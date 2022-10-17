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Українців закликають не фотографувати номери дронів-камікадзе: Ворог може коригувати майбутні удари. ВIДЕО

Завдяки фото в мережі з номерами дронів-камікадзе ворог може коригувати свої майбутні удари.

Про це у своєму відео розповів волонтер Павло Кашчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу ще раз звернути вашу увагу на дуже важливе питання. Чому не можна публікувати в соціальних мережах і тим більше в новинах бортові номери "шахедів", які впали на якийсь об'єкт, були збиті чи просто знищені засобами ППО. Треба зрозуміти важливий момент. "Шахед" - це повністю автономний дрон. Він летить по заздалегідь спланованому маршруту без зв'язку. Ворог задає цей маршрут перед запуском. Маршрут непрямий, він може оминати деякі міста, змінювати висоти, "гратися" з нашою ППО тощо. Але зв'язку з дроном немає ніякого. Єдиним джерелом інформації про те, чи виправдався це мааршрут, чи долетів цей конкретний дрон до цілі, або принаймні до міста, в яке він був спрямований, є ті самі фото з соцмереж", - пояснив Кашчук.

За його словами, окупанти відправляють декілька дронів на певну ціль різними маршрутами. 

"Кожен маршрут прив'язаний до порядкового номеру літака. Запустивши ці літаки ворог пірнає у соцмережі і чекає наших фотографій. Побачивши фотографію з номером, наприклад, 105, який просто лежить на асфальті. Ворог дивиться у свої записи і розуміє, що маршрут під цим номером себе виправдав", - додав волонтер.

Тоді ж ворог розуміє, що там не спрацювала ППО і відправляє ще десяток дронів тим же маршрутом, або ж навіть крилату ракету.

Також Кашчук закликав правоохоронців, які працюють з відповідною інформацією, приховувати номер дронів та не давати можливості фотографувати їх журналістам та іншим особам. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибух дрона-камікадзе у Києві. ВIДЕО

Автор: 

Кашчук Павло (9) дрони (4699)


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Топ коментарі
+22
а Геращенко й зовсім хворий на всю голову..або йому пора вже до СБУ..бо здає всі попадання. недольоти...перельоти..
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17.10.2022 14:01
+12
у нас люди трошки довбойобнуті
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17.10.2022 13:58
+8
Чесно кажучи, звучить як повна дурня.
Невже автор вважає, що розрахунки ппо не міняють позиції і стрять на місці, мов барани?
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17.10.2022 14:02
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у нас люди трошки довбойобнуті
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17.10.2022 13:58 Відповісти
а Геращенко й зовсім хворий на всю голову..або йому пора вже до СБУ..бо здає всі попадання. недольоти...перельоти..
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17.10.2022 14:01 Відповісти
Давно пора патриотам ,взять Геращенко за его длинный язык ,
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17.10.2022 14:56 Відповісти
Я....от чесно, вибачаюсь перед українськими жінками, але вражаюча більшість постійно потребує селфі і сенсацій....ну без слів, коли ви ..... ...... ......наїстеся отих телефонів..... .... ....
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17.10.2022 14:01 Відповісти
альо!!! це не до мене!!

доречі, деякі чоловіки теж страдають селфі)))
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17.10.2022 14:05 Відповісти
Добридень , ще й подумав - ну зараз ДЕ-ХТО прочита і мені дістанеться на горіхи
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17.10.2022 14:07 Відповісти
Доброго))) Доречі, мені завжди було цікаво, чому у деякі організіції можна з телефоном заходити, а в деяких треба здати охороні..наприклад - комітети ВР, СБУ, Генпрокуратура, Мінтранс, ЖД - можна, а податкові неможна?)) Це ті, що я пам'ятаю...
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17.10.2022 14:13 Відповісти
Це питання "?". СБУ - центральний апарат -НІ 100 відс. (ну то таке), а щодо податкової - нарциси, типу ой - ми такі всі із себе
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17.10.2022 14:18 Відповісти
ну так і до Уроборонпрому можна було зайти..до міськради..

а Зе відосики з бункера знімає))
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17.10.2022 14:22 Відповісти
....ой, солідарники...
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17.10.2022 14:08 Відповісти
А селфиться босим у формі з відкритою рийкою хтось гіраічіскімудрий?! Потім фіцьпуками розганяє, де його елементарно ідентифікують, пов'язують з командиром й ГИНУТЬ через цю дебільну дурню спеціалісти... А кажи не кажи. До ВІЙНИ таких ********* тільки Статутом по макітрі з "нарядами позачерговими" й перетворювала на шось, приблизно притомне...
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17.10.2022 16:38 Відповісти
Так Ви, виходить, не "наш" чи Ви геній націі?!
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17.10.2022 14:02 Відповісти
Скажіть про це антоші геращенко, він **** у прямому ефірі корегує удори !
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17.10.2022 14:30 Відповісти
Почему депутаты , депутаты не соберутся и не примут закон , что если какая-то падла это делает - срок с конфискацией⁉️ГДЕ ЭТИ ВСЕ ДЕПУТАТИКИ ИМПОТЕНТЫ
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17.10.2022 14:40 Відповісти
Чесно кажучи, звучить як повна дурня.
Невже автор вважає, що розрахунки ппо не міняють позиції і стрять на місці, мов барани?
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17.10.2022 14:02 Відповісти
Я вірю Паші,давно знаю, підтримую
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17.10.2022 14:38 Відповісти
Справді,якщо це так важливо то можна свідомо запутувати русню даючи неправдиву інформацію.Але навряд чи хто з москалів шастає по інтернету в надіі що хтось покаже якийсь номер...
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17.10.2022 17:10 Відповісти
Ви там усі ДЕБІЛИ і за таких маєте народ"типу незнімайте ДТП бо вона викличе знову ДТП"-зе-театер абсурду,а повіздіти.
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17.10.2022 14:03 Відповісти
поїдь до німців попробуй зніми ДТП, може пощастить штрафом відбудешся, а ні то кілька місяців у тюрмі
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17.10.2022 19:04 Відповісти
АЗОВ_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל



Жмуры, кадыровцы, Бахмут.

https://twitter.com/i/status/1581947645630611457

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17.10.2022 14:04 Відповісти
Якась дичина.
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17.10.2022 14:04 Відповісти
Все логічно, на цих дронах немає жодних камер, немає зв'язку з центром, вони як роботи виконують заздалегідь записаний у нього маршрут.
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17.10.2022 17:16 Відповісти
ті хто це знімає думають що живуть у Тік-Токі, або безмозглі!
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17.10.2022 14:04 Відповісти
А от Кварталівці' вирішили, що масовані ракетні удари по Україні класна тема для жартів: Юрій Великий у новій пародії показав Соловйова та Киву
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17.10.2022 14:13 Відповісти
А от Кварталівці' вирішили, що масовані ракетні удари по Україні класна тема для жартів: Юрій Великий у новій пародії показав Соловйова та Киву
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17.10.2022 14:14 Відповісти
Великий крутой пародист,а кому хочеться позавывать и голову пеплом потрусить велкам на форум профи плакальщиков
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17.10.2022 14:17 Відповісти
антонина сегодня вышла на тропу войны сегодня все слил
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17.10.2022 14:21 Відповісти
Капитан Кенгуру



Единственная аудиозапись голоса императора Александра III.

Русский царь, любимец Путина и е го камарильи, говорил с шикарным немецким акцентом

https://twitter.com/i/status/1581587832594132993
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17.10.2022 14:23 Відповісти
Были номера больше 500. Если будет 3000 то получается все пистят что их 300 осталось. Где гражданская оборона. Зенитки на крышах или на холмах. Или проще на асфальте пистить деньги
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17.10.2022 14:30 Відповісти
І мітки геодезистів фарбою на асфальті і фітолампи. Все наводить ракети. Пам'ятаємо ці квартальні істерики.
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17.10.2022 14:34 Відповісти
Ізраїльтяни мають пристрій "Бумеранг", який ці іранські дрони відправляють в те місце, звідки вони були запущені. Може нам дадуть декілька
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17.10.2022 14:36 Відповісти
Пишуть, що люди у нас трохи довбануті.
Ви праві, особливо коли це геращенко в монастирський
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17.10.2022 15:45 Відповісти
не в, а і. Хоча і таке можливо)))
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17.10.2022 15:46 Відповісти
Ну ладно там с ракетами нефотографируйте, а то они корректировать могут (ведь запуск происходит по координатам), но дроны то управляются по пульту или я чтото непонимаю.
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17.10.2022 15:57 Відповісти
Все логічно, на цих дронах немає камери, немає зв'язку з центром керування,

вони як роботи виконують заздалегідь записаний у нього маршрут!!
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17.10.2022 17:39 Відповісти
до дебилов не доходит
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17.10.2022 16:42 Відповісти
Мне кажется это продолжение истории с крестиками на асфальте и домах.Я не думаю что оккупанты массово просматривают интернет в поисках засвеченных номеров.Во первых не всегда после взрыва остаётся видимый номер,а во вторых у них висит спутниковая группировка над нами и возможно в воздухе барражирует РЛС на базе ИЛа.Они свободно могут отследить все траектории полётов дронов.И плюс наземные РЛС дальнего действия могут задействовать.И это только моё мнение.
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17.10.2022 23:12 Відповісти
Просто , рядовой житель , не должен делать фото остатки хлама с номерами , дрона или куена. Этим должна заниматься военная структура , просто и понятно. Тем более выкладывать соц сеть, по номеру вычисляется маршрут достигнутой цели,для дальнейшего повтора нанесения удара.
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17.10.2022 23:26 Відповісти
 
 