З’явилися перші фото та відео розірваної труби "Північного потоку" на дні моря. ВІДЕО+ФОТО
Оператори глибоководного дрона норвезької компанії Blueye Robotics зробили знімки однієї з точок розриву труби газопроводу "Північний потік-1" на дні Балтійського моря.
Фото опублікувало видання Expressen, повідомляє Цензор.НЕТ.
Знімки зроблені на глибині 75-76 метрів. Підводна камера зафіксувала пошкодження труби, розірваної під час ймовірної диверсії.
На одному з кадрів видно майже рівний розрив газопроводу, наче трубу розпилили надвоє. Також видно порожню траншею, з якої викинуто внаслідок вибуху близько 50 м труби.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, вивчивши знімки пошкоджень на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", німецькі слідчі з'ясували, що такі витоки могли виникнути лише внаслідок вибуху.
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Что ясно видно на видео и фото.
Это можно сделать через так называемые "гантели", которые прокачивают по трубе и в которые можно положить взрывчатку.
"гантели" - это технический термин для некой пробки или перемычки, которую можно под давлением прокачивать по трубе. Так например разделяют разные фракции нефти при перекачке.
"гантели" могут закладывать только со стороны мокшании.
Эти фото и видео - очередной скандал - ждите.
включи мозгі... але краще не включай - а то ще шось пукнеш не то
Игра в шахматы многому учит . Они думали про шантаж ЕС И НАТО всегда .
Я когда-то высказала мысль , что они сделают теракт на трубе , когось обвинят , и потом потребуют свою охрану трубе . Это им даст возможность поставить под контроль Балтику , как Азов. Так шо взрыв был запланирован при строительстве . Они только кнопку нажали
Лавров из-за санкций перегрыз
Восновок : Пуйло сам підірвав власну трубу щоб не платити неустойку за недопоставку з власної дурості європецям газу.
Тепер Газпром ця імітація форсмажора не спасе від багатомільярдних пеней і штрафів.
Закладаєш на впуск - подаєш тиск - прокачуєш до потрібної точки - взриваєш.
Don't you understand Ukrainian?
Guys above explain as simple as 2x2 version that russia just needed the cause to set their guard control in Baltic sea as they did in Azov Sea.
Quite reasonable version to my opinion.