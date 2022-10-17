Українські воїни під обстрілом ворожого снайпера долають небезпечну ділянку дороги. ВIДЕО

Українські бійці на передовій, рухаючись на автомобілі, потрапили під обстріл ворожого снайпера і залишились неушкодженими, завдяки вправним діям водія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований у соцмережах, помітно, як одна з куль влучає через вітрове скло у пластикову обшивку перед водієм. Однак, той, не зважаючи ні на що, тримав високу швидкість руху і вивіз групу із зони обстрілу.

"Правильна поведінка водія під час потрапляння групи під обстріл! Завдяки йому усі живі", - пише автор публікації.

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