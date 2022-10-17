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Українські військові про техніку: "Чуєте, як нема гвинтокрилів? Навіть три нема. Он там нема". ВIДЕО

Захисник України знімав для соцмереж відео біля знищеного російського бронеавтомобіля і відмовився показувати гвинтокрили, "яких у нас нема".

Це відео публікує Цензор.НЕТ.

Українські військові досліджували розбитий ворожий бронеавтомобіль "Тайфун-К", коли почули гуркіт "неіснуючих" гвинтокрилів.

"А ще гвинтокрили працюють, але не покажу, бо у нас їх нема. Чуєте, як нема гвинтокрилів? Навіть три нема. Он там нема", - каже захисник України.

Також читайте: Російський гелікоптер намагався атакувати позиції ЗСУ під Херсоном, але був знищений, - ОК "Південь"

Автор: 

вертоліт (878)


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Топ коментарі
+26
Дідо у вас пістолет є?
Нема

А автомат є?
Нема
А кулемет може є?
Нема

А танк є

От чого нема,того нема....
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17.10.2022 15:26
+20
Це ж добре що аж так гвинтокрилів нема ))
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17.10.2022 15:23
+14
Вертолеты у Украины? Расияне, не ведитесь. У нас только банки с помидорами, вы что своему телевизору не верите?
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17.10.2022 15:35
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Вертолетов може і нема, а, от гвинтокрили, то вде інша справа.
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17.10.2022 15:21 Відповісти
Це ж добре що аж так гвинтокрилів нема ))
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17.10.2022 15:23 Відповісти
Дідо у вас пістолет є?
Нема

А автомат є?
Нема
А кулемет може є?
Нема

А танк є

От чого нема,того нема....
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17.10.2022 15:26 Відповісти
Дідо,ту риба є?
А де би ся діла?
Дідо,годину ловлю і ніц з тего.То є ту риба?
А відки би ся взєла?..
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17.10.2022 16:58 Відповісти
Ну, нема то й нема
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17.10.2022 15:32 Відповісти
Вертолеты у Украины? Расияне, не ведитесь. У нас только банки с помидорами, вы что своему телевизору не верите?
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17.10.2022 15:35 Відповісти
Украинская тетка с банкой с помидорами - это страшный сон рашистов...
Их уверяли, что здесь их будут встречать цветами...
А их встречают банкой с помидорами... По башке рашисткой...
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17.10.2022 18:57 Відповісти
История из жизни...
Есть приятель - бесстрашный. Ему, что три гопника, что пять...
Идёт поздно, со скамейки, где сидит трое:
- Гоп, стоп! Давай закурить !
Подходит к ним и не вынимая сигарету изо рта, кричавшего увалил так, что тот перелетел через скамейку. И дальше говорит:
- Пацаны, вы поняли, что я не курю !?
Те, да, да поняли.....
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17.10.2022 15:51 Відповісти
В чем смысл истории то? Твой приятель неуравновешанный , у него попросили закурить, а он напал на людей. Такая ситуация может и сроком закончится. Или пробитой головой.
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17.10.2022 15:59 Відповісти
Смысл в том, что вертолёты летят, а их нет...
А в той истории - сигарета есть, но я не курю....
П.С.
Ты, наверное, никогда ночью не ходил и не догоняешь, что если толпа кричит тебе "гоп-стоп", то или они тебя выставят или ты их прибьёшь....
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17.10.2022 16:11 Відповісти
Вы вчера родились и не знаете, что все проблемы начинаются с "Дай закурить"?
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17.10.2022 16:16 Відповісти
Тысячи раз у меня просили закурить, в том числе ночью и просто в темное время суток, и один человек и несколько, и ни разу меня не ограбили , не избили при этом, и даже такого не планировали как ни странно, а реально стреляли сигарету. Я не говорю что таких прискорбных ********* нет, нет они есть, но ******* только за вопрос это дебилизм - тебя или посадят/осудят или покалечат/убьют.
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17.10.2022 16:27 Відповісти
Тоді мабуть це десь в Німеччині ви вночі гуляли))
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17.10.2022 16:53 Відповісти
хочу такий сувенір!
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17.10.2022 16:09 Відповісти
Дип стейт теж нема. Хто в курсі?
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17.10.2022 16:28 Відповісти
діп стейт показує атаки рашистів на харківщині
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17.10.2022 17:17 Відповісти
Увесь лівер повилазив з того Тайфуну ...
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17.10.2022 16:38 Відповісти
при попаданні роліки летять з надзвуковою швидкістю в салон
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17.10.2022 17:15 Відповісти
Що за броня з якимось "дробом" ??
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17.10.2022 17:23 Відповісти
 
 