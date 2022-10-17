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Волонтери під обстрілами вивозять мирних людей із села Терни Лиманського району. ВIДЕО

Кадри евакуації мешканців села Терни на Донеччині опублікували українські волонтери.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах видно руйнації, які завдали окупанти селу та роботу волонтерів, що намагаються під обстрілами вивезти людей у безпечніше місце. 

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евакуація (2312) волонтери (1332) Лиман (229)


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Деж та довбана зе-влада відосіки записувати пішла?
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17.10.2022 14:46 Відповісти
Пішла на концерт 95 кварталу.
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17.10.2022 14:57 Відповісти
Знаємо про цих волонтерів, справжні і надійні.
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17.10.2022 14:54 Відповісти
Так совсем недавно Терни были в глубоком тылу. Что происходит?
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17.10.2022 15:43 Відповісти
схоже, русня намагається взщяти реванш і нарешті висунути п"ятака з глухої оборони в певний наступ. Та чи надовго?
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17.10.2022 17:42 Відповісти
В гулубоком тилоу у кацапов. Валят вас валят.
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17.10.2022 18:43 Відповісти
Ты дурак?
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17.10.2022 20:03 Відповісти
 
 