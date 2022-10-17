Українські військові про техніку: "Чуєте, як нема гвинтокрилів? Навіть три нема. Он там нема". ВIДЕО
Захисник України знімав для соцмереж відео біля знищеного російського бронеавтомобіля і відмовився показувати гвинтокрили, "яких у нас нема".
Це відео публікує Цензор.НЕТ.
Українські військові досліджували розбитий ворожий бронеавтомобіль "Тайфун-К", коли почули гуркіт "неіснуючих" гвинтокрилів.
"А ще гвинтокрили працюють, але не покажу, бо у нас їх нема. Чуєте, як нема гвинтокрилів? Навіть три нема. Он там нема", - каже захисник України.
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+26 Андрюха71
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+20 Ksenia VB
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Нема
А автомат є?
Нема
А кулемет може є?
Нема
А танк є
От чого нема,того нема....
А де би ся діла?
Дідо,годину ловлю і ніц з тего.То є ту риба?
А відки би ся взєла?..
Их уверяли, что здесь их будут встречать цветами...
А их встречают банкой с помидорами... По башке рашисткой...
Есть приятель - бесстрашный. Ему, что три гопника, что пять...
Идёт поздно, со скамейки, где сидит трое:
- Гоп, стоп! Давай закурить !
Подходит к ним и не вынимая сигарету изо рта, кричавшего увалил так, что тот перелетел через скамейку. И дальше говорит:
- Пацаны, вы поняли, что я не курю !?
Те, да, да поняли.....
А в той истории - сигарета есть, но я не курю....
П.С.
Ты, наверное, никогда ночью не ходил и не догоняешь, что если толпа кричит тебе "гоп-стоп", то или они тебя выставят или ты их прибьёшь....