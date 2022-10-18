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Спробую його підстрелити, - оператор українського безпілотника успішно таранить ворожий дрон. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри, як оператор українського безпілотника успішно таранить ворожий дрон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

безпілотник (4158) дрони (4699)


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Топ коментарі
+18
OdessaUnews



Трофеі. На рф почали випускати промисловими темпами ВОГИ з опіренням і гарною балістикою для скидання з дронів. Дуже ефективна та небезпечна штука, хто стикався знає.

А що там в нас? Ще й досі волонтери на 3D принтерах друкують опірення чи укроборонпром нарешті прийде до тями?
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18.10.2022 18:57
+15
Молодець! Слава ЗСУ!
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18.10.2022 18:56
+13
А мама казала: - Шо ти ото у свої відеоігри сидиш, чим воно може тобі стати у нагоді?
- Вуаля!
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18.10.2022 19:01
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Молодець! Слава ЗСУ!
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18.10.2022 18:56 Відповісти
Красунчики, бережи вас Господь
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18.10.2022 18:56 Відповісти
OdessaUnews



Трофеі. На рф почали випускати промисловими темпами ВОГИ з опіренням і гарною балістикою для скидання з дронів. Дуже ефективна та небезпечна штука, хто стикався знає.

А що там в нас? Ще й досі волонтери на 3D принтерах друкують опірення чи укроборонпром нарешті прийде до тями?
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18.10.2022 18:57 Відповісти
Не, давно уже прессформы сделали и штампуют такие же. Москали только у нас и могут копировать.
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18.10.2022 20:28 Відповісти
Если правда, то радует...
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18.10.2022 20:30 Відповісти
вообще-то кацапі начали массово печатать на 3D-принтерах оперение для ВОГ-17 уже с конца 18-го года, быстро переняв у нас такое применение ВОГов. Вот пример их продукции образца 2019-го года

У нас оперение для ВОГов не печатает, наверное, только тот, у кого нет принтера )))
Вот один из вариантов нашего оперения:


Что касается промышленных масштабов, то с этим у нас давно все нормально. На *********** запасы РКГ-1600 завод "Маяк" штампует стабилизаторы в промышленных количествах, а каждое попадание такого дивайса в верхнюю проекцию любой бронированной коробки - это гарантированное её уничтожение вместе с содержимым от кумулятивной струи 1,6 кг ВВ:


А если надо в говно *********** блиндажик, то завод "Маяк" делает стабилизаторы для кумулятивных зарядов КЗ-6, вот таких:

Получается вот такое изделие, которое несёт 1,8 кг тротилово-гексогеновой смеси, пробивающей на воздухе или под водой броню толщиной до 21,5 см, железобетонную плиту толщиной до 55 см, почву на глубину до 80 см:


Так что вы зря мечете паническую икру. Этим давно и плотно занимаются незаметные люди. Главное, не летающие тарелки с бластерами покупать для пиара, а обычные R18, которые понесут подарки кацапам на их позиции, а бойцы ЗСУ за эти коптеры скажут огромное спасибо.
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18.10.2022 21:32 Відповісти
А мама казала: - Шо ти ото у свої відеоігри сидиш, чим воно може тобі стати у нагоді?
- Вуаля!
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18.10.2022 19:01 Відповісти
Ай да молодець!
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18.10.2022 19:06 Відповісти
Щось подібне раніше бачив тільки так кацапчик пішов на таран знизу-ну і поломив собі пропелери
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18.10.2022 19:11 Відповісти
А нельзя так же с шахидами? Только взрывчатку в дрон зарядить
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18.10.2022 19:15 Відповісти
Швидкість...
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18.10.2022 19:28 Відповісти
aerostat i setka. Kak w WW2
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18.10.2022 19:51 Відповісти
Почему пожертвовал?! Видео же продолжается!
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18.10.2022 20:01 Відповісти
я чет не понял? т.е. дрон снизу это украинский, который на всех парах умчался вверх и самоубился об руснявый или как?
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18.10.2022 23:00 Відповісти
 
 