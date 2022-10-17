Дніпровські тероборонівці знищили з ПТРК "Javelin" ворожий танк Т-80БВ. ВIДЕО

Бійці дніпровської бригади тероборони за допомогою ПТРК "Javelin" знищили танк Т-80БВ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. Екіпаж ворожої бронемашини не вижив.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найдорожчий російський танк Т-90М "Прорив" знищено поблизу Бахмута воїнами 93-ї бригади. ВIДЕО