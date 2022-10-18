Бійці 54-ї ОМБр знищили три ворожі БМП та затрофеїли танк поблизу Лисичанська. ВIДЕО
Бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи знищили три ворожі БМП та затрофеїли танк поблизу Лисичанська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своєю звитягою та трофеєм бійці похвалилися у соцмережі.
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