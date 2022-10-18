УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5117 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
5 475 6

Росіяни використовують ув’язнених для розвідування українських позицій на передовій, - СБУ. ВIДЕО

Російських ув’язнених, яких агітували вступити у ЧВК "Вагнер", використовують на передовій як "гарматне м’ясо".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Набираючи зеків у російських тюрмах, очільник ПВК "Вагнер" обіцяв їм, що вони зможуть "змити свої гріхи" кров’ю українців та отримають "чисті" документи. Та попри обіцянки їх закидають на передову як "гарматне м'ясо".

Як розповів на допиті один з російських полонених, він встиг "повоювати" в Україні лише два дні. Приїхав 21 вересня, а вже наступного дня його взяли в полон.

"Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся – они очень далеко были. Обычное пушечное мясо: чтобы знать, где какие позиции есть, кто где стоит… Мы как пушечное мясо… Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю", – зізнається загарбник.

За його словами, їх вербував особисто ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин. Він розповідав, що зеки будуть воювати пліч-о-пліч з "досвідченими" військовими, які їх всьому навчать, і вони не опиняться на передовій.  Також ув’язненим обіцяли, що вони зможуть "змити свої гріхи" кров’ю українців та отримають "чисті" документи. Тож із 1200 в’язнів 267 одразу погодилися на "мобілізацію".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим", - СБУ перехопила розмову російських окупантів. АУДIО

Автор: 

ув’язнення (116) полон (1561) СБУ (12818)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи "вбивають зразу два зайця" утилізують зайвий рот якого треба хоч якось утримувати, ну і в розвідувальних цілях використовують.
показати весь коментар
18.10.2022 11:07 Відповісти
Переконаний, що він не захоче йти на обмін. В українських таборах краще
показати весь коментар
18.10.2022 11:09 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2022 11:20 Відповісти
Обычно грехи смывают своей кровью, а не кровью других...
показати весь коментар
18.10.2022 11:24 Відповісти
Для обменного фонда это тело бесполезно - никому оно там не надо. Раз оно некомбатант, то судить за терроризм, нехай на Желтых Водах свою вину смывает лет 15.
показати весь коментар
18.10.2022 11:41 Відповісти
**#нуті раби- кацапи досі вірять ***** та його "баярам"....
А ниють бо погвалтувати та познущатися не вийшло, цих що "вагнер" взагалі треба тихо закопувати щоб ніхто й не знав.
показати весь коментар
18.10.2022 11:43 Відповісти
 
 