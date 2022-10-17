УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5192 відвідувача онлайн
Новини Відео
50 206 250

"Сбили? - Нет", - кадри з російським пілотом, що вистрибнув з несправного літака, який врізався у житловий будинок. ВIДЕО

У мережі з’явилися кадри із російським пілотом, який вистрибнув з парашутом, а його Су-34 врізався у житловий будинок в Єйську.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри з пілотом поширюються у соцмережах. 

Дивіться також: У російському Єйську військовий літак упав на житловий будинок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент влучання літака Су-34 в житловий будинок в російському Єйську. ВIДЕО

Автор: 

авіакатастрофа (1098) росія (65162) літак (2903)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+78
"брат" півбудинку розхерачив

ну то таке
показати весь коментар
17.10.2022 21:25
+68
А пілотам респект, коли почали падати у найгустіший мікрорайон скерували, одразу видно професіоналів
показати весь коментар
17.10.2022 21:24
+57
Збили? Кацапи вже геть перелякані, усюди їм збиття мариться. Ну це добре.
показати весь коментар
17.10.2022 21:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
БК. Топливо там тоже было нормально
показати весь коментар
17.10.2022 22:33 Відповісти
Я не верю в УТП с таким количеством топлива и БК, скорее всего.
показати весь коментар
17.10.2022 22:53 Відповісти
Короче приземлился тоже, но частично и немного зажарился. На сантиметра 3-4. Потерь нет.
показати весь коментар
17.10.2022 22:31 Відповісти
Ну, шоб не промахнулся... хотя он же штурман, не должен
показати весь коментар
17.10.2022 22:33 Відповісти
Дезертировал, *****?!
показати весь коментар
17.10.2022 23:45 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2022 22:19 Відповісти
какие то неправильные кацапы...предложили помощь братану за то что он расхерячил почти весь дом...думаю попозже они и прикандечат его..
показати весь коментар
17.10.2022 22:25 Відповісти
Гарно впав. Маю надію що багато кацапів здохло.
показати весь коментар
17.10.2022 22:25 Відповісти
- Збілі?
- Нєт😂 Я сдєлал отріцатільний взльот🤦
*** це шедевр
показати весь коментар
17.10.2022 22:25 Відповісти
Завтра у скабеевой скажут, что это была трагедия, но мы то знаем, что это была не трагедия, это был прото праздник какой-та!!!
показати весь коментар
17.10.2022 22:30 Відповісти
Є така "весела пісенька" софкоїдних часів :

"Путь город пАгібнєт ,
Путь город пАгібнет.
Но жопу свою ми спасьом" !
показати весь коментар
17.10.2022 22:33 Відповісти
Срочно дать ему новый самолёт и пусть повторит на Бис
показати весь коментар
17.10.2022 22:37 Відповісти
-Сбили?!!
-Нет, я камикадзе путлера!
показати весь коментар
17.10.2022 22:39 Відповісти
"Работайте,братья!"
показати весь коментар
17.10.2022 22:41 Відповісти
Летчик, обосрался и не встает, потому что боеприпасы еще не догорели.
показати весь коментар
17.10.2022 22:41 Відповісти
ну ось і ясно хто тепер брат кубанським кацакам
показати весь коментар
17.10.2022 22:42 Відповісти
Від мешканців Єйська-дуже велика подяка путіну-*****!
показати весь коментар
17.10.2022 23:00 Відповісти
Дрон-кацапідзе прилетів точно в ціль.
показати весь коментар
17.10.2022 23:03 Відповісти
русостервятник бросил самолет, который взорвал жилой дом и убил кучу ватников, потенциальных чмобиков. Песня "Первым делом самолеты" не сработала, а помощь ВСУ существенная экономия минимум одного стингера и предотвращение разбомбленной инфраструктуры в Украине. Ведь могут, если захотят. Вечная слава пилоту северных варваров !!!
показати весь коментар
17.10.2022 23:09 Відповісти
Там все намного проще, *****... этих кацапоДЛБ учи-учи - одни двойки... Какой дурак в понедельник, еще и с бодуна, садится за кэрмо самолета.
показати весь коментар
17.10.2022 23:30 Відповісти
Как феерично! Улыбнуло) Кацапская сволота летела с боекомплектом- это слышны их взрывы
показати весь коментар
17.10.2022 23:27 Відповісти
Звання героя расеї треба присвоїти зальотчику. Стільки орків замочив одним зальотом
показати весь коментар
17.10.2022 23:41 Відповісти
А где второй выродок?
показати весь коментар
17.10.2022 23:43 Відповісти
Дык , это и был второй. У первого синдром Гастелло за поцанов обострился.
показати весь коментар
17.10.2022 23:47 Відповісти
...первый на уклонистов наехал.
показати весь коментар
17.10.2022 23:48 Відповісти
А чого зразу виродок? Непоганий такий "дядько", ви проти щоб таких на росії було більше?
показати весь коментар
18.10.2022 01:01 Відповісти
Во-во, побільше б таких хлопців! Щастя-здоров'я-довгіє літа!
показати весь коментар
18.10.2022 01:59 Відповісти
1. В тренировочном самолете всегда есть второй пилот- опытный инструктор. Куда он смотрел ? Или там старый дед- инсультник, а остальные кто помоложе уже все на войне.
2. Какого х.. вообще курс над жилым районом проложили ? или там аэродром так по дебильному сделан ?
3. Перед тем, как самолет упал - была вспышка на борту. Или что- то взорвалось внутри самолета (двигатель, БК, техник - шпион бомбу подсунул). После взрыва самолет мог превратиться в неуправляемый кирпич. Или это мог кто- то из ПЗРК шмальнуть.
показати весь коментар
18.10.2022 00:50 Відповісти
Самолёт Су-34... истребитель-бомбардировщик. Два члена экипажа...Командир и штурман. Вспышки на борту перед падением.. срабатывание катапульты двух покинувших самолёт. Сотни аэродромов со взлётом и посадкой над жилыми кварталами.
показати весь коментар
18.10.2022 01:11 Відповісти
путин говорил "мы адин нарот", пилот подумал накуя далеко лететь,покуй кого убивать. А с другой стороны, он показал расеянам что творится в Украине...
показати весь коментар
18.10.2022 00:57 Відповісти
Дотянем до дома, решили друзья...
показати весь коментар
18.10.2022 01:42 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2022 06:14 Відповісти
Правильно! Если "один народ" - зачем далеко лететь? ***.л в ближайший дом - и порядок.
показати весь коментар
18.10.2022 01:58 Відповісти
Так ось він який - "хароший русский"
показати весь коментар
18.10.2022 05:54 Відповісти
Херой, однако!
показати весь коментар
18.10.2022 07:16 Відповісти
Котиков жалко... А так ,быстро бумеранг долетел.
показати весь коментар
18.10.2022 07:31 Відповісти
Че надо?Добить #удака!
показати весь коментар
18.10.2022 07:41 Відповісти
не сбили, все так и задумано. натаскивали на гражданские постройки.
показати весь коментар
18.10.2022 07:46 Відповісти
" А город подумал учения идут..." как в старой песне.Господь очень быстро сравнивает счет.Можно называть это кармой,обраткой,как угодно....За все надо платить кацапы .Война уже в Ейске.
показати весь коментар
18.10.2022 08:32 Відповісти
а может ему жена с ашотом изменяла? )) диды тоже так делали
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%90%D0%BD-2_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Таран_самолётом_Ан-2_дома_в_Новосибирске
показати весь коментар
18.10.2022 10:19 Відповісти
Це наш варіант Шахіда ...
показати весь коментар
18.10.2022 12:42 Відповісти
Задание выполнено. Правда есть нюансы(с)
показати весь коментар
18.10.2022 15:16 Відповісти
- Брат ты как?
А в ответку:
-Слава Україні! Слава Нації і ******* кацапській *********!
показати весь коментар
20.10.2022 08:50 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 