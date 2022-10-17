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Чмобіки-казахи з армії РФ б’ють чмобіка-росіянина: "Еще раз свой рот откроешь против казахов...". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому чмобіки-казахи армії РФ проводять "виховну роботу" зі своїм братом по зброї чмобіком-росіянином.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з розмови під час побиття, росіянин раніше дозволив собі погрожувати казахам.
Топ коментарі
+70 Ольга Жмудовська
показати весь коментар17.10.2022 12:11
+60 RomTrip
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+55 govtva
показати весь коментар17.10.2022 12:10
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ось один з них
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https://youtu.be/zbEZs_eKRh0
а зараз скiльки таких гнид? згадайте хоча б дауна Кiву. або гниду онуфрiя
Вони там всі там такі саме п*дараси як і він...
Плюсую...
казахи служать в казахській армії.
Усі "актери" цього "кіно" один другого куштують й дорбе було б , що вони там один одного перестріляли !
ЗСУ буде меньше работи ...
вони давно втратили майже все нацiональне. крiм звички збиватися в зграi
понятие искусственное, какая-то разноплеменная сборная солянка ваньков без роду-племени, холпья ма -ас-квы.
були руськi люди, це сьогоднi українцi, а русскiє взагалi не зрозумiло хто.
https://uploads.disquscdn.com/images/fbf014a23b82e42853e35e01a8d240937f4583af4710a6777fa5472cb2952966.jpg
Я РЮЗЬГЕ
https://youtu.be/sIe9yUZn2-M
https://i.ytimg.com/vi/sIe9yUZn2-M/maxresdefault.jpg
холопьё ма-а-сквы, пардон.