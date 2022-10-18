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Ракетним ударом по Харкову росіяни знищили склади з гуманітарною допомогою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

харків

У Харкові війська РФ ракетним ударом, нанесеним вранці з бєлгорода, знищили склади з гуманітарною допомогою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на Суспільному повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Тимошко.

"О 8.20 був нанесений удар по одному із інфраструктурних об'єктів "Укрзалізниці" у м. Харкові. Удар було нанесено шістьма ракетами, попердньо - С-300. В результаті було трохи пошкоджено полотно залізниці, а також складські приміщення. Будь-яких військових об'єктів на цій території враження не знаходилося, ця територія взагалі ніколи не використовувалася військовими, однак тут знаходилися склади з гуманітарною допомогою", - розповів Тимошко.

За його словами, знайдено шість місць влучення, ще дві ракети було збито, їх уламки знаходяться в інших районах міста Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Харкову випустили 8 ракет, всі - з Бєлгорода, - Синєгубов

Як повідомлялося, під час ракетних ударів по Харкову, яких війська РФ завдали вранці 18 вересня з території Бєлгорода, ніхто не постраждав.

За даними обласної прокуратури, під удар потрапили два райони. В Слобідському районі уламки збитої ракети впали на асфальтне покриття біля входу в житловий багатоповерховий будинок. В Основ’янському районі під ударом окупантів опинились численні складські приміщення з продуктами харчування та приватні автівки.

Досудові розслідування у двох кримінальних провадженнях почато за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

Читайте: У Харкові за 5 хвилин пролунало дві серії вибухів (оновлено)

Ракетним ударом по Харкову росіяни знищили склади з гуманітарною допомогою 01
Ракетним ударом по Харкову росіяни знищили склади з гуманітарною допомогою 02
Ракетним ударом по Харкову росіяни знищили склади з гуманітарною допомогою 03

Автор: 

обстріл (28472) Харків (5600)


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Топ коментарі
+17
Кацапськи свині! Наших прадідів та прабабусь голодом морили, а тепер і нас хочуть так вбити. Але русня здохне сама!!!
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18.10.2022 17:58
+17
Не ждите гуманности от этих существ. Это не люди, это террористы.
Показывайте это все всему миру.
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18.10.2022 17:59
+16
на рахунок вдучань по електропідстанціях і подібних:
- таке враження що при владі особливо в місцевих адмінітсраціях одні далбайоби -невідомо за що ми платимо їм податки, бо:
- проблема с електростанціями вирішується елементарно - бетонні блоки, причому це дуже дешево і швидко, данного матеріла в тому числі є достатньо у будівельних компаніях а аткож бетон твердне буквально за тиждень, вилити з залізобетону будь-яку форму будь-яких розиірів е\лементарно.

побудувати будь-яке укриття з бетонних блоків можна за кілька днів навіть ща добу - просто поскладати один на одного блоки в яких зроблені пази (ключі), щоб заходили один в одного....

САМЕ ТАК РОБЛЯТЬ В ІЗРАЇЛІ на обєктах інфраструктури...
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18.10.2022 17:59
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Кацапськи свині! Наших прадідів та прабабусь голодом морили, а тепер і нас хочуть так вбити. Але русня здохне сама!!!
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18.10.2022 17:58 Відповісти
деякі ще зерном торгують
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18.10.2022 18:08 Відповісти
Не ждите гуманности от этих существ. Это не люди, это террористы.
Показывайте это все всему миру.
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18.10.2022 17:59 Відповісти
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир.

Это не народ, а историческое проклятие человечества»

И.С. Шмелёв.
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18.10.2022 18:18 Відповісти
кацапи ніякого відношення до Русі на мають
кацапи то татарва і інший біомусор
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18.10.2022 18:33 Відповісти
кацапи мають таке ж відношення до славян і Київської Русі як морська свинка до моря ))))))))))
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18.10.2022 18:54 Відповісти
кацапи - генетичні виродки
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18.10.2022 17:59 Відповісти
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два-три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.» (писатель Иван Бунин (до речі цей клоун був українофобом, ну але навіть він зрозумів шо буде ******)....
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18.10.2022 18:24 Відповісти
"цей клоун"- отримав у 30-х Нобелівську з літератури. А ти як був безграмотним тролем, що прикидається "патріотом", і лайном-так їм і залишишся. Зареєструвався ти 13 березня 22 р., на початку війни-щоб гадити?
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18.10.2022 19:30 Відповісти
кацапи це відходи угро-фінських племен, які жили на болотах в заліссі (на східній окраїні Київської Русі) як тварини, ось в таких умовах формувалась їх генетика....пянь, крадіжки, підлість, кровозмішання, інцест, вбивства - це для кацапні нормально, в таких умовах вони як риба в воді , для них це звично....вони навіть православя яке їм дала Україна перетворили в сатанізм....До речі щоб обєднати якось ці племена і був придуманий так званий русский язык - за основу взято староболгарський ы старословянський, кодифыкацыю ы впорядкування провели києво-могилянці на замовлення тодішніх князьків московії...
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18.10.2022 18:30 Відповісти
кацапи то в основному татарва
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18.10.2022 18:35 Відповісти
ну та є вплив татар і монгол але ще ось
читаєм і просвіщаемся

//www.obozrevatel.com/politics-news/rossiya-kak-tyurma-narodov-avtohtonnyij-narod-erzya-reshil-samoopredelitsya.htm

Так, что этнически современный русский человек появился как смешение автохтонных племён финно-угорского происхождения - Меря, Ерзя, Мокша, Мурома, Мещера, Пермь, Чемерисы, Вотяки, Чудь, Весь, Водь, Ижора, Емь, Корела, Буртасы, Мурома и прибывших из Польши многочисленных славян

Покоренные народы на севере Руси начали себя называть Русские, то есть живущие вместе с Русами племена и им подчиняющиеся. Возникшее само название "Русские" было характерно для территории со смешенным финно-угорским и славянским населением. Русы же были прямыми потомками первых славян автохтонного происхождения на территории современной северной, центральной и западной Украины, то есть Антов и Склавинов. При этом Украинцы являются прямыми наследниками Русов, а Русские являются потомками автохтонных финно-угорских народов

ну та і добавлю: угро-фінський абортований матеріал плюс татарва и монголоіды - и ця суміш дала пекельный результат, а зараз ще домішуються ігіловці з Кавказу..... ну і китайці на самому сході кацапії ну але китайці тут можна розцінювати як більш позитивний вплив, це вже окрема історія.
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18.10.2022 18:47 Відповісти
а ну іще всяке дике гімно типу бурятів і тувінців теж трахає русских баб і получаються такі ось виродки....
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18.10.2022 18:48 Відповісти
на рахунок вдучань по електропідстанціях і подібних:
- таке враження що при владі особливо в місцевих адмінітсраціях одні далбайоби -невідомо за що ми платимо їм податки, бо:
- проблема с електростанціями вирішується елементарно - бетонні блоки, причому це дуже дешево і швидко, данного матеріла в тому числі є достатньо у будівельних компаніях а аткож бетон твердне буквально за тиждень, вилити з залізобетону будь-яку форму будь-яких розиірів е\лементарно.

побудувати будь-яке укриття з бетонних блоків можна за кілька днів навіть ща добу - просто поскладати один на одного блоки в яких зроблені пази (ключі), щоб заходили один в одного....

САМЕ ТАК РОБЛЯТЬ В ІЗРАЇЛІ на обєктах інфраструктури...
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18.10.2022 17:59 Відповісти
замість цегляних зруйнованих складів і подібного треба вже помаленьку їх замінювати бетонними конфайнментами....бо на жаль кацапня-сусід нікуди не дінеться....
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18.10.2022 18:06 Відповісти
є така думка що ракета падає зверху тобто стіни якби не поможуть захистити с верніх влучань але що заважає поставити колони і на них бетонні перекриття.... по бокам прорізати дірки для дротів і комунікацій або взагалі комунікації пустити під землею в бетонних коробах.....
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18.10.2022 18:08 Відповісти
влада про це мала думати вже з самого початку війни і якби це було зроблено .... то таких проблем як сьогодні ми б не малице взагалі було б неактуально....ну звичайно крім великих обєктів типу величезних труб на ТЕЦ,......а от трансформатори були б захищені повністю....

але на жаль і сьогодні захисту ніхто не робить а толку відновлювати електропідстанцію яка не захищена бетонним конфайнментом якщо завтра знову прилетить
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18.10.2022 18:11 Відповісти
Ідіот безграмотний, я прожив в Ізраїлі 22 роки - не розповідай казок! "вирішується елементарно - бетонні блоки" - сортир у своєму дворі захищай ними, інженер недороблений !
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18.10.2022 19:39 Відповісти
ПОЦ, не знаю де ти там жив може помилились і привезли тебе до сусідніх арабів посадили в якийсь підвал і не випускали надвір))))))))

Ну так поцікався як з цим боряться в Ізраїле. І вуаля:
В Інтеле, Базане и пр. такие бетонады, тільки раза в три выше, прикрывают критичні обєкты. ШО СКАЖЕШ ? Ну, відповідай за свої слова..
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18.10.2022 20:08 Відповісти
22 роки воно прожило....їбанько.. хоч продумуй елементарно коли брешеш свою брехню.. є такий старовинний юридичний вислів український, який був офіційно принято вживати в українськиї судах в 17- 18. ст. - "бреше яко пес"......
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18.10.2022 20:12 Відповісти
По стилю твоих маляв понятно, с каким грамотеем мы имеем дело... Лучше расскажи, где в Израиле находятся " Інтел, Базан"? И близко не похоже на названия на иврите ! А Израиль чуть-чуть поменьше Украины-я бы знал о них! А "бетонадами"на твоей картинке можешь защитить разве свой надворный туалет-от танков😂-нет такого понятия в строительстве! Нельзя закрыть полностью,и сверху, трансформаторы высоковольтных сетей, знаток-где такая картинка! Догадайся,почему-идиот!Ракеты сверху падают, дубина!
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23.10.2022 07:11 Відповісти
малявы .. хм...это что-то из твоей жизни ....
это заводы причем тут иврит-не иврит... зразу видно что ты врешь о своем пребывании в Израиле...
значит, сверху закрыть можно поставив блоки на колонны... можно сделать все можно ... хотя бы самое основное - трансформаторы можно защитить - они сравнительно невысокие.... дополнительно заглубить немного в землю...и полностью укрыть бетоном .... а вот фотка подземное электростанции немцев во время ВМВ.. и работало все работало...трансформаторы поместить в такие блоки и проблема во многом решена:
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23.10.2022 11:53 Відповісти
Израиль правда фоток защищенных объэектов не нашел но картинка ниже показывает что можно защищать:
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23.10.2022 11:55 Відповісти
1. "врешь о своем пребывании в Израиле...-"Так где ответ про города " Інтел, Базан"-географ и знаток Израиля недоделанный?............... 2. Эти картинки ,что ты показал -забор размалеванный, и выше- монтаж 1-й стенки-это на границе Израиля и Палестинской автономии! Стены защитные, в опасных местах, от арабских террористов с калашами, а против их ракет у Израиля-лучшая в мире система "Кипа́т барзе́ль"-тупица 😂!!! И то не всегда 100%-я видел их под Иерусалимом......................... 3.Та "фотка подземной электростанции немцев во время ВМВ" , выше, скорее всего- бывший клозет эсесовцев !!! Где ты видишь трансформаторы? Мощнейшую систему вентиляции, и пр. пр.-электрик, током 110 киловольт ударенный? ...........4. И , напоследок- ты умудрился быть а) историком- в комменте о народах б) географом -спецом по Израилю , в) инженером-строителем-электриком г) где-то блеял, как заправский экономист, е) литературоведом - вякал чушь о Бунине ! .......И всё это- в комментах под одним постом 😂😂😂!!! ............... Пшёл вон....
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24.10.2022 07:16 Відповісти
нашів владі віри не маю - то щось зруйнували, а зелені 200 вагонів гуманітарки списали
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18.10.2022 18:10 Відповісти
ти якщо віри на маєш "нашій владі" то ****** в ЛДНР поки воно ше існує - там будеш мати можливість "довіряти" мавпам з цього кримінального анклаву......

а я до влади маю довіру, але це не виключає можливість моєї критики наприклад по питанню відсутністю захисту інфраструктури бетоном....

наскільки я знаю шахраї по гуманітарці були але їх оперативненько приймали...причому всіх без викючення, що що а по цьому питанню все в порядку...
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18.10.2022 18:20 Відповісти
не посилайте, й непошлють тебе..краще, навчись читати..доречі, втратиш довіру - не вішайся
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18.10.2022 18:24 Відповісти
ой
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18.10.2022 18:28 Відповісти
ну вибачайте - вирвалось, але то така дебільна фраза що не стримався кілько жию в Україні ту фразу чую постійно..ю.і зараз нарештя зявилась більш менш впорядкована сила якій можна хоч трішки дійсно повірити... ізнову ця мантра...

Порошенкові довіряєте чи не так?
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18.10.2022 18:35 Відповісти
якщо чесно - з Ліпецьким шоколадом - ні..допомогою нашім воякам - так, довіру маю
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18.10.2022 18:40 Відповісти
а альтернатива Зеленському? Ну тільки не Гетьман....то в кращому разі шило на мило....а в гіршому...О, хіба що Залужний ))))))
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18.10.2022 18:52 Відповісти
ото вагаюсь..між ними..ну не Юльку ж з косою кликати..
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18.10.2022 18:59 Відповісти
якщо чесно то вперше в Україні є не один-два а кілька зразу нормальних більш-менш людей у владі які безпосередньо керують країною і кожен з них може бути досить ефективним президентом, наприклад як на рахунок Подоляка, Резнікова, Арахамія.. ну і ще там хто з ними... а також подивіться, які жінки у нас при владі адекватні....

тому вибачте за різку реакцію вище, але просто зараз є більше аспектів роботи влади по яким можна довіряти ніж не довіряти...
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18.10.2022 19:07 Відповісти
та ну Вас нафіг таке жахіття попри ночі..

Маломуж й Залужний..десь вже писала..президент й прєм'єр..інших боюсь..навіть соцполтику, мінздрав, пенсійний..нічого б не віддала..міносвіт тем більш
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18.10.2022 19:13 Відповісти
"...наскільки я знаю шахраї по гуманітарці були але їх оперативненько приймали...причому всіх без викючення..."! Який же ти наївний
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18.10.2022 18:37 Відповісти
По диалогу этих двух, или одного в двух лицах, складывается впечатление что это новая тактика ботов, продвигать нужные нарративы: Порох - гад и сволочь, а новой власти можно верить, она няшка. Ага, шашлыки, **** до сих пор отрыгиваются. Нужно подумать как таких вычистить отсюда.
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18.10.2022 20:08 Відповісти
Думаю, що перше що потрібно - не мовчати!
У них логіка проста - пройде час і всі забудуть, а щоб забули скоріше, то потрібно інфопростір закидувати сумішшю "правда+неправда+фантазії" і крутити одне "обличчя-спасітєля"! І всіх нах із телефіру щоб чогось не ляпнули проти діючої Влади!
Створення телемарафону це було геніально просто! Як реклама - крутити тільки одного щоб впарити в мізки тільки одного щоб потім повірили і обрали саме цей "продукт"!
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18.10.2022 20:19 Відповісти
Гнати їх сраною мітлою.
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18.10.2022 20:58 Відповісти
Враження - це те, що запамяталося, відклалося в свідомості. А от результат удару називається "ураження". Тому - територія ураження...
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18.10.2022 18:11 Відповісти
строго кажучи, обидва іменники враження та ураження, всі 4 дієслова уражати, уразити, вражати, вразити - разом із відповідними прикметниками - мають по 2 наведених Вами значення: дивувати та завдавати болю (шкоди)

застосування літер в чи у на початку цих слів залежить од цілком інших факторів, не пов'язаних зі значеннями цих слів ))

чи Ви дивуєтеся, а чи зазнаєте болю - це залежить виключно від контексту відповідного речення; до речі, і те, і друге зазвичай буває водночас )
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18.10.2022 18:35 Відповісти
нафіга стільки тексту, якщо - називається..то не українською..
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18.10.2022 19:02 Відповісти
людина справді може цього не знати, але тепер знатиме, якась користь із того можлива

це було найкоротше зі всіх можливих пояснень )))
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18.10.2022 21:37 Відповісти
має назву..
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18.10.2022 19:00 Відповісти
зветься )
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18.10.2022 21:38 Відповісти
Так,
вся проблема в тому що при владі у нас зараз маладыя талантливые литса, непрофессиональные временщики, которые пришли прибарахлиться по быстрому пока их не погнали сраными вениками.

Но они придумали себе удобную отмазку, что по поводу их все не на часі.

Во время войны наоборот несправляющихся надо убирать как можно быстрее. И ставить наих место не маладыхвыпускников трускавецкой акамедии, а опытных профессионалов
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18.10.2022 18:16 Відповісти
..... опытных профессионалов - типу стремоусова, сальдо, пениса душилина; да, так по твоему... ну все ясно с тобой ватная малпа...)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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18.10.2022 18:22 Відповісти
сам предложил ответ, на основании своего же ответа сделал вывод по оппоненту, обозвал. Кто разбирается, это бот, или чел на зарплате действует по методичке?
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18.10.2022 20:12 Відповісти
ничего не понял.....ответ на ответ брррр на основании ответа....В моем комменте есть САРКАЗМ... большинство читателей поймут...не переживай...

Остап Покотило предложил убрать каких то "молодых специалистов" под которыми он имеет ввиду действующую команду Зеленского которая зубами вгрызается и ни на шаг не дает заднюю отсается приверженной полному освобождению Украины вместе с крымом включительно......,и кого поставить....того который прогнется и сделает минск-3...????? Типа сальдо спермоусова и прочего дерьбма которые "профессионально" сделают хнр, знр и т. д.? )))))))))))надеюсь я расшифровал свой сарказм....
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18.10.2022 20:23 Відповісти
Давайте вы про "...действующую команду Зеленского которая зубами вгрызается и ни на шаг не дает заднюю..." вы на каком-то другом ресурсе будете вещать. Складывается впечатление что со мной разговаривает "единый телемарафон".
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18.10.2022 20:29 Відповісти
давайте ви відповісте на одне просте питання:

- хоч раз з уст Зеленського чи членів його команди прозвучала умова про уступки по территорії ? найбільша уступка яку я чув це на так званих переговорах на початку війни про 15 річний срок для Крима ну знають всі зміст не буду розписувати ....

так що ці свої мантри "вящайтє" на ватних чи подібних ресурсах - там знайдете поклонників....

ви мабуть предпочітаєтє не єдиний марафон а соловйова, скабєєву і т. д. чи не так... о так так.....друже так так ось таке ти чуперадло...
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18.10.2022 20:37 Відповісти
а, і ще, ну і давайте ви врешті решт підете нах..й...ой тобто вслід за сраною русскою калошею...
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18.10.2022 20:45 Відповісти
Остап Покотіло наскліки зрозумів запропонував зробити Залужного чи Пороха Головнокомандуючим, а цей Зе цирк убрати на смітник. Про сальдо, пушиліна це
ващі кандидатури.
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18.10.2022 20:31 Відповісти
які це в команді Зеленського "временщики" - Арахамія, Подоляк, Резніков, Залужний....хто там ще - я зрозумів що О. Покотило мав на увазі їх......але я б не назвав їх непрофессіоналами тому зрозумів цей допис як заклики до введення в коридори влади якихось "темних лічностей".....звдси і мій саркастичний тон.....
Для чого Залужного ставити Головнокомандуючим якщо він і так фактично заправляє всіма військовими а Зеленський виконує його поради я так зрозумів майже на 100%....Ні тут Поктило мав на увазі щось інше.....
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18.10.2022 20:41 Відповісти
Ні, трохи зовсім не так - зеленський контролює Залужного через МО Рєзнікова, у Зе владі все зарегульовано жорстко, про Пороха взагалі мовчу, його ТБ канали для Зе влади як ладан для чорта.
Думаю Остап Покотіло немає відношення до сєпарні і вати.
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18.10.2022 20:45 Відповісти
у мене інша думка - цінність Залужного розуміють всі, тому "контроль" чисто символічний, формальний.....мені здається що більше в військових питаннях виконують всі те що скаже Залужний, а Рєзніков можливо займаючи в вертикалі влади віще ніж Залужний місце, лише формально погоджує його рекомендації.... що типу цього..

Не думаю що між "своїми" у Зеленського є якась жорсткість я впевнений що там навпаки напів панібратські відносини... Зеленський не дурак щоб робити напругу між своєю комнадою і ******* влади... Якщо взяти аспект "вищий командує нижчим", то тут більш формальні відносини бо як тільки хтось почне вважати себе скажіми так "господарем над іншим" це величезний мінус для еффективності....
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18.10.2022 20:52 Відповісти
Там все простіше - хто більш лояльний Зе, той і займає вищі щабелі влади.
Мудрісті у зеленського ніколи не було, здає всіх направо і наліво коли прийде час.
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18.10.2022 20:54 Відповісти
дурня ... Зеленському не потрібно бути "царем", щоб хтось лизав йому дупу... мені здається там нема питання лояльності/нелояльності взагалі, це поняття там викорінено взагалі .... ось такий парадокс....
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18.10.2022 20:56 Відповісти
Скажу краще щоб закінчити дискусію - зеленський г*ндон який напару з путіним розвязав війну в Україні. Кацапи нападають на слабіших себе, а Зе три роки йшов на поступки рашистам вбиваючи ЗСУ і скорочуючи їх, путіну і цього було замало. Самогубна політика мала свої наслідки - 24 лютого.
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18.10.2022 21:03 Відповісти
тобто фактично Залужний тут основна одиниця...а Рєзніков більш як погоджувальна за замовчуванням ланка.. ні ну звичайно це виглядає складніше на практиці...
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18.10.2022 20:54 Відповісти
Складывается впечатление, что вы лежачий больной, единственным развлечением и единственным источником информации, для которого с 2019 является телевизор(Ну не считая времени, когда вам дали старенький ноут и научили строчить комменты на цензоре.) Если так, тогда мое вам искреннее сочувствие. Но более вероятно, что вы с подоляцкой ботофермы, которую поперли с фейсбука, за деньги пытаетесь обелить нынешнюю власть. Тогда могу тоже посочувствовать, т.к. не от хорошей жизни идут на такую мерзкую работу, да и выгонят вас скоро, потому что действуете вы топорно, приемы однообразны и примитивны как и вы сами.
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18.10.2022 22:11 Відповісти
Ви не "топорно" дієте, ні? Таким собі інтелігентним тоном і "вітієватими" фразами намагаєшся мене образити. Будуєш граматично і лексично такі собі гарно виліплені фразочки, "с ноткой юмора", остряк ти наш недороблений. Добре навчений собака бот, натасканий добре - треба віддати належне...ну але це все беззмістовно....

краще собі поспівчувайте, своїй хвойді-жінці, яку трахають кадировці у твою відсутність і своїм батькам-манкуртам, які весь свій вік дрочили на ряднщину і сумували за ковбасою по 2,20, і своїм виродкам дітям теж поспівчувайте, бо від тебе могли народитись тільки виродки-манкурти; описуєте свій побут очевидно - все за Фрейдом, таке враження.. Обсеретесь ви скоро, коли ваші друзі кацапчики накажуть вам залізти під шконку.
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18.10.2022 23:04 Відповісти
скільки можна казати не пишіть "росіяни" , а терористи ! ТЕ-РО-РИ -СТИ !
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18.10.2022 19:02 Відповісти
а можна так: кацапи?

бо терористи бувають різні, проте кацапи поза порівнянням
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19.10.2022 00:11 Відповісти
Кацапи п**араси, нічого доповнити.
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18.10.2022 20:32 Відповісти
Україна вистоїть !! Харків живе !!
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30.01.2023 06:42 Відповісти
 
 