Дніпровські тероборонівці знищили з ПТРК "Javelin" ворожий танк Т-80БВ. ВIДЕО
Бійці дніпровської бригади тероборони за допомогою ПТРК "Javelin" знищили танк Т-80БВ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. Екіпаж ворожої бронемашини не вижив.
Топ коментарі
+17 Алекс Ростиков
показати весь коментар17.10.2022 15:51
+13 Александр Иванов #442761
показати весь коментар17.10.2022 15:53
+12 Саша Пончик
показати весь коментар17.10.2022 15:51
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ваше очко"жигулі" уходять в зрітєльний зал.
The Stugna/Javelin footages normally do not show that pattern. Just MHO.
very good job
very very good job