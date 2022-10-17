Білоруські діти просять військових РБ не брати участі у війні проти України. ВIДЕО
Білоруські діти, які разом із батьками тікали від режиму самопроголошеного президента Олександр Лукашенка до України, закликали військових РБ не брати участі у війні.
Як інформує Цензор.НЕТ, вони опублікували відповідне відеозвернення у мережі.
Вони розповіли, що втекли з Білорусі в Україну, оскільки противникам режиму Лукашенка тоді погрожували в'язницею, позбавленням батьківських прав та проводили обшуки.
Деякі з цих дітей застали початок повномасштабного вторгнення РФ в українських містах, коли вони зазнавали обстрілів.
"Військові Білорусі, не беріть участі у геноциді народу сусідньої держави! ... Задумайтеся, для чого ви сьогодні носите військову форму! Кого і що ви готові обороняти?" - йдеться у зверненні.
Топ коментарі
+5 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар17.10.2022 17:18
+4 Харьков Сумской
показати весь коментар17.10.2022 17:12
+3 jklpqrs
показати весь коментар17.10.2022 17:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Претензії до мордора і претезії до тих, хто є супротивом мордору?
Для мене є різниця, а для Вас?
Коли вже так пішли плясати, то краще донатити на хлопців полку "Калиновського".
вам хоть щось знайоме -"ректифікаційна колонна"?
краще б зняли відео з маленькою дівчинкою, яка каже - не нападайте, будь ласочка, на українців бо (далі басом) МИ ВАС, СУКИ, ********!
це б відео стало б вірусним і його побачив би кожен потенційний окупант.
а хто буде дивитися оце?