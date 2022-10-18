Українські бійці полонили російського зека: "Статус - обиженный. Отбывал наказание в ИК-10 в Тверской области". ВIДЕО
Українські воїни полонили російського зека, що відбував покарання у виправній колонії в Тверській області.
Як повідосляє Цензор.НЕТ, полонений розповів, що пішов на війну після агіткампанії власника приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК "Вагнер") Євгена Пригожина і служив у підрозділі, де особовий склад набирався з числа в'язнів із тюремної касти "обиженные".
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Топ коментарі
+46 Деніс Войцеховський
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+37 phantom4
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+28 govtva
показати весь коментар18.10.2022 13:43
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ЗСУ полонений та відпижжений (мало).
Було б не погано, але років на 75 запізно...
Я понял тайный замысел. Нам будет западло воевать с петухами и мы сами будем от них бежать
кацапи - біологічне сміття
кацапи - генетичні раби
границуминное поле и дать пинка под зад
Нє верьтє ім братья-пєтухі! Прігожин вас абманиваєт! Вам нікагда нє стать мужикамі!
Боже, які ж убогі ці лаптєносці. Навіть ось ТАКЕ посилати на фарш...
Можливо в ньго це був єдиний шанс вибратися з тюрьми.В расеї там реально ад.
І саме головне,він наш обмінний фонд!