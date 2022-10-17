"Сбили? - Нет", - кадри з російським пілотом, що вистрибнув з несправного літака, який врізався у житловий будинок. ВIДЕО

У мережі з’явилися кадри із російським пілотом, який вистрибнув з парашутом, а його Су-34 врізався у житловий будинок в Єйську.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри з пілотом поширюються у соцмережах.

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