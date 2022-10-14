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Новини Відео Війна Мобілізація в РФ
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В російському Санкт-Петербурзі представники військкомату і поліція зранку чатують на майбутніх чмобіків у під’їзді житлового будинку. ВIДЕО

В одному з житлових комплексів російського Санкт-Петербурга жінка-поліцейський та двоє чоловіків у цивільному з 07.30 ловлять чоловіків, які виходять з дому, щоб вручити повістки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з мисливцями за чмобіками опублікований в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В російському Кургані чмобікам видають безкоштовно 1 кілограм сала. ВIДЕО

Автор: 

Санкт-Петербург (277) військкомат (432) мобілізація (3057)


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Топ коментарі
+31
😋нация-довбо₴бів! Нє согласна,ана...
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14.10.2022 11:44
+22
Патомкі-падонкі НКВДшників стукачів вєртуаєв...Раби народжені рабами у рабстві...
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14.10.2022 11:49
+16
Були б незгодні з фуйлом, вже би викинули тих трьох з вікна верхнього поверху.
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14.10.2022 11:49
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😋нация-довбо₴бів! Нє согласна,ана...
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14.10.2022 11:44 Відповісти
їй кажуть в очі, пашла нах....й
а ана нє сагласна.
а гнати нах. з під,їзду не пробувала?
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14.10.2022 11:53 Відповісти
СОУЧАСТНИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОНИ ЗАБЫЛИ ЧТО ПО КОНСТИТУЦИИ РФ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ РОССИЯНИНА КАЖДОГО В СЛУЧАЕ НАПАДЕНИЯ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ СТРАНУ ВОПРОСИК КТО И КАК И КОГДА НАПАЛ НА РОССИЮ??7****** ***** геть перевернул жопу до головы местами.. тому повторяю все эти шобла вручатели повесткок также обЯзаны сидеть на скамье ТРИБУНАЛА... и еще почитайте 59 статью Конституции РФ прикольная к слову сказать... Статья 59 *** 1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. вот и весь фокус и игра слов и понятий КАКОЕ ***** ОТЕЧЕСТВО страна Россия Российская федерация форма устройства и РЕСПУБЛИКА... и в вопросах обороны придумалим ОТЕЧЕСТВО что позволяет ***** ***** толковать и нести бред типа Россия заканчивается там где заканчивается русский мат...
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14.10.2022 12:27 Відповісти
менталітет рабства..як було в донбасі в часи януковича--он начальнік- я дурак
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14.10.2022 12:46 Відповісти
Коротко:
В стойло бараны
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14.10.2022 12:52 Відповісти
до війни ,я задавав питання оркам на їхніх більш менш "опозиційних" сайтах-- Я не розумію,як можна йти на протести,з паспортом і щоб вас реєстрували, і ще в огорожу ,яку мєнти вас зганяють, для вашого протесту.І ви самі лізите в автозак..І коли бьють когось Ви навіть не намагаєтесь його визволити....а знімаєте відосіки на телефон..Для мене то було нонсенс!
відповідь така--всьо далжно бить по закону.Вони навіть не уявляють що можна бути вільною людиною
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14.10.2022 13:03 Відповісти
Бляха, де та руснява карикатура на нашу мобілізацію у 2014 році, де дядько під балконом від воєнкома ховається? Трошки переробити - і за порєбрік. "На злобу дня", так би мовити.
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14.10.2022 11:49 Відповісти


Какой, какой адрес? Сейчас все поедем дамой
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14.10.2022 11:49 Відповісти
Патомкі-падонкі НКВДшників стукачів вєртуаєв...Раби народжені рабами у рабстві...
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14.10.2022 11:49 Відповісти
...вєртухаєв...
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14.10.2022 11:53 Відповісти
Були б незгодні з фуйлом, вже би викинули тих трьох з вікна верхнього поверху.
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14.10.2022 11:49 Відповісти
то ж не так ловити треба! міліціянтка повинна бути у вбранні Єви, представлятись сусідкою та простити сіль у майбутніх рекрутів..
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14.10.2022 11:50 Відповісти
Скоро закончатся самцы,возьмутся и за вас,можете несомневаться! Зато, *****-лучший прэзыдэнт(((
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14.10.2022 11:53 Відповісти
Акція для "Нєінтєрєсующіхся палітікай"...
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14.10.2022 11:53 Відповісти
Виходьте з дому через вікна, з верхніх поверхів бонус - прямо в рай
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14.10.2022 11:54 Відповісти
Прикольно що кацапська шмара видно ще не зрозуміла що вона в расіюшці ніхто.
Наїжджає - "представтесь пожалуйста". А то шо, вівця - ***** пісьмо напишеш?
Орки поки не доганяють що вони вже живуть при фашизмі...
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14.10.2022 12:12 Відповісти
Лепрозорий во всей красе.
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14.10.2022 12:16 Відповісти
...зняти з потяга - і в нацгвардію(с)
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14.10.2022 12:18 Відповісти
Всі читали в історії Росії, що в якомусь там році у 18-му столітті відмінили кріпацтво. Кого тоді забирали/забрівалі в солдати.

З найбідніших, з най непридатніших на панщині кріпаків , а ще тих, хто з тих родин, які пану докучали, разшативалі устої осударствєнниє...

НЕ по елітних же будинках, та маєтках "представники військомату і поліція зранку чатують на майбутніх чмобіків у під'їзді житлового будинку".
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14.10.2022 12:24 Відповісти
У 18 ст відмінили в Європі, на московії в другій половині 19ст, але одразу "звільненим" виписали борг.
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14.10.2022 12:49 Відповісти
Посмотрим как эта "несогласная" завоет, когда её "Ваньку" в гробу привезут. Это если повезет. А скорее всего, закопают как безымянную тварь в какой-нибудь яме в степях Украины.
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14.10.2022 12:27 Відповісти
Кацапня
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14.10.2022 12:37 Відповісти
а чого дивуватись? в однім з відео ,яке бачив .рашист розповідає шо не хоче йти на могілізацію і тут же восхваляє пуйла.і шо родіна в опасності
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14.10.2022 12:42 Відповісти
Вони навіть не можуть уявити, що владу можна поміняти,оні внє палітікі,але кажуть --ну кто кромє пуціна..
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14.10.2022 12:45 Відповісти
__А чЬто вы хотели от закладчиков "рязанского сахара"?!!
"Профессия убивать"-только у них и получается... __
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14.10.2022 12:42 Відповісти
"Терзают смутние сомнения", вони такими методами не можуть мобілізувати 300 тис з нафантазованих 140 млн?
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14.10.2022 12:51 Відповісти
"Умєрєть в Украінє - ето священная обязаннсть каждого гражданіна російской фєдєраціі"
Послухайте, хто не чув https://www.youtube.com/watch?v=rU9U1q1mDTg
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14.10.2022 13:10 Відповісти
Vot etomu roliku šče titry anglickoju i na Jutub!!! Ce BIMBA
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15.10.2022 02:07 Відповісти
Head hunters a'la kaZapnya
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14.10.2022 13:33 Відповісти
Слабенько. Невже путінські пісюни не можуть пробратись через каналізацію прямо до унітазу??? як фюрер казав "в сортире споймаем - и там замочим"
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14.10.2022 13:40 Відповісти
А були б кацапи не рабими вийшли такойї п@зди вломили щоб оці троє тільки рачки лізли.
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14.10.2022 15:22 Відповісти
"Мы будем преследовать призывников везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире им повестку вручим, но уже на глянцевой бумаге. Всё, вопрос закрыт окончательно." *****, октябрь, 2022 год.
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15.10.2022 08:49 Відповісти
 
 