Бійці 54-ї ОМБр знищили три ворожі БМП та затрофеїли танк поблизу Лисичанська. ВIДЕО

Бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи знищили три ворожі БМП та затрофеїли танк поблизу Лисичанська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своєю звитягою та трофеєм бійці похвалилися у соцмережі.

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