда Шварцнеггера, снимается "Квартал 95".
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13.10.2022 23:05 Відповісти
Плохо когда в управление страной лезут люди, которые не представляют себе вообще, что это такое. Я считаю что у человека который туда идет, должен быть хотя бы небольшой опыт руководящей управленческой деятельности. А откуда он у зеленского?
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13.10.2022 23:15 Відповісти
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13.10.2022 23:00 Відповісти
А он так похож на Зе внешне.
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13.10.2022 23:07 Відповісти
Он на Пуншу похож
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14.10.2022 01:32 Відповісти
Они часом не родственники?
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14.10.2022 01:38 Відповісти
вони однієї нації
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14.10.2022 08:10 Відповісти
А з ким там можна говорити?
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13.10.2022 23:06 Відповісти
до всіх зебілів ще не дійшло, які посадові особи та структури найбільше винуваті в їхніх (і наших) нещастях. Вони ще аплодують бубочці... а хоча би тому, що і себе винуватими не вважають.
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13.10.2022 23:10 Відповісти
Ясное дело, веедь это Парашенка спер три магнитфона, три кожаных куртки, портсигара тоже три!
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14.10.2022 01:35 Відповісти
Так Порох вообще во всем виноват.
Чтоб не натворили Слуги, у них на все есть ответ - виноват Порощенко
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14.10.2022 02:18 Відповісти
У перший частині відео забув подякувати ОП, та пану Єрмаку особисто. Без Єрмака голосування в ООН не було би таким одностайним, 100%
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13.10.2022 23:11 Відповісти
Єрмак и сам себе может подякувати. С него станется
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14.10.2022 02:00 Відповісти
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13.10.2022 23:16 Відповісти
Yurii Kochevenko

@Kochevenko

·

https://twitter.com/Kochevenko/status/1580609182142644225 2 ч

Нам терміново треба ще російських мобілізованих!

У нас Валєра голодний

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13.10.2022 23:17 Відповісти
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1580582113010585600 4 ч

РНБО 17 жовтня проводить тендер на розробку реєстру олігархів за ₴2900000
І правильно! А то все на дороги і на дороги! Аж люди вже сміються! Треба ж ще на щось мільйонів кинути!
А на зброю? Так є ж НАТО і волонтери! Вони все порішають!
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13.10.2022 23:19 Відповісти
Я їм за 1000000 можу цей реєстр зробити, в блокноті на робочому столі записати десяток прізвищ, вони всім відомі.
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13.10.2022 23:32 Відповісти
Первый в этом реестре Беня?
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14.10.2022 01:40 Відповісти
Пусте було і іншим не буде. Балабол квартальний. Х¥й до нього.
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13.10.2022 23:19 Відповісти
А як же очі.
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13.10.2022 23:29 Відповісти
Почитай правдиву історію і дізнаєшся що росія є катом всього українського протягом століть, а не якась група людей. Чи ще до сих пір не дійшло?
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13.10.2022 23:29 Відповісти
Все ж по ділу. Повністю згоден
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13.10.2022 23:39 Відповісти
Три года доходило, как до жирафа из анекдота..
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13.10.2022 23:46 Відповісти
А при чому сектанти? Чи мо пан забудькуватий трішки, то я спробую розтлумачити ці гіркі щоденні страждання найвеличнішої порно зірки **********: це називається самонавіювання про неможливість переговорів у зв'язку з руйнацією мрій зійтись десь посередині 100 млрд доларів. А грошики були так близько, їх запах вже лоскотав ніздрі носика і тут такий облом.
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14.10.2022 00:03 Відповісти
Гидко , вали туда где халва.
А повиздихували б ви, сектанти секти Слуг
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14.10.2022 01:43 Відповісти
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14.10.2022 04:18 Відповісти
Дивна риторика. За словами цієї ручної мавпочки Бєні виходить, що є міфічне злочинне угруповування, що узурпувало владу нарасіі, яке змушує бідних миролюбних кацапів вбивати українців. кацапи категорично проти війни, але ж змушують, що поробиш...
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14.10.2022 00:06 Відповісти
Это понять можно было и раньше

Такое ощущение что он тоже верил в пропаганду рашки
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14.10.2022 00:32 Відповісти
Верил, и выступал для них и говнофильмики про Сватов лепил.
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14.10.2022 02:04 Відповісти
що ти кажеш...
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14.10.2022 00:45 Відповісти
Наконец-то Зеленский стал говорить правильные вещи.
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14.10.2022 01:09 Відповісти
Не прошло и 3года... А начиналось с того, что надо "только перестать стрелять"

Разрушено полУкраины, погибло десятки тысяч людей...
Как то слишком дорогой ценой запрлатили украинцы за прозрение некоторых очень, мягко говоря" неумных людей
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14.10.2022 01:49 Відповісти
Это было неотвратимо. Мы могли бы лучше подготовиться, но это "если бы да кабы".
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14.10.2022 09:14 Відповісти
Що в цьому вірного?
Можна подумати, що проблема тільки у *****, а не у росіянах.
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14.10.2022 02:01 Відповісти
А он не диссертацию писал чтобы со всех сторон осветить проблему. Сказал то, что давно требовалось: не с кем там переговоры вести.
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14.10.2022 09:12 Відповісти
А ЗЕ диссертацию и не смог бы написать, если уж на то пошло.

Дело какраз в том, что из его слов следует, что есть с кем.
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15.10.2022 01:28 Відповісти
Задолбал уже своими изречениями, умник!
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14.10.2022 01:09 Відповісти
Додік, вони і є росія.
Росія саме така і є від двірника до академіка. ***** просто виконує бажання цього скота.
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14.10.2022 02:00 Відповісти
Расейский народ и взрастил этого упыря, за которого они голосовали и 20 лет поддерживали, и сейчас поддерживают.

Сдохнет этот упырь, они себе выберут такого же, если не хуже
Хотя хуже некуда
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14.10.2022 02:08 Відповісти
Опять трусливые сказки про плохого царя и хороших русских. Это война на уничтожение. Если украинцы хотят существовать дальше они должны убить каждого "россиянина", уничтожить эту антизападную язву.
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14.10.2022 04:13 Відповісти
Корреспондент Вашингтон Пост об украинцах в Киеве - их враг не Путин, а русские.

By https://www.washingtonpost.com/people/david-ignatius/ David Ignatius



"В минувшие выходные я побывал в Киеве. Во время поездки я постоянно задавал украинцам столь мучающий меня вопрос: вы ведете боевые действия против президента Владимира Путина или против самой России? И почти всякий раз я получал один и тот же непреклонный ответ: наш враг - Россия"

https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/10/11/ukrainians-war-define-enemy-putin-russia/
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14.10.2022 04:40 Відповісти
Гениальный план Бзежинского удалось воплотить в жизнь уже после развала совка. А всего-то понадобился интернет и телевизор.
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14.10.2022 04:57 Відповісти
А вот та группа, Патрушева, то другое.
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14.10.2022 06:36 Відповісти
Знову цей маланець несе якусь дічь. Терористична група, яка привласнила росію це так званий "рускій нарот". Задля власної безпеки та безпеки усього людства необхідно ліквідувати так звану росію та денацифікувати насєлєніє кацапії
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14.10.2022 07:34 Відповісти
та не сильно світ здригається, коли чує про згвалтованих діток, закатованих патріотів та воїнів жахливими тортурами рівня катівень інквізиції, про ями з безіменними трупами.....
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14.10.2022 08:05 Відповісти
Цей недолугий все-таки любить "хАроших рюзьких" і мріє повернутися до них усім кварталом.
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14.10.2022 08:47 Відповісти
В очко хутлєру зазирнути не вдалось, то тепер шариться по очима по інших кацапах, в якому ж гузні там мир є
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14.10.2022 08:53 Відповісти
Росіянський народ є терористичний. Треба закон про скасування кримінальної відповідальності за ліквідацію росіянського терориста цивільним громадянином України!
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14.10.2022 09:02 Відповісти
Какая террористическая группа, ЧТО он говорит! Это посыл россии, вы хорошие, а путин с кучкой террористов плохой, уберите его и будем дальше дружить домами! А десятки тысяч убитых и замученных украинцев ведь не лично путиным и его подельниками. а его стотысячной армией "хороших русских". Это приблизительно так, как виноваты не немцы во второй мировой, а Гитлер вместе с кучкой мерзавцев! И бегут они от мобилизации не потому, что против войны с Украиной,
а потому, что не хотят быть убитыми, до этого же поддерживали путина во всём, во всех убийствах

Я не знаю, от кого идёт эта провокация, но это провокация против Украины!
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14.10.2022 09:21 Відповісти
Нельзя ,, присвоить,, страну где рабы и генетические уроды этого не хотят. Что бы не произошло в раше , ее граждане будут больше всего хотеть убивать, грабить, пить дармовую водку. Самой большой ошибкой Европы будет признать их людьми. Люди - умирают за свободу, свои права, имеют достоинство и совесть. Ни одного человека не пускать ни в одну нормальную страну , где есть человеческие ценности. Россия - это абсолютное зло, все до одного граждане Раши. Полная изоляция, полнейшая. Они все , включая попа - фашиста Гундяя - питаются кровью.
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14.10.2022 09:56 Відповісти
а ця терористична група має фанати, це 90% жителів московії підтримують окупацію України, тобто ця не просто група, це країна.
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14.10.2022 11:12 Відповісти
 
 