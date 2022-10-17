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Українські воїни під обстрілом ворожого снайпера долають небезпечну ділянку дороги. ВIДЕО

Українські бійці на передовій, рухаючись на автомобілі, потрапили під обстріл ворожого снайпера і залишились неушкодженими, завдяки вправним діям водія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований у соцмережах, помітно, як одна з куль влучає через вітрове скло у пластикову обшивку перед водієм. Однак, той, не зважаючи ні на що, тримав високу швидкість руху і вивіз групу із зони обстрілу.

"Правильна поведінка водія під час потрапляння групи під обстріл! Завдяки йому усі живі", - пише автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер знищує російського окупанта. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) снайпери (357)


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Топ коментарі
+23
Ну пипец вобще! Та нашим вийсковым надо выдавать ордена всем поголовно, только за то, шо они рискуют жизнью! Это ж жуть какая
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17.10.2022 13:50
+10
👊👊Берегите себя Герои‼️🙏🙏🙏❤️💙💛🍀🍀🍀
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17.10.2022 14:34
+6
Вїіртуози, аси ,майстри
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17.10.2022 14:41
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Ну пипец вобще! Та нашим вийсковым надо выдавать ордена всем поголовно, только за то, шо они рискуют жизнью! Это ж жуть какая
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17.10.2022 13:50 Відповісти
👊👊Берегите себя Герои‼️🙏🙏🙏❤️💙💛🍀🍀🍀
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17.10.2022 14:34 Відповісти
Квалификация у кацапоснайпера средненькая,если метил в водилу. С учетом что руль с правой стороны,то мимо.
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17.10.2022 13:57 Відповісти
з правої сторони і влучила куля, якраз де водій, на рівні грудної клітини… думаю вирішальну роль зіграла швидкість авто і напрямок пострілу.
Дякувати Богу,всі цілі!
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17.10.2022 16:16 Відповісти
так там же сидів воїн! бронік захистив?
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17.10.2022 16:29 Відповісти
Там видно на відео куди в скло потрапила куля. Зачепила ліву руку, чи то склом не буду стверджувати. Вона не влучила ні в кого
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17.10.2022 17:04 Відповісти
Я к тому что руль не с той стороны находится, как для наших мест. И для кацапа тоже.
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17.10.2022 16:37 Відповісти
Так і в пасажира не влучив. За кваліфікацію немає чого сперечатися, швидкість авто велика, відстань до стрілка не знаємо, напрям пострілу більш менш зрозумілий, і т.д. Головне, що для воїнів все добре закінчилося, витримка у водія гарна
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17.10.2022 17:10 Відповісти
Просто снайпер неопытный...
Заслуга водителя в том, что не заистерил...
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17.10.2022 16:41 Відповісти
....нда, ще й зніми на відео, це...
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17.10.2022 13:58 Відповісти
Я аж почав шукати ногою педаль газу.
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17.10.2022 14:11 Відповісти
Мені здалося, чи в руку зачепило, ****.....?
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17.10.2022 14:40 Відповісти
А я ручку катапульты!
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17.10.2022 14:47 Відповісти
Вїіртуози, аси ,майстри
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17.10.2022 14:41 Відповісти
"завдяки вправним діям водія"... Я не соглашусь... На видео заслуга водителя в том, что не заистерил...

А в основном Тут заслуга "стрелявшего снайпера"... Или везение.

Дело в том, что раз автомобиль двигался без частой и "хаотичной" перемены скорости движения - то произвести расчет учреждения для стрелка - не составляет большого труда...

Просто :

- либо зона действия стрелка была короткой ( что мало вероятно )

- либо стрелок не опытный

- либо везение...
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17.10.2022 16:42 Відповісти
Доля військового не відома, нема чого тикати пальцем у небо.
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17.10.2022 21:43 Відповісти
пуля в торпеді дирку пробила і застряла, а відлетівше скло посікло руку водія
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17.10.2022 23:34 Відповісти
Слава богу, что ванька всегда с похмелья - руки трясутся у казламордого.
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17.10.2022 23:35 Відповісти
 
 