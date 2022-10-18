Росіяни використовують ув’язнених для розвідування українських позицій на передовій, - СБУ. ВIДЕО

Російських ув’язнених, яких агітували вступити у ЧВК "Вагнер", використовують на передовій як "гарматне м’ясо".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Набираючи зеків у російських тюрмах, очільник ПВК "Вагнер" обіцяв їм, що вони зможуть "змити свої гріхи" кров’ю українців та отримають "чисті" документи. Та попри обіцянки їх закидають на передову як "гарматне м'ясо".

Як розповів на допиті один з російських полонених, він встиг "повоювати" в Україні лише два дні. Приїхав 21 вересня, а вже наступного дня його взяли в полон.

"Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся – они очень далеко были. Обычное пушечное мясо: чтобы знать, где какие позиции есть, кто где стоит… Мы как пушечное мясо… Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю", – зізнається загарбник.

За його словами, їх вербував особисто ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин. Він розповідав, що зеки будуть воювати пліч-о-пліч з "досвідченими" військовими, які їх всьому навчать, і вони не опиняться на передовій. Також ув’язненим обіцяли, що вони зможуть "змити свої гріхи" кров’ю українців та отримають "чисті" документи. Тож із 1200 в’язнів 267 одразу погодилися на "мобілізацію".

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