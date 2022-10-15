"Це не кадри Першої світової": Міноборони показало відео з позицій ЗСУ під Бахмутом. ВIДЕО
У Міністерстві оборони показали відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.
Про це повідомляє Міністерства оборони України у твітері, передає Цензор.НЕТ.
No, this is not footage from Sam Mendes' new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022
"Ні, це не кадри з нового фільму Сема Мендеса про битву під Верденом, або на Соммі. Йдеться про окопи у Бахмута Донецької області, які українська піхота кілька місяців утримує під шквальним вогнем окупантів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+111 Sanya T
показати весь коментар15.10.2022 23:08
+81 Валентина Саюн #523841
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+66 Alex Dev #442192
показати весь коментар15.10.2022 23:11
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Ибо ссылаться на летописи после правления Екатерины, после уничтожения исторических подлинников ( сгорели, мол ), после появления на свет тысячи липовых летописных сводов,- очень не надёжно.
а ти вже будеш напів згнилий і нікому не цікавий навіть хробакам.
чекай підар скрепоносний...
любіть і чекайте любі наші, чоловікив і синів..
В Україні чоловіки і жінки.
Після побаченого вже не будеш дивитися ні "Бондів", ні "Місію Неможливу", ні "Борнів", тим більше що їхні головні герої слова не сказали на підтримку України.
Наші - міцніші.
Хлопці - схиляю перед Вами голову .
Пом'яни нас у твоїх молитвах, пані Діво Богородице, та не загинемо за множення гріхів наших, покрий нас від усякого зла і лютих напастей; на Тебе, бо сподіваємося і, твого покриву свято вшановуємо, тебе величаємо.
Наші хлопці - це надлюди, це герої...
Немає слів, тільки емоції...
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Слава Богу, слава Україні.
Це тільки малесенька шпаринка через яку ми зазирнули на позиції.
Поки ці Герої в пеклі втримують ворога ціною надлюдських зусиль, тилові ремби збирають грошики на якогось п'яничку гіркіна.
Їм весело.
А може цим воїнам допомогти?
Потрібно більше таких відео, щоб цивільним нарешті дійшло, що вберігають їхній відносний спокій саме ці, нікому не відомі вояки, а не любителі знімати відосики та патякати у телемарафоні.
Ось ці звичайні вояки найкращі з найкращих, а не взірцево показові батальйон чи то полк чи вже бригада...
Шкода що ми не побачили облич цих мужніх воїнів, вони дуже відрізняються від вгодованих бадьоро-веселих тік-ток хероїв.