Волонтери під обстрілами вивозять мирних людей із села Терни Лиманського району. ВIДЕО

Кадри евакуації мешканців села Терни на Донеччині опублікували українські волонтери.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах видно руйнації, які завдали окупанти селу та роботу волонтерів, що намагаються під обстрілами вивезти людей у безпечніше місце.

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