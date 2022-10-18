СБУ прийшла з обшуком до мера Білгорода-Дністровського, члена ОПЗЖ Граждана. ВIДЕО
СБУ прийшла з обшуком до скандального мера Білгорода-Дністровського, члена ОПЗЖ Віталія Граждана.
Його давно звинувачують у симпатії до Росії та колабораціонізму. Ось СБУ вирішила перевірити інформацію. Крім того, за даними наших джерел, Віталій Граждан вирішив заробити на розпилі грошей, які виділили на ремонт міста після ракетних прильотів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мер занервував і почав стрибати на СБУшників, а потім розповідати, що його нібито побили. Хоча на відео чітко видно, що він сам почав нападати на правоохоронців.
Загалом Віталія Граждана заслужено загнали під стіл. Сподіваємося, при обшуку у цього любителя георгіївських стрічок і бюджетних грошей знайдуть багато цікавого - адже він останнім часом практично не приховував своїх симпатій до Росії.
Будь ласка, зачекайте...
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Теж "регіональне" *****.
Може вже час почистити від лайна ?
Підороська-злодійська мерзота взагалі страх загубила, повівся мерзота на обіцянки паханів...!!!
Уся сімя цього підороса і усі його родичі та друзі ДУЖЕ ДОБРЕ знають чим він займається і чиїм прихильником є...!!!
УСЮ ЦЮ ПІДОРОСЬКУ МЕРЗОТУ ВИВІСИТИ ГІРЛЯНДОЮ НА БЕРЕЗІ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ ДО АТАКИ ДРОНІВ ТА ШАХІДІВ І НЕ ЗАБУДЬТЕ ЦИХ КАЦАПОМОРДИХ ПІДОРОСЬКИХ РВАНИХ ГАНДОНІВ ПЕРЕВЯЗАТИ КОЛОРАДСЬКИМИ ШНУРКАМИ...!!!
ПИТАННЯ: а шо місцеві виборці?? обурені-чи щасливі?
знайдуть 1 колорадську стрічку та 1 мільон євро.
Загалом 0.
математичний закон України