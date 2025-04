"Це не кадри Першої світової": Міноборони показало відео з позицій ЗСУ під Бахмутом. ВIДЕО

У Міністерстві оборони показали відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

Про це повідомляє Міністерства оборони України у твітері, передає Цензор.НЕТ.

No, this is not footage from Sam Mendes' new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb