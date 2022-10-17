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Новини Відео Війна
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Білоруські діти просять військових РБ не брати участі у війні проти України. ВIДЕО

Білоруські діти, які разом із батьками тікали від режиму самопроголошеного президента Олександр Лукашенка до України, закликали військових РБ не брати участі у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, вони опублікували відповідне відеозвернення у мережі.

Вони розповіли, що втекли з Білорусі в Україну, оскільки противникам режиму Лукашенка тоді погрожували в'язницею, позбавленням батьківських прав та проводили обшуки.

Деякі з цих дітей застали початок повномасштабного вторгнення РФ в українських містах, коли вони зазнавали обстрілів.

"Військові Білорусі, не беріть участі у геноциді народу сусідньої держави! ... Задумайтеся, для чого ви сьогодні носите військову форму! Кого і що ви готові обороняти?" - йдеться у зверненні.

Також читайте: Росія відправить до Білорусі приблизно 170 танків, до 200 ББМ, до 100 гармат і мінометів

Автор: 

Білорусь (7930) діти (5065)


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Топ коментарі
+5
тихий голос этих нескольких детей не будет услышан... в шуме моторов самолетов и шахедов, летящих бомбить Украину с территории белорашки...
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17.10.2022 17:18
+4
В тоталітарних сектах це все до піZди. Там тільки фото- та відео-матеріали з дохлою руснею, якщо пройдуть по всім медіа, тільки тоді допоможуть...
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17.10.2022 17:12
+3
обращаются к военным белоруси, но почему-то их слышат только на банковой. зеленский напрямую дал указания не реагировать на обстрелы со стороны белоруси.
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17.10.2022 17:09
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обращаются к военным белоруси, но почему-то их слышат только на банковой. зеленский напрямую дал указания не реагировать на обстрелы со стороны белоруси.
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17.10.2022 17:09 Відповісти
аякжеж..задумаються...а ви приготували шаріки..цвєточки і сєрдєчкі?
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17.10.2022 17:10 Відповісти
Ну хватит уже бульбашей мочить. Схавали вони вже ці квіти. Не переломили як ми хребта цієї "гидрі", але люди там, не всі гидотні, там все ж підтримка більш істотна. І саме тому вони дуже "пітляють" от возможности попасть в жерло нашей с москалями войны.
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17.10.2022 22:27 Відповісти
В тоталітарних сектах це все до піZди. Там тільки фото- та відео-матеріали з дохлою руснею, якщо пройдуть по всім медіа, тільки тоді допоможуть...
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17.10.2022 17:12 Відповісти
Не поможет. Только табакерка или шарф, или расстрел.
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17.10.2022 17:16 Відповісти
А претензій до білорашки у нашої влади немає?
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17.10.2022 17:13 Відповісти
до цих дітей у Вас є претензії? а до їх батьків?

Претензії до мордора і претезії до тих, хто є супротивом мордору?

Для мене є різниця, а для Вас?
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17.10.2022 17:22 Відповісти
я взагалі до дітей і їх батьків не звертаюсь, а до нашої влади, щоб хоч надіслали якусь ноту чи викликали посла і не потрібно перекручувати.
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17.10.2022 17:33 Відповісти
А що це в загалі зміне? Посол вусатому скаже "ай-яяй", мене защимили, шеф, усе пропало!
Коли вже так пішли плясати, то краще донатити на хлопців полку "Калиновського".
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17.10.2022 22:39 Відповісти
тихий голос этих нескольких детей не будет услышан... в шуме моторов самолетов и шахедов, летящих бомбить Украину с территории белорашки...
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17.10.2022 17:18 Відповісти
абсолютно вірно! Але ...? Ви розумієте різницю між ціма дітями, їх батьками та МОРДОРОМ?
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17.10.2022 17:24 Відповісти
вони не порівняні...
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17.10.2022 17:27 Відповісти
Воювати треба не на своїй, а на їхній території, більше того біля наших країн є купа заводів, нпз тощо що можна захопити і вивезти до нас.
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17.10.2022 17:22 Відповісти
Біля наших кордонів*
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17.10.2022 17:23 Відповісти
ви колись вивозили НПЗ? ви хоч уявляєте ЗАДАЧУ і що таке НПЗ?
вам хоть щось знайоме -"ректифікаційна колонна"?
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17.10.2022 17:26 Відповісти
Я за те що воювати й вивозити майно як жертва нападу маємо моральне право МИ, а не білорашенські чи кацапські раби, потрібно воювати на їх території щоб вже нам не зважали на ворожій території жертви цивільних, потрібно ввалити по білорашці так щоб вони на сотні років запам'ятали.
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17.10.2022 17:31 Відповісти
Я задав конкретне питання, про НАШЕ ПРАВО я не задавав питань! Я бачу НАШЕ ПРАВО на багато ширше ніж Ви!!!
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17.10.2022 17:34 Відповісти
Якесь устаткування можна вивезти, все інше знищити, так зрозуміліше? Кацапи від нас вивозили заводи по гвинтику. А так я бачу у вас лише бажання при#батися, тому відваліть.
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17.10.2022 17:41 Відповісти
Це найзмістовніша відповідь) Велика Вам подяка!
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17.10.2022 17:49 Відповісти
Скот, ты конечно не понял, что говорят дети БЕЛОРУСОВ? Ведь ты, скот - совкодрочер.
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17.10.2022 17:27 Відповісти
дурня повна.

краще б зняли відео з маленькою дівчинкою, яка каже - не нападайте, будь ласочка, на українців бо (далі басом) МИ ВАС, СУКИ, ********!

це б відео стало б вірусним і його побачив би кожен потенційний окупант.

а хто буде дивитися оце?
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17.10.2022 19:02 Відповісти
 
 