СБУ прийшла з обшуком до мера Білгорода-Дністровського, члена ОПЗЖ Граждана. ВIДЕО

СБУ прийшла з обшуком до скандального мера Білгорода-Дністровського, члена ОПЗЖ Віталія Граждана.

Його давно звинувачують у симпатії до Росії та колабораціонізму. Ось СБУ вирішила перевірити інформацію. Крім того, за даними наших джерел, Віталій Граждан вирішив заробити на розпилі грошей, які виділили на ремонт міста після ракетних прильотів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мер занервував і почав стрибати на СБУшників, а потім розповідати, що його нібито побили. Хоча на відео чітко видно, що він сам почав нападати на правоохоронців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голова райради та мер Білгорода-Дністровського побилися на засіданні. ВIДЕО

Загалом Віталія Граждана заслужено загнали під стіл. Сподіваємося, при обшуку у цього любителя георгіївських стрічок і бюджетних грошей знайдуть багато цікавого - адже він останнім часом практично не приховував своїх симпатій до Росії.