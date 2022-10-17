Українські військові про техніку: "Чуєте, як нема гвинтокрилів? Навіть три нема. Он там нема". ВIДЕО

Захисник України знімав для соцмереж відео біля знищеного російського бронеавтомобіля і відмовився показувати гвинтокрили, "яких у нас нема".

Це відео публікує Цензор.НЕТ.

Українські військові досліджували розбитий ворожий бронеавтомобіль "Тайфун-К", коли почули гуркіт "неіснуючих" гвинтокрилів.

"А ще гвинтокрили працюють, але не покажу, бо у нас їх нема. Чуєте, як нема гвинтокрилів? Навіть три нема. Он там нема", - каже захисник України.

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