З’явилися перші фото та відео розірваної труби "Північного потоку" на дні моря. ВІДЕО+ФОТО

Оператори глибоководного дрона норвезької компанії Blueye Robotics зробили знімки однієї з точок розриву труби газопроводу "Північний потік-1" на дні Балтійського моря.

Фото опублікувало видання Expressen, повідомляє Цензор.НЕТ.

Знімки зроблені на глибині 75-76 метрів. Підводна камера зафіксувала пошкодження труби, розірваної під час ймовірної диверсії.

На одному з кадрів видно майже рівний розрив газопроводу, наче трубу розпилили надвоє. Також видно порожню траншею, з якої викинуто внаслідок вибуху близько 50 м труби.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, вивчивши знімки пошкоджень на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", німецькі слідчі з'ясували, що такі витоки могли виникнути лише внаслідок вибуху.

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