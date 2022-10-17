Тіло загиблої від атаки дронів в Києві знайшли під завалами (доповнено). ВІДЕО+ФОТО

Під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомоги іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знайдено тіло першого загиблого під руїнами житлового будинку в Києві", - написав він у телеграмі.

Також від атаки обвалилася частина 120-річного будинку.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Троє постраждалих госпіталізовані.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

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