Битва за небо України: як відповісти на повітряний терор Путіна? | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Сьогодні о 20:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" надасть своє бачення, як Україна має відповісти на повітряний терор з боку РФ.

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