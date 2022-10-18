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Бійці 54-ї ОМБр знищили три ворожі БМП та затрофеїли танк поблизу Лисичанська. ВIДЕО

Бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи знищили три ворожі БМП та затрофеїли танк поблизу Лисичанська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своєю звитягою та трофеєм бійці похвалилися у соцмережі.

Увага! Ненормативна лексика!

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54 окрема бригада (179) трофеї (185)


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Красавчики, наші ЗСУ! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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18.10.2022 14:47 Відповісти
I like the soundtrack. Very chill.
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18.10.2022 15:10 Відповісти
Или поляки это, то ли румыны по говору. Прочёл коменты утырков по той стороне--- так новую мульку пускают. Что от ВСУ ничего не осталось, а 5 тысяч поляков и остальное НАТО воюют против витязей и наркоманы сплошь. По три таблетки с утра выдают перед боем. И верят же кацапы. Хотя правду знают. Пусть.
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18.10.2022 15:10 Відповісти
То про таких, як орки, моя бабця казала:" Як почує коза смерть, де не ходе, там і пердь".
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18.10.2022 15:31 Відповісти
Вблизи Лисичанска. Очень, очень есть карашо.
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18.10.2022 15:12 Відповісти
Добрі молодці!
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18.10.2022 16:02 Відповісти
То хлопці навіть завели цього ровера, та й поїхали далі палити москалів!
Слава ЗСУ!!!
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18.10.2022 16:12 Відповісти
 
 