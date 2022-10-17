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Битва за небо України: як відповісти на повітряний терор Путіна? | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Сьогодні о 20:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" надасть своє бачення, як Україна має відповісти на повітряний терор з боку РФ.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Ставте ваші питання за цим посиланням. Бонус спонсорам - пріоритетна відповідь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Багаторічна війна на знищення: до чого треба готуватись Україні? | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Автор: 

ППО (3188) Бутусов Юрій (3589) дрони (4699)


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Топ коментарі
+12
https://t.me/tZEinform/21431 tZEinform
Українськими підрозділами ЗС зафіксовано як мінімум 25 позицій на території Білорусі з яких ведется артилерійський і ракетний обстріл української території. Але наказу на протидію немає. Українска розвідка зафіксувала мінімум 30 запусків дронів-камікадзе з території Білорусі, але наказу вражати позиції запуску немає. На питання о штабів, відповідь одна - "це політичне рішення".
Тому питання до президента- хто прийняв це рішення, що дозволяє безкарно убивати українських громадян ?

https://t.me/tZEinform/21429 Ми ж все одно докопаємося до причин дивного мовчання Зеленского і К з приводу Лукашенко .
Тут щось не так...
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17.10.2022 20:28
+11
Питайте в Зеленського.
Бутусов вас не випускає чи що.
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17.10.2022 20:58
+9
Коли Україна вийшла з СРСР, то мала найщільніший (не найпотужніший) ЩИТ ППО. Відновлення щита почалося при порохові, потрійне кільце (умовно) навкололо Київа було відновлено напередодні приходження святого ЗЕ. Далі усе померло (ППО, ракетні програми!)

А далі... слухайте Бутусова! Але на забувайте про асфальт!
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17.10.2022 20:21
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Бутусов постійно повторює, що війна буде довгою. Може хай би дав відповідь, як людям жити під час цієї довгої війни. Мене уже 8 місяців не пускає зелена шобла додому у Варшаву. Там моя сімя, житло, робота. Хай дасть відповідь, чому одним українцям можна бути за кордоном, а інших закрили як собак
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17.10.2022 20:10 Відповісти
Питайте в Зеленського.
Бутусов вас не випускає чи що.
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17.10.2022 20:58 Відповісти
Коли Україна вийшла з СРСР, то мала найщільніший (не найпотужніший) ЩИТ ППО. Відновлення щита почалося при порохові, потрійне кільце (умовно) навкололо Київа було відновлено напередодні приходження святого ЗЕ. Далі усе померло (ППО, ракетні програми!)

А далі... слухайте Бутусова! Але на забувайте про асфальт!
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17.10.2022 20:21 Відповісти
https://t.me/tZEinform/21431 tZEinform
Українськими підрозділами ЗС зафіксовано як мінімум 25 позицій на території Білорусі з яких ведется артилерійський і ракетний обстріл української території. Але наказу на протидію немає. Українска розвідка зафіксувала мінімум 30 запусків дронів-камікадзе з території Білорусі, але наказу вражати позиції запуску немає. На питання о штабів, відповідь одна - "це політичне рішення".
Тому питання до президента- хто прийняв це рішення, що дозволяє безкарно убивати українських громадян ?

https://t.me/tZEinform/21429 Ми ж все одно докопаємося до причин дивного мовчання Зеленского і К з приводу Лукашенко .
Тут щось не так...
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17.10.2022 20:28 Відповісти
Відвовідь проста і мабуть я з нею погоджуся( Не на часі 2й фронт(
Може я і усі інші помиляються!
ХЗ
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17.10.2022 20:41 Відповісти
"неначасі" я не критикую, і одночасно не схвалюю.
Але от яка проблема: зроблену зраду пам'ятаю, не може вона забутися, ніяк! А що вже казати за наслідки цієї зради, якщо вони он, чи не на кожному кроці...
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17.10.2022 20:55 Відповісти
А до чого тут Зе?? Ви ж прекрасно знаєте, хто керує політикою у країні, що це за группа нахабних негідників при ньому. А оце зелене чудо тільки стрибає під їх дудку та шльопає язиком з екрану щодня.
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17.10.2022 23:19 Відповісти
Дійсно, при чому тут блазень, якого обрав наш мудрий нарід. Хіба очі не бачили кого обирають.
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18.10.2022 07:25 Відповісти
Ні, Зе теж має голос і є формальним лідером. Тому з нього треба питати, чому тримає коло себе пройдисвітів та неуків типу Єрмака, Арахамії, Брагаря, Безуглої, Татарова, Шефіра та іншої нечисті із зрадливої "зеленої""команди"...
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18.10.2022 12:17 Відповісти
Бо єрмак не дав дозволу.
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18.10.2022 07:27 Відповісти
Є така ПОСЛОВИЦЯ, шо КЛИН, КЛИНОМ ВИБИВАЮТЬ, а не проханнями, розмовами-переговорами, скавчанням та погрозами...!!!
Усі прикордонні з Україною територія підоросії Білгородська, Курська, Брянська, року
Ростовська області мають на 5-15 кілометрів цілий час МІНУВАТИСЯ та ЗАСИПАТИСЯ противопіхотними ПФМ-С, МОН-50, МОН-100 та легкими касетними мінами типу ПОМ-3 з дронів та ІНШИХ повітряних засобів та теж усякими забороненими засобами, що використовують ці кремлядські підороси....!!!
НА ТЕРОР, ТРЕБА ВІДПОВІДАТИ ДЕСЯТИКРАТНИМ ТЕРОРОМ...!!!
ОСЬ ТАК І ВИБИВАЮТЬ КЛИН, КЛИНОМ...!!!
Усі електро-підстанції, газорозподільні вузли, водопідкачуючі станції, усі військові частини та обєкти, Ж/Д мости, вузлові станції, дорожні мости, вежі мобільного звязку та радіопередач, очищувальні споруди та магістральні дороги котрі ведуть до кордону з УКРАЇНОЮ, мають теж бути піддані бомбардуванню та мінуванню у нічні часи з 22,0 до 5,0 години ранку, 7 днів на тиждень, 30 днів на місяць ...!!!
Уся кацапоморда маскальська мерзота підоросії має відчути "кайф" проживання у цих районах та областях, що граничать з УКРАЇНОЮ...!!!
ТАК УСЯ УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА ЗГІДНА, ЩОБ УРЯД ПЕРЕВІВ УСЮ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ НА ВІЙСЬКОВІ РЕЙСИ...!!!
ЩОБ УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА КЛЕПАЛА ВІЙСЬКОВУ ЗБРОЮ ДЛЯ ЗСУ ДЕНЬ ТА НІЧ...!!!
ДО ТИХ ПІР ПОКИ БУДУТЬ ЗВІЛЬНЯТИ УСЮ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ДО МЕЖ ЛЮТОГО 1919 року...!!!А ТЕРИТОРІЮ кацапів, підоросію БУДУТЬ ПАЛИТИ ТА ЗНИЩУВАТИ, АЖ ДО УРАЛЬСЬКИХ ГІР ТА АРХАНГЕЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ БАЙСТРЮКІВ...!!!
УСЯ спалена та викорчована територія підоросії до вище вказаних меж має бути уся ретельно замінована на 10 століть...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!!
СМЕРТЬ УСІМ ПІДОРОСАМ...!!!
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18.10.2022 10:16 Відповісти
сегодня у Невзорова была отличная идея размещения на энергетических объектах Украины русских военнопленных -- она вполне актуальна, и в этом нет нарушения Женевской конвенции т.к. это не военные объекты а социалка -- разместить военнопленных и обеспечить 24-часовую трансляцию в Интернете стоит 2 копейки (две камеры слежения) -- как прецедент, действия англичан во Вторую Мировую, которые официально сообщали гитлеровцам о размещении на определенных объектах пленных солдат и офицеров Вермахта -- и немцы меняли вектора атак -- за командование РФ впрочем не поручусь, но хоть какую-то пользу принесут
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24.10.2022 01:01 Відповісти
 
 