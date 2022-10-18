Українська захисниця з окопу веде переговори з окупантами: "Подзвони своїй мамі! Скажи, що ти у неї довбой#б!". ВIДЕО

В мережі опублікований фрагмент переговорів української захисниці з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно жінку у військовій формі, яка в мегафон передає послання загарбникам.

"Подзвони своїй мамі! Скажи, що ти у неї довбой#б!", - лунає у напрямку окопів ворога.

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