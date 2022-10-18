Українські бійці полонили російського зека: "Статус - обиженный. Отбывал наказание в ИК-10 в Тверской области". ВIДЕО

Українські воїни полонили російського зека, що відбував покарання у виправній колонії в Тверській області.

Як повідосляє Цензор.НЕТ, полонений розповів, що пішов на війну після агіткампанії власника приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК "Вагнер") Євгена Пригожина і служив у підрозділі, де особовий склад набирався з числа в'язнів із тюремної касти "обиженные".

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