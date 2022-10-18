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З’явилися перші фото та відео розірваної труби "Північного потоку" на дні моря. ВІДЕО+ФОТО

Оператори глибоководного дрона норвезької компанії Blueye Robotics зробили знімки однієї з точок розриву труби газопроводу "Північний потік-1" на дні Балтійського моря.

Фото опублікувало видання Expressen, повідомляє Цензор.НЕТ.

Знімки зроблені на глибині 75-76 метрів. Підводна камера зафіксувала пошкодження труби, розірваної під час ймовірної диверсії.

На одному з кадрів видно майже рівний розрив газопроводу, наче трубу розпилили надвоє. Також видно порожню траншею, з якої викинуто внаслідок вибуху близько 50 м труби.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, вивчивши знімки пошкоджень на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", німецькі слідчі з'ясували, що такі витоки могли виникнути лише внаслідок вибуху.

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З’явилися перші фото та відео розірваної труби Північного потоку на дні моря 01
З’явилися перші фото та відео розірваної труби Північного потоку на дні моря 02
З’явилися перші фото та відео розірваної труби Північного потоку на дні моря 03

Автор: 

фото (174) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+20
Кацапи могли заранее ещё при строительстве заложить такие моменты
Игра в шахматы многому учит . Они думали про шантаж ЕС И НАТО всегда .
Я когда-то высказала мысль , что они сделают теракт на трубе , когось обвинят , и потом потребуют свою охрану трубе . Это им даст возможность поставить под контроль Балтику , как Азов. Так шо взрыв был запланирован при строительстве . Они только кнопку нажали
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18.10.2022 12:57
+14
Скоріш всього - був намотаний детонуючий шнур (Не виключено - щось типу шнура з системи дистанційного розмунування УР-77 "Метеорит") І накладали прямо по зварному шву
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18.10.2022 12:51
+14
на фото і відео чітко видно що краї труби вивернуті наружу, а значить вибух був з середини. Якби вибух був зовні то труба була б вигнута в середину.
Восновок : Пуйло сам підірвав власну трубу щоб не платити неустойку за недопоставку з власної дурості європецям газу.
Тепер Газпром ця імітація форсмажора не спасе від багатомільярдних пеней і штрафів.
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18.10.2022 13:01
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Скоріш всього - був намотаний детонуючий шнур (Не виключено - щось типу шнура з системи дистанційного розмунування УР-77 "Метеорит") І накладали прямо по зварному шву
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18.10.2022 12:51 Відповісти
А варили рукожопі.
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18.10.2022 12:57 Відповісти
Не знаю! Я у зварюванні - не спеціаліст А от у самому процесі подібного роду вибухів (перебиванні силових кабелів, трубопроводів, несучих та опорних балок, та інших подібних речей) - трішки "шурупаю"
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18.10.2022 13:08 Відповісти
Все теперь ясно - взрыв ИЗНУТРИ, как и предсказывали.
Что ясно видно на видео и фото.
Это можно сделать через так называемые "гантели", которые прокачивают по трубе и в которые можно положить взрывчатку.
"гантели" - это технический термин для некой пробки или перемычки, которую можно под давлением прокачивать по трубе. Так например разделяют разные фракции нефти при перекачке.
"гантели" могут закладывать только со стороны мокшании.
Эти фото и видео - очередной скандал - ждите.
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18.10.2022 15:08 Відповісти
то що, 50 м труби на "гантелях" поїхало чи "змій горинич" утяг?
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18.10.2022 23:01 Відповісти
50 метрова гантеля з вибухівкою на двох кінцях
включи мозгі... але краще не включай - а то ще шось пукнеш не то
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19.10.2022 13:45 Відповісти
Кацапи могли заранее ещё при строительстве заложить такие моменты
Игра в шахматы многому учит . Они думали про шантаж ЕС И НАТО всегда .
Я когда-то высказала мысль , что они сделают теракт на трубе , когось обвинят , и потом потребуют свою охрану трубе . Это им даст возможность поставить под контроль Балтику , как Азов. Так шо взрыв был запланирован при строительстве . Они только кнопку нажали
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18.10.2022 12:57 Відповісти
ты смотри, есть ещё странные которые думают что зеля и куйло два шахматиста...
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18.10.2022 14:18 Відповісти
все так - 1 поток вже відпрацював довгий час, просто послали команду і взірвали кацапи, то все в їхньому стилі - то такий стиль терроризм як інструмент міжнародної політики ... їх просто треба знищити , вони не достойні жити!
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18.10.2022 13:39 Відповісти
Диаметр трубы (внешний) - 1220 мм Толщина труб - 27-41 мм. На внутреннюю поверхность стальной трубы нанесён антифрикционный слой толщиной 1 мм. Наружный слой трубопровода толщиной 60-110 мм - слой бетонной рубашки; под бетонной рубашкой - коррозионноустойчивый слой.
Лавров из-за санкций перегрыз
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18.10.2022 12:56 Відповісти
Якщо то зробили не українці, то тоді точно бойові молдаяани. Вони теж біля води живуть. Біля річки Дністер. Тому точно мають підготовлений загін бойових підводних диверсантів. Нє?
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18.10.2022 13:01 Відповісти
Ну, якщо брати до уваги, що молдавани споріднени з італійцями і згадати про князя Валеріо Боргезе))) тоді мабуть десь Ви не схибили у своєму припущенні
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18.10.2022 13:57 Відповісти
на фото і відео чітко видно що краї труби вивернуті наружу, а значить вибух був з середини. Якби вибух був зовні то труба була б вигнута в середину.
Восновок : Пуйло сам підірвав власну трубу щоб не платити неустойку за недопоставку з власної дурості європецям газу.
Тепер Газпром ця імітація форсмажора не спасе від багатомільярдних пеней і штрафів.
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18.10.2022 13:01 Відповісти
Ти забув про тиск всередині труби! В момент вибуху трубу ним стисло і виник надлишковий тиск з боку "подачі" газу От він і вигнув назовні край труби
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18.10.2022 13:11 Відповісти
Що ж там за тиск такий, що зданет вывернути прокат металу 4 см завтовшки?
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18.10.2022 13:18 Відповісти
Ти не повіриш - на що здатна гідродинаміка!
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18.10.2022 13:31 Відповісти
все банально просто - "гантеля"-перемичка, яку можно прокачувати по трубі і в яку легко можна покласти вибухівку з детонатором.
Закладаєш на впуск - подаєш тиск - прокачуєш до потрібної точки - взриваєш.
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18.10.2022 15:12 Відповісти
Я теж так думаю, що якусь фігню відправили всередені труби
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18.10.2022 15:16 Відповісти
Да и куй с ней с этой трубой.Европейцы-не парьтесь.Взорвали,значит она параше не нужна и деньги за углеводороды тоже.Это чья проблема??? Пусть скоты идут в стойло и там стоят,там где их место-в средневековье,аки деды "высокоправославные"
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18.10.2022 13:14 Відповісти
Убить одно чмо и все закончиться. Всего одно не до существо. Весь мир ссыт
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18.10.2022 13:23 Відповісти
Вибух , ймовірно був зсередини.
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18.10.2022 13:40 Відповісти
гарні ржаві труби... може кацапи передумали з газом і гіперлуп будують... зробили дирку - полустанок, для висадки пасажирів...
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18.10.2022 13:46 Відповісти
Зато теперь могут воду соленую качать вместо газа
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18.10.2022 14:45 Відповісти
There are two reasons for this - shitty (russian) welding job and overpressure.
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18.10.2022 14:50 Відповісти
rather pre-arranged explosion by same ruZZians.
Don't you understand Ukrainian?
Guys above explain as simple as 2x2 version that russia just needed the cause to set their guard control in Baltic sea as they did in Azov Sea.
Quite reasonable version to my opinion.
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19.10.2022 03:42 Відповісти
Чекаємо пояснень спеців. Поки що мутно. Або бойові плавці, або надлишковий тиск ...
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18.10.2022 15:43 Відповісти
РобоФедя с дрелью поработал.
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18.10.2022 15:48 Відповісти
Это стратегический объект, во всех смыслах. Естественно с учётом этого и закладывались всякие "плюшки" при строительстве.
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18.10.2022 20:29 Відповісти
розкажу вам як спец. підірвали його самі москали і підірвали його знутрі...на так званом скребку загружаеться так званий пиж.. це звичайна авіаціна беушна резина до ней ціпляеться болванка з вибухівкою.. а далі дивись тиск росчітуй скорость і включай таймер..вот і все
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18.10.2022 21:28 Відповісти
Абсолютно согласен с господином Шафраном! Только хочу уточнить , что так называемая площадка для скребка на таких трубопроводах, да и на нефтяных тоже должна быть с обеих концов трубопроводов, для запуска и изъятия пыжа-тампона-скребка из тубы вместе с грязью, . парафинами, остатками Серы, тяжёлых жидких фракций конденсата и даже песка и т. д. и т.д.
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03.03.2023 19:54 Відповісти
 
 