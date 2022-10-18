Українська захисниця з окопу веде переговори з окупантами: "Подзвони своїй мамі! Скажи, що ти у неї довбой#б!". ВIДЕО
В мережі опублікований фрагмент переговорів української захисниці з російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно жінку у військовій формі, яка в мегафон передає послання загарбникам.
"Подзвони своїй мамі! Скажи, що ти у неї довбой#б!", - лунає у напрямку окопів ворога.
Топ коментарі
+60 Redcar Ukraine
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показати весь коментар18.10.2022 17:22
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Саме тому різниці муж сбродом майже немає, війна розв'язана тільки заради геноциду як і в минулому...
"слов'янство повинно згинути" - така задача у олігархів та тих хто ними править.
Если Генри Форд, который поддерживал наци и феминисток, в ответ на вопрос: нахрена вы финансировали феминисток, ответил
Зараз у цивілізованих країнах жінки самі вирішують, чим їм займатися.
Якщо це не здається тобі правильним, ювелком в Іран. Там жінки виключно хранительниці очага.
Это не понт, братан. Я просто проорал
Ізраїль повномаштабно воював з 60-х років до 90-х. У всіх цих війнах жінки воювали нарівні з чоловіками у Цахалі.
США провело дві повномаштабні війни у Іраку. В обох війнах жінки приймали участь нарівні з чоловіками у армії, ВПС та ВМС США.
Хоча не зовсім зрозуміло, яке відношення гендерна рівність має до участі країн у війнах.
Жінки в їзраїльській армї в цей період в бойових діях участі не приймали.
До недавнего времени девушки проходили службу в тыловых частях в качестве связисток, шоферов, медиков, специалистов по компьютерам, авиатехников, штабных работников. Участие в боевых действиях для женщин-военнослужащих было запрещено, однако девушки-инструкторы широко представлены в танковых, снайперских, саперных школах, где они участвуют в подготовке специалистов для боевых частей. В 1995 году Верховный суд Израиля внес изменения в Закон о воинской службе, разрешившие женщинам служить в боевых частях, а также учиться в офицерских школах летчиков и морских командиров.
https://ujew.com.ua/zhenshiny-v-izrail-skoj-armii
У 1990 та 1991 роках під час операцій https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%96 війни в Перській затоці «Пустельний щит» та «Пустельна буря» було розміщено близько 40 000 американських військовичок; проте жодна жінка не служила в бою.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Жінки_в_збройних_силах
Певен, що ти тоді ще у татка в яйцях формувався.
Нічого, що командиром есмінця США, що наносив ракетний удар по Сирії декілька років тому була жінка?
Про що ти сперичаєшся, довбень?
І в Ізраїлі, і в США жінки займають всі ланки у військових структурах нарівні з чоловіками. І це факт.
_Алолооло!мама хочеш ладу?
Новий мем у стилі «рускій ваєнний карабль йди нахій».
Кацапи довбо*би, це і так зрозуміло.