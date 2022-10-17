Чмобіки-казахи з армії РФ б’ють чмобіка-росіянина: "Еще раз свой рот откроешь против казахов...". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому чмобіки-казахи армії РФ проводять "виховну роботу" зі своїм братом по зброї чмобіком-росіянином.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з розмови під час побиття, росіянин раніше дозволив собі погрожувати казахам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Солдатам-мусульманам не сподобалося, що полковник Лапін погано сказав про Аллаха, - журналісти з’ясували причини бійні на полігоні Бєлгородщини