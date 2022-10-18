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Українська захисниця з окопу веде переговори з окупантами: "Подзвони своїй мамі! Скажи, що ти у неї довбой#б!". ВIДЕО

В мережі опублікований фрагмент переговорів української захисниці з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно жінку у військовій формі, яка в мегафон передає послання загарбникам.

"Подзвони своїй мамі! Скажи, що ти у неї довбой#б!", - лунає у напрямку окопів ворога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Їду на завдання і співаю "горить, палає техніка ворожа", - командир гармати 58-ї бригади Тетяна Чубар. ВIДЕО

Автор: 

жінки (625)


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Топ коментарі
+60
коротко і по ділу
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18.10.2022 17:17
+36
Звернення зовсім не в тому стилі, який їм потрібен. Думаю, там мамка-самка, їй на нього пох. як і йому на неї. Українці дуже наївні і міряють все по собі. Орки - вони просто орки, там немає душі і розуму, там ... хз
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18.10.2022 17:19
+36
Росіяни прекрасно знають, що вони - ДВБЙБи Однак страшно ображаються, коли їм про це нагадують українці!
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18.10.2022 17:22
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18.10.2022 17:17 Відповісти
так-нічого зайвого...
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18.10.2022 17:36 Відповісти
А от шолом би не завадив.
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18.10.2022 18:01 Відповісти
от саме це НЕ СПРАЦЮЄ. але як що це робити за розумом то це можливо. (Обіцяй їм 100 тис. долларів за бошку командира).
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19.10.2022 09:33 Відповісти
Звернення зовсім не в тому стилі, який їм потрібен. Думаю, там мамка-самка, їй на нього пох. як і йому на неї. Українці дуже наївні і міряють все по собі. Орки - вони просто орки, там немає душі і розуму, там ... хз
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18.10.2022 17:19 Відповісти
Так. Усі 82%
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18.10.2022 17:45 Відповісти
+ у нас таких же 73%... нарисовані чи справжні при олігократії не суть: крадіжки бюджету та пенсій такі ж як і в москалів.

Саме тому різниці муж сбродом майже немає, війна розв'язана тільки заради геноциду як і в минулому...

"слов'янство повинно згинути" - така задача у олігархів та тих хто ними править.
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18.10.2022 19:20 Відповісти
А навіщо вести переговори ? Треба знищити і підступно .
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18.10.2022 17:21 Відповісти
В этом и проявляется сила духа наших защитников и нашего народа, оставаться настоящими ЛЮДЬМИ несмотря на все подлые бесчинства и зверства свинособак. И в тварей дрожащих подобных себе, они нас никогда не превратят.
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18.10.2022 17:51 Відповісти
Мама йому сама це вже казала
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18.10.2022 17:22 Відповісти
Росіяни прекрасно знають, що вони - ДВБЙБи Однак страшно ображаються, коли їм про це нагадують українці!
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18.10.2022 17:22 Відповісти
Подняли настроение. Горілка вони розуміють. Та шматок сала с цибулей. Бросай оружие, будешь честно восстанавливать здания, если ново мобилизованный!
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18.10.2022 17:25 Відповісти
лаконично
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18.10.2022 17:25 Відповісти
Дiвчина в окопi -це страшно, це неймовiрно, це Украина
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18.10.2022 17:26 Відповісти
В США та Ізраїлі це вже давно звичайне діло. Щодо Європи не певен.
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18.10.2022 17:53 Відповісти
У нас женщина воспринк мы присадидимается по-другому. Это хранительница очага, мать детей и прочие женские обязанности..
Если Генри Форд, который поддерживал наци и феминисток, в ответ на вопрос: нахрена вы финансировали феминисток, ответил
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18.10.2022 18:15 Відповісти
Так вот он ответил - так мы присадили на налоги еще полстраны
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18.10.2022 18:17 Відповісти
Це було майже 100 років тому. Ми ж не кацапи, щоб жити минулим.
Зараз у цивілізованих країнах жінки самі вирішують, чим їм займатися.

Якщо це не здається тобі правильним, ювелком в Іран. Там жінки виключно хранительниці очага.
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18.10.2022 19:37 Відповісти
Мало чего кажеться мне правильным. Пусть всьо остальное кажеться правильным тебе.
Это не понт, братан. Я просто проорал
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18.10.2022 20:03 Відповісти
Навряд я тобі братан. Тобі на форум таксистів.
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18.10.2022 20:12 Відповісти
Угу, спасибо, что напомнил, а то бы я проспал
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18.10.2022 20:43 Відповісти
В яких таких повномасштабних війнах США і Ізраїль приймали участь, де на рівні з чоловіками воювали жінки? США взагалі не зазнавали останніх 70 з лишнім років жодної агресії і не було потреби захищати власну територію. Сама кровопролитна по втратам для Ізраїлю була війна за незалежність
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19.10.2022 01:30 Відповісти
Дядя, ви дурак?

Ізраїль повномаштабно воював з 60-х років до 90-х. У всіх цих війнах жінки воювали нарівні з чоловіками у Цахалі.

США провело дві повномаштабні війни у Іраку. В обох війнах жінки приймали участь нарівні з чоловіками у армії, ВПС та ВМС США.

Хоча не зовсім зрозуміло, яке відношення гендерна рівність має до участі країн у війнах.
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19.10.2022 01:36 Відповісти
Дитинко! Пригальмує, ти не з батьками спілкуєшся)

Жінки в їзраїльській армї в цей період в бойових діях участі не приймали.

До недавнего времени девушки проходили службу в тыловых частях в качестве связисток, шоферов, медиков, специалистов по компьютерам, авиатехников, штабных работников. Участие в боевых действиях для женщин-военнослужащих было запрещено, однако девушки-инструкторы широко представлены в танковых, снайперских, саперных школах, где они участвуют в подготовке специалистов для боевых частей. В 1995 году Верховный суд Израиля внес изменения в Закон о воинской службе, разрешившие женщинам служить в боевых частях, а также учиться в офицерских школах летчиков и морских командиров.
https://ujew.com.ua/zhenshiny-v-izrail-skoj-armii

У 1990 та 1991 роках під час операцій https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%96 війни в Перській затоці «Пустельний щит» та «Пустельна буря» було розміщено близько 40 000 американських військовичок; проте жодна жінка не служила в бою.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Жінки_в_збройних_силах
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19.10.2022 08:57 Відповісти
Моя дитинка тобі рот розірве. 1975 р.н.
Певен, що ти тоді ще у татка в яйцях формувався.

Нічого, що командиром есмінця США, що наносив ракетний удар по Сирії декілька років тому була жінка?

Про що ти сперичаєшся, довбень?

І в Ізраїлі, і в США жінки займають всі ланки у військових структурах нарівні з чоловіками. І це факт.
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19.10.2022 09:27 Відповісти
Серед країн https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО у середині 1970-х жінки мали змогу здобути військовий статус у таких країнах: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Греція , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Португалія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США . Країни без призову, зокрема США, Велика Британія та Канада, досягли найвищих рівнів військової присутности жінок.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85#cite_note-GERMAN_2013-5 [5] Канада особливо прогресивна у ранньому впровадженні https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C гендерної рівності . Зростання потреб рівності наряду з занепадом працездатних чоловіків, готових вступити на службу, спонукали світову спільноту реформувати політики залучення жінок до військ. З відкриттям служби підводних човнів у 2000 жінки отримали доступ до безкоштовного зарахування на будь-яку військову службу.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85#cite_note-GERMAN_2013-5 [5]
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19.10.2022 09:30 Відповісти
Я написав про участь жінок армій США і Ізраїлю в бойових діях, а не про залучення взагалі .
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19.10.2022 10:43 Відповісти
Красуня
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18.10.2022 18:35 Відповісти
Українська захисниця з окопу веде переговори з окупантами: "Подзвони своїй мамі! Скажи, що ти у неї довбой#б!".- бо свиноматка бєлиє жігулі чекає
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18.10.2022 17:32 Відповісти
З рубрики: На випадок важливих переговорів (с)
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18.10.2022 17:40 Відповісти
молодчага.
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18.10.2022 17:44 Відповісти
а мама-то рядок з синком-портянки мотає ..
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18.10.2022 17:47 Відповісти
А мама така: - Да знаю я, **** званиш жігуляка белая...
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18.10.2022 17:50 Відповісти
Мама знает =)
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18.10.2022 18:18 Відповісти
Украинки - лучшие, без преувеличения
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18.10.2022 18:19 Відповісти
Сенс ? Вони ж українською не розуміють ...
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18.10.2022 18:22 Відповісти
слово "довбойоб" вони зрозуміють
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18.10.2022 18:37 Відповісти
Який в цьому сенс! Там, що руська мати що син - однакові довбойоби та й української вони не розуміють
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18.10.2022 18:53 Відповісти
а звідтіля:

_Алолооло!мама хочеш ладу?
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18.10.2022 18:55 Відповісти


Новий мем у стилі «рускій ваєнний карабль йди нахій».
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18.10.2022 19:08 Відповісти
Оце амазонка!👏
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18.10.2022 20:02 Відповісти
Війну перетворюємо на шоу, це не добре.
Кацапи довбо*би, це і так зрозуміло.
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18.10.2022 20:25 Відповісти
Слава ЗСУ!!!! Героям Слава!!! Смерть рашистським окупантам-мразям!!!
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18.10.2022 20:58 Відповісти
Мама и так знает кого родила.
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18.10.2022 21:23 Відповісти
Все таки наші жінки найкращі у світі!!!!!!!👍😃💖
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18.10.2022 22:20 Відповісти
Вона має очолити майбутні перемовини після перемоги.
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18.10.2022 22:36 Відповісти
***** был зачат за три рубля на чердаке... и родился в злобе и тоске
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18.10.2022 23:14 Відповісти
С прямотой римского воина
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19.10.2022 01:34 Відповісти
Це з тої ж опери що "рускій солдат виході пот#₴%%аться"
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19.10.2022 08:57 Відповісти
от саме це НЕ СПРАЦЮЄ. але як що це робити за розумом то це можливо. (Обіцяй їм 100 тис. долларів за бошку командира). Уявляю собі очі цього командира коли він такий стоїть серед рядових та слише таке, я рядові злочинці-ман'ьяки з автоматами. За живого10, за мертвого 20 за тока бошку 100. Гроші є. Це для звичайних Украінців роботяг великі гроші. Для Чиновників, Миністрів, Суддів та їншіх БІЙЦІВ МОНАКО це добові гроші. Середний чек в ресторані . Один переліт на приватному літаку
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19.10.2022 09:48 Відповісти
схоже на постанову бо на дівчині штани від російського однострою "горка" і не ховається вона зовсім хоча вірогідність отримати кулю снайпера у біляву голову дуже вірогідна
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19.10.2022 11:28 Відповісти
Троллинг уровня 100500
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19.10.2022 12:24 Відповісти
 
 