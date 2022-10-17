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Дніпровські тероборонівці знищили з ПТРК "Javelin" ворожий танк Т-80БВ. ВIДЕО

Бійці дніпровської бригади тероборони за допомогою ПТРК "Javelin" знищили танк Т-80БВ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. Екіпаж ворожої бронемашини не вижив.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найдорожчий російський танк Т-90М "Прорив" знищено поблизу Бахмута воїнами 93-ї бригади. ВIДЕО

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Дніпро (3274) танк (2067) знищення (7235) тероборона (386)


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Топ коментарі
+17
Дякуємо ЗСУ! Коментатору окремо.
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17.10.2022 15:51
+13
Треба дрючком у попелі пошарудіти може хто і вцілів.
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17.10.2022 15:53
+12
Ты что не видел как один там бегает и голову ищет.
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17.10.2022 15:51
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а може все таки хтось уцілів
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17.10.2022 15:50 Відповісти
Ты что не видел как один там бегает и голову ищет.
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17.10.2022 15:51 Відповісти
Треба дрючком у попелі пошарудіти може хто і вцілів.
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17.10.2022 15:53 Відповісти
Частково уцілів. На аналіз ДНК можна буде ложкою назбирати.
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17.10.2022 16:27 Відповісти
"Гигиги"- єдина правильна реакція на кацапський труп.
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17.10.2022 15:50 Відповісти
Гыгыгыгы Ржунимагусщилаптехлебателя
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17.10.2022 16:03 Відповісти
Дякуємо ЗСУ! Коментатору окремо.
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17.10.2022 15:51 Відповісти
Забули мангал на башту встановити, і поплатилися а так би смажилися повільнішє.
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17.10.2022 15:52 Відповісти
Будет одна похоронка на троих.
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17.10.2022 15:52 Відповісти
І жигуль, один на трьох...
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17.10.2022 15:53 Відповісти
Бiлий з трьома зiрочками.
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17.10.2022 15:55 Відповісти
Трёхколёсный.
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17.10.2022 16:30 Відповісти
А лада сєдан у кожну із трьох.
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17.10.2022 15:54 Відповісти
сволочі. не могли хоча б аналіз днк щось лишити. хоч чайну ложечку. а так ваше очко "жигулі" уходять в зрітєльний зал.
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17.10.2022 15:55 Відповісти
На інших каналах пишуть, що то був Екскалібур.
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17.10.2022 15:59 Відповісти
У даному випадку головне результат, а "в лоб чи по лбу" значення немає
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17.10.2022 16:06 Відповісти
Піф-паф,і ви пакойнікі,пакойнікі,пакойнікі....
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17.10.2022 16:10 Відповісти
Seems like EFP round based on the fragmentation scatter around the tank at the time of explosion.
The Stugna/Javelin footages normally do not show that pattern. Just MHO.
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17.10.2022 16:15 Відповісти
good job
very good job
very very good job
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17.10.2022 16:17 Відповісти
Був москаль й нєма бiльше москаля. Сподiваюсь, помираючи вспiли вигукнути "гойййдааа!"
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17.10.2022 16:20 Відповісти
Отака байда, малята.
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17.10.2022 16:36 Відповісти
 
 