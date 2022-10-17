Битва за небо України: як відповісти на повітряний терор Путіна? | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
Сьогодні о 20:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" надасть своє бачення, як Україна має відповісти на повітряний терор з боку РФ.
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Топ коментарі
+12 Ан Мур
показати весь коментар17.10.2022 20:28
+11 Ksenia VB
показати весь коментар17.10.2022 20:58
+9 Да-это-я
показати весь коментар17.10.2022 20:21
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Бутусов вас не випускає чи що.
А далі... слухайте Бутусова! Але на забувайте про асфальт!
Українськими підрозділами ЗС зафіксовано як мінімум 25 позицій на території Білорусі з яких ведется артилерійський і ракетний обстріл української території. Але наказу на протидію немає. Українска розвідка зафіксувала мінімум 30 запусків дронів-камікадзе з території Білорусі, але наказу вражати позиції запуску немає. На питання о штабів, відповідь одна - "це політичне рішення".
Тому питання до президента- хто прийняв це рішення, що дозволяє безкарно убивати українських громадян ?
https://t.me/tZEinform/21429 Ми ж все одно докопаємося до причин дивного мовчання Зеленского і К з приводу Лукашенко .
Тут щось не так...
Може я і усі інші помиляються!
ХЗ
Але от яка проблема: зроблену зраду пам'ятаю, не може вона забутися, ніяк! А що вже казати за наслідки цієї зради, якщо вони он, чи не на кожному кроці...
Усі прикордонні з Україною територія підоросії Білгородська, Курська, Брянська, року
Ростовська області мають на 5-15 кілометрів цілий час МІНУВАТИСЯ та ЗАСИПАТИСЯ противопіхотними ПФМ-С, МОН-50, МОН-100 та легкими касетними мінами типу ПОМ-3 з дронів та ІНШИХ повітряних засобів та теж усякими забороненими засобами, що використовують ці кремлядські підороси....!!!
НА ТЕРОР, ТРЕБА ВІДПОВІДАТИ ДЕСЯТИКРАТНИМ ТЕРОРОМ...!!!
ОСЬ ТАК І ВИБИВАЮТЬ КЛИН, КЛИНОМ...!!!
Усі електро-підстанції, газорозподільні вузли, водопідкачуючі станції, усі військові частини та обєкти, Ж/Д мости, вузлові станції, дорожні мости, вежі мобільного звязку та радіопередач, очищувальні споруди та магістральні дороги котрі ведуть до кордону з УКРАЇНОЮ, мають теж бути піддані бомбардуванню та мінуванню у нічні часи з 22,0 до 5,0 години ранку, 7 днів на тиждень, 30 днів на місяць ...!!!
Уся кацапоморда маскальська мерзота підоросії має відчути "кайф" проживання у цих районах та областях, що граничать з УКРАЇНОЮ...!!!
ТАК УСЯ УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА ЗГІДНА, ЩОБ УРЯД ПЕРЕВІВ УСЮ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ НА ВІЙСЬКОВІ РЕЙСИ...!!!
ЩОБ УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА КЛЕПАЛА ВІЙСЬКОВУ ЗБРОЮ ДЛЯ ЗСУ ДЕНЬ ТА НІЧ...!!!
ДО ТИХ ПІР ПОКИ БУДУТЬ ЗВІЛЬНЯТИ УСЮ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ДО МЕЖ ЛЮТОГО 1919 року...!!!А ТЕРИТОРІЮ кацапів, підоросію БУДУТЬ ПАЛИТИ ТА ЗНИЩУВАТИ, АЖ ДО УРАЛЬСЬКИХ ГІР ТА АРХАНГЕЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ БАЙСТРЮКІВ...!!!
УСЯ спалена та викорчована територія підоросії до вище вказаних меж має бути уся ретельно замінована на 10 століть...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!!
СМЕРТЬ УСІМ ПІДОРОСАМ...!!!