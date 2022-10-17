Білоруські діти просять військових РБ не брати участі у війні проти України. ВIДЕО

Білоруські діти, які разом із батьками тікали від режиму самопроголошеного президента Олександр Лукашенка до України, закликали військових РБ не брати участі у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, вони опублікували відповідне відеозвернення у мережі.

Вони розповіли, що втекли з Білорусі в Україну, оскільки противникам режиму Лукашенка тоді погрожували в'язницею, позбавленням батьківських прав та проводили обшуки.

Деякі з цих дітей застали початок повномасштабного вторгнення РФ в українських містах, коли вони зазнавали обстрілів.

"Військові Білорусі, не беріть участі у геноциді народу сусідньої держави! ... Задумайтеся, для чого ви сьогодні носите військову форму! Кого і що ви готові обороняти?" - йдеться у зверненні.

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