Українські воїни під обстрілом ворожого снайпера долають небезпечну ділянку дороги. ВIДЕО
Українські бійці на передовій, рухаючись на автомобілі, потрапили під обстріл ворожого снайпера і залишились неушкодженими, завдяки вправним діям водія.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований у соцмережах, помітно, як одна з куль влучає через вітрове скло у пластикову обшивку перед водієм. Однак, той, не зважаючи ні на що, тримав високу швидкість руху і вивіз групу із зони обстрілу.
"Правильна поведінка водія під час потрапляння групи під обстріл! Завдяки йому усі живі", - пише автор публікації.
Топ коментарі
+23 Ирина Иваненко #519065
показати весь коментар17.10.2022 13:50
+10 Vika Lysenko
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+6 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар17.10.2022 14:41
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Заслуга водителя в том, что не заистерил...
А в основном Тут заслуга "стрелявшего снайпера"... Или везение.
Дело в том, что раз автомобиль двигался без частой и "хаотичной" перемены скорости движения - то произвести расчет учреждения для стрелка - не составляет большого труда...
Просто :
- либо зона действия стрелка была короткой ( что мало вероятно )
- либо стрелок не опытный
- либо везение...