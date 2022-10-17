Українців закликають не фотографувати номери дронів-камікадзе: Ворог може коригувати майбутні удари. ВIДЕО

Завдяки фото в мережі з номерами дронів-камікадзе ворог може коригувати свої майбутні удари.

Про це у своєму відео розповів волонтер Павло Кашчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу ще раз звернути вашу увагу на дуже важливе питання. Чому не можна публікувати в соціальних мережах і тим більше в новинах бортові номери "шахедів", які впали на якийсь об'єкт, були збиті чи просто знищені засобами ППО. Треба зрозуміти важливий момент. "Шахед" - це повністю автономний дрон. Він летить по заздалегідь спланованому маршруту без зв'язку. Ворог задає цей маршрут перед запуском. Маршрут непрямий, він може оминати деякі міста, змінювати висоти, "гратися" з нашою ППО тощо. Але зв'язку з дроном немає ніякого. Єдиним джерелом інформації про те, чи виправдався це мааршрут, чи долетів цей конкретний дрон до цілі, або принаймні до міста, в яке він був спрямований, є ті самі фото з соцмереж", - пояснив Кашчук.

За його словами, окупанти відправляють декілька дронів на певну ціль різними маршрутами.

"Кожен маршрут прив'язаний до порядкового номеру літака. Запустивши ці літаки ворог пірнає у соцмережі і чекає наших фотографій. Побачивши фотографію з номером, наприклад, 105, який просто лежить на асфальті. Ворог дивиться у свої записи і розуміє, що маршрут під цим номером себе виправдав", - додав волонтер.

Тоді ж ворог розуміє, що там не спрацювала ППО і відправляє ще десяток дронів тим же маршрутом, або ж навіть крилату ракету.

Також Кашчук закликав правоохоронців, які працюють з відповідною інформацією, приховувати номер дронів та не давати можливості фотографувати їх журналістам та іншим особам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибух дрона-камікадзе у Києві. ВIДЕО