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"Це не кадри Першої світової": Міноборони показало відео з позицій ЗСУ під Бахмутом. ВIДЕО

У Міністерстві оборони показали відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

Про це повідомляє Міністерства оборони України у твітері, передає Цензор.НЕТ.

No, this is not footage from Sam Mendes' new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022

"Ні, це не кадри з нового фільму Сема Мендеса про битву під Верденом, або на Соммі. Йдеться про окопи у Бахмута Донецької області, які українська піхота кілька місяців утримує під шквальним вогнем окупантів", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ділянка "Бахмут-Соледар": Важкі бої тут тривають щодня. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7371) Перша світова війна (13) Бахмут (1560) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+111
На коленях перед вами мужики, вы и есть гордость Украины, украинского народа. Победа несомненно будет только за нами!!!
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15.10.2022 23:08
+81
,дивилася на роботі, не має слів, щоб передати біль,тугу,смуток і тривогу. Там мої друзі, яким допомагаю грошима. Отут справжній Подвиг, а не фіксація убитих орків і знищеної техніки ворога. Вони знову прикривають своїм життям успіхи на фронтах. Тримайтесь і бережіть себе
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15.10.2022 23:06
+66
Арабы на деньги от продажи нефти строят зеленые сады в пустыне, а кацапы из цветущих садов делают безжизненные пустыни.
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15.10.2022 23:11
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"під шквальним вогнем рашистів" - взагалі-то
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15.10.2022 23:05 Відповісти
Наш1 хлопц1 в пекл1. Ми н1чим 1 н1коли не зможемо в1дплатити вам за те що ви робите.
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15.10.2022 23:13 Відповісти
,дивилася на роботі, не має слів, щоб передати біль,тугу,смуток і тривогу. Там мої друзі, яким допомагаю грошима. Отут справжній Подвиг, а не фіксація убитих орків і знищеної техніки ворога. Вони знову прикривають своїм життям успіхи на фронтах. Тримайтесь і бережіть себе
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15.10.2022 23:06 Відповісти
На коленях перед вами мужики, вы и есть гордость Украины, украинского народа. Победа несомненно будет только за нами!!!
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15.10.2022 23:08 Відповісти
не пести кацап епанный - твоих кацапов боевых всех перебили а тех дятлов что остались - таджики с пулеметов добьют
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15.10.2022 23:14 Відповісти
русмартышка, каким боком твоя страна-помойка к Киевской Руси?
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15.10.2022 23:18 Відповісти
его страна - сраная колония-сепаратист, отколовшая от Киевской Руси
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15.10.2022 23:24 Відповісти
ты *******. москву построил шестой сын Киевского князя Владимира, росия - это колония Киевской Руси, это все равно что индусы себя британцами начнут называть, потому что были британской колонией.
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15.10.2022 23:30 Відповісти
это исторический факт а не демагогия. москву построил Юрий Долгорукий - шестой по счету сын Киевского князя Владимира, метрополия - Киевская Русь, московия - колония Киевской руси. вы к русичам имеете отношение как морские свинки к морю.
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15.10.2022 23:37 Відповісти
Время появления Москвы постоянно берётся под сомнение. Сомневающиеся недоумевают - почему золотоордынцы, каждые 7 лет(может ошибаюсь, может ещё чаще) проводившие перепись населения, только в 1272 году нашли это поселение, а первый князь московский родился только в 1261 году, а официально вступил в должность в 1277 году.
Ибо ссылаться на летописи после правления Екатерины, после уничтожения исторических подлинников ( сгорели, мол ), после появления на свет тысячи липовых летописных сводов,- очень не надёжно.
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16.10.2022 08:58 Відповісти
Від тебе тхне таким самим сморідом, як і від мерезенного )(уйла.
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15.10.2022 23:20 Відповісти
Первым сепаратистом на Руси был кацап Боголюбский поэтому русня в очередной раз проиграет
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15.10.2022 23:29 Відповісти
Московские сепаратисты от Орды ею же стали и в конечном счете рашка проиграет и распадется как и Орда.
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15.10.2022 23:47 Відповісти
вот этот монголоид ? глаз узкий - значит "руский" ?

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15.10.2022 23:45 Відповісти
само понятие "руский" - это ответ на вопрос "ты чей холоп", а не обозначение национальности
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15.10.2022 23:51 Відповісти
русский, ты уже продал свое мясо фюреру?
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15.10.2022 23:16 Відповісти
ми ще маруху-матір твою похоронимо в вашому *****************,
а ти вже будеш напів згнилий і нікому не цікавий навіть хробакам.
чекай підар скрепоносний...
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15.10.2022 23:18 Відповісти
Русские побеждают только в брехливых историях, придуманных уродами-комуняками.
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15.10.2022 23:22 Відповісти
не треба на колінах - культ МАМИ в Україні нікуди не дівся.
любіть і чекайте любі наші, чоловікив і синів..
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15.10.2022 23:23 Відповісти
«Мужікі»і«баби»в кацапстані.
В Україні чоловіки і жінки.
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16.10.2022 05:11 Відповісти
Важко дивитися на ці нелюдські страждання які витримують Українські Військові.

Після побаченого вже не будеш дивитися ні "Бондів", ні "Місію Неможливу", ні "Борнів", тим більше що їхні головні герої слова не сказали на підтримку України.

Наші - міцніші.
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15.10.2022 23:09 Відповісти
Армагедон - не те слово.
Хлопці - схиляю перед Вами голову .
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15.10.2022 23:10 Відповісти
Арабы на деньги от продажи нефти строят зеленые сады в пустыне, а кацапы из цветущих садов делают безжизненные пустыни.
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15.10.2022 23:11 Відповісти
Мордор
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16.10.2022 10:40 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.10.2022 23:11 Відповісти
кум мій зараз десь там. Молимось ,але як буде і всі це розуміють
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15.10.2022 23:14 Відповісти
І мій, місяць спілкуємся отаким знаком +, ото і всі розмови
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16.10.2022 00:16 Відповісти
нехай покров Пресвятої Богородиці захистить
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16.10.2022 00:27 Відповісти
Молитва про захист

Пом'яни нас у твоїх молитвах, пані Діво Богородице, та не загинемо за множення гріхів наших, покрий нас від усякого зла і лютих напастей; на Тебе, бо сподіваємося і, твого покриву свято вшановуємо, тебе величаємо.
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16.10.2022 00:30 Відповісти
сурми Апокаліпсису
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15.10.2022 23:23 Відповісти
ця війна це просто кладязь для сюжетів прикольних фільмів усього світу
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15.10.2022 23:26 Відповісти
з іншої планети нам пишеш!? взагалі реальності не відчуваєш!?
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15.10.2022 23:54 Відповісти
Прям прикольных?ну ты и приколист
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15.10.2022 23:57 Відповісти
хоть поржом, да?
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16.10.2022 10:54 Відповісти
Тебе-б під обстріл запхнуть хоч раз - "приколів" були-б повні штани! (якби живий залишився)
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17.10.2022 06:07 Відповісти
Це просто п...ц...
Наші хлопці - це надлюди, це герої...
Немає слів, тільки емоції...
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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15.10.2022 23:27 Відповісти
І смерть клятим ворогам!
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15.10.2022 23:33 Відповісти
Слів нема!
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15.10.2022 23:29 Відповісти
Та що ж це таке!!! В голій пустелі під обстрілами! Може краще б на відстані бомбити фашистські позиції, акцентувати увагу на знищенні логістики, а бійців берегти по максимуму, а не підставляти як у сафарі. Чи не завелика ціна?
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15.10.2022 23:29 Відповісти
На какой видстани? Отойти к Славянска?
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16.10.2022 01:08 Відповісти
Попри пекло вони місять ворога і відкидають геть. Є успіхи і тут,є втрати. Інститут війни пиши про неважливий плацдарм, але цей кусок землі є Україна. Боріться і перемагайте.
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15.10.2022 23:33 Відповісти
Тримайтесь та бережіть себе, ми тепер вся країна "Азовсталь"
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15.10.2022 23:40 Відповісти
Це *******. Слава нашим Героям які нас там захищають! Ми всі будемо завжди в боргу перед ними. Низький уклін.
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15.10.2022 23:51 Відповісти
Найважча ділянка фронту
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15.10.2022 23:56 Відповісти
ЗСУ СИЛА
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16.10.2022 00:15 Відповісти
Хлопці , Ви Герої , ми молимось за Вас , дорогі наші синочки 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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16.10.2022 00:30 Відповісти
назва відео від першого джерела була такою : Бахмутський напрямок безперестанку йдуть бої , потім , військовослужбовець ЗСУ показав позицію в Бахматському напрямку ..І тут виходить генштаб і тоже привласнює відео
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16.10.2022 06:56 Відповісти
Агент Шевченко також перепостив
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16.10.2022 10:41 Відповісти
не Генштаб, а Міноборони. Рідні, але різні структури.
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16.10.2022 10:55 Відповісти
мО, займись зимней формой, тылом, своими обязанностями. Но не надо, ну вас нх. Лучше пость картинки
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16.10.2022 09:34 Відповісти
Если смотреть черно белом , просто жах.
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16.10.2022 15:04 Відповісти
Слів дійсно бракує.. Душа плаче, дивлячись на цей жах.. Нехай вам Бог помагає. А ми будемо молитися за Ваш Подвиг!!! Бережіть себе, дорогенькі.. Слава ЗСУ!!
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16.10.2022 17:48 Відповісти
в Сенат и Конгресс, в US сми надо , чтобы ваши МАССОВО присылали такое. Это можно делать и офиц. каналам. Иначе Украина тупо истечёт кровью без обещанного оружия. ДО СИХ пор лендлиз - *********, ваша власть через ваши СМИ ДОЛЖНА кричать об этом 24/7 на весь мир
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16.10.2022 21:19 Відповісти
Все там нормально, як домовлялись, з жовтня пішов Лен ліз, до цього була допомога (безкоштовна)
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17.10.2022 01:52 Відповісти
Захисти, Господи, їхні голови і освяти їхню зброю. Бо б"ються з виплодками пекла.
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16.10.2022 21:37 Відповісти
Піхота бере на себе всю важкість війни.
Слава Богу, слава Україні.
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17.10.2022 01:51 Відповісти
Таке ж пекло було і під Ізюмом і майже по всьому периметру де наші стримують ворога.
Це тільки малесенька шпаринка через яку ми зазирнули на позиції.
Поки ці Герої в пеклі втримують ворога ціною надлюдських зусиль, тилові ремби збирають грошики на якогось п'яничку гіркіна.
Їм весело.
А може цим воїнам допомогти?
Потрібно більше таких відео, щоб цивільним нарешті дійшло, що вберігають їхній відносний спокій саме ці, нікому не відомі вояки, а не любителі знімати відосики та патякати у телемарафоні.
Ось ці звичайні вояки найкращі з найкращих, а не взірцево показові батальйон чи то полк чи вже бригада...
Шкода що ми не побачили облич цих мужніх воїнів, вони дуже відрізняються від вгодованих бадьоро-веселих тік-ток хероїв.
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17.10.2022 07:10 Відповісти
 
 