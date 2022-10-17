"Сбили? - Нет", - кадри з російським пілотом, що вистрибнув з несправного літака, який врізався у житловий будинок. ВIДЕО
У мережі з’явилися кадри із російським пілотом, який вистрибнув з парашутом, а його Су-34 врізався у житловий будинок в Єйську.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри з пілотом поширюються у соцмережах.
Топ коментарі
+78 Алекс Мышкевич
показати весь коментар17.10.2022 21:25
+68 Артем #512840
показати весь коментар17.10.2022 21:24
+57 Ярослав Викторович
показати весь коментар17.10.2022 21:24
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- Нєт😂 Я сдєлал отріцатільний взльот🤦
*** це шедевр
"Путь город пАгібнєт ,
Путь город пАгібнет.
Но жопу свою ми спасьом" !
-Нет, я камикадзе путлера!
2. Какого х.. вообще курс над жилым районом проложили ? или там аэродром так по дебильному сделан ?
3. Перед тем, как самолет упал - была вспышка на борту. Или что- то взорвалось внутри самолета (двигатель, БК, техник - шпион бомбу подсунул). После взрыва самолет мог превратиться в неуправляемый кирпич. Или это мог кто- то из ПЗРК шмальнуть.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%90%D0%BD-2_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Таран_самолётом_Ан-2_дома_в_Новосибирске
А в ответку:
-Слава Україні! Слава Нації і ******* кацапській *********!