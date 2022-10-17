Тіло загиблої від атаки дронів в Києві знайшли під завалами (доповнено). ВІДЕО+ФОТО
Під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомоги іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Знайдено тіло першого загиблого під руїнами житлового будинку в Києві", - написав він у телеграмі.
Також від атаки обвалилася частина 120-річного будинку.
Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Троє постраждалих госпіталізовані.
Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.
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Хоча це явне ретро, але ж це ретро може спрацювати!
Він дуже маневрений, не потребує високої кваліфікації пілота, легко витримає віддачу двох 7,62 кулеметів.
Не думаю що це велика проблема!
Можна підвісити під фюзеляжем, встановивши синхронізатор.
І додавши контейнер, який можна роздрукувати на 3д принтері.
Два кулемета, проти дрона, досить непогана зброя.
Це легкий штурмовик і якби вони в нас були, то їх би саме як штурмовики і використовували.
Бо як не крути, а штурмової авіації у нас дуже мало.
Тому, ніхто б не дозволив використовувати їх у такий спосіб.
Вибачте за калабур.
Для цього і потрібно знищувати мирних кацапів! І насрати шо скаже захід, якщо цим толєрастам щось не подобається нехай приймають кацапів у себе і воюють на своїй території!
будь проклята рашистская сволочь, будь проклята кацапо-орда!
Смерть рашистской мрази! смерть рашистским оккупантам !
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Победы защитникам Украины!
Слава Украине !
Хотя, если есть захваченный Шахид, под видом Герани, то я бы вернул его прямо в посольство.
Простые киевляне из окон стреляют из охотничьих ружей. Это что оборона нормальная?!
И разведка отвратительно работает. Эти дроны нужно уничтожать еще по пути следования.
Точки пуска с Беларуси тоже мочить.
+ согласовананя картечь через один с обычной