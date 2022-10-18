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СБУ прийшла з обшуком до мера Білгорода-Дністровського, члена ОПЗЖ Граждана. ВIДЕО

СБУ прийшла з обшуком до скандального мера Білгорода-Дністровського, члена ОПЗЖ Віталія Граждана.

Його давно звинувачують у симпатії до Росії та колабораціонізму. Ось СБУ вирішила перевірити інформацію. Крім того, за даними наших джерел, Віталій Граждан вирішив заробити на розпилі грошей, які виділили на ремонт міста після ракетних прильотів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мер занервував і почав стрибати на СБУшників, а потім розповідати, що його нібито побили. Хоча на відео чітко видно, що він сам почав нападати на правоохоронців.

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Загалом Віталія Граждана заслужено загнали під стіл. Сподіваємося, при обшуку у цього любителя георгіївських стрічок і бюджетних грошей знайдуть багато цікавого - адже він останнім часом практично не приховував своїх симпатій до Росії.

Автор: 

корупція (4683) мер (506) обшук (1971) СБУ (12818) Білгород-Дністровський (60) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+28
Я так розумію, поки бойки-шлюхричі голосують разом із моносбродом у парламенті, то до них з обшуками СБУ не прийде.
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18.10.2022 20:21
+24
Давно пора! Місцеві дуже багато розповідали про цього руськоміровського пацюка та хапугу!
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18.10.2022 20:22
+20
На палю, запроданця!!!
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18.10.2022 20:23
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А макияж "а ля Шуфрич"?...
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18.10.2022 20:20 Відповісти
Добавят без камер !
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18.10.2022 20:28 Відповісти
Не треба "макіяж"! Краще по ниркам - вони не відновлюються...
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18.10.2022 20:45 Відповісти
Я так розумію, поки бойки-шлюхричі голосують разом із моносбродом у парламенті, то до них з обшуками СБУ не прийде.
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18.10.2022 20:21 Відповісти
бойки-шухрічі за кордон втекли
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18.10.2022 20:26 Відповісти
вони зараз монобільшисть..
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18.10.2022 21:13 Відповісти
Давно пора! Місцеві дуже багато розповідали про цього руськоміровського пацюка та хапугу!
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18.10.2022 20:22 Відповісти
Але ж обирали на виборах!
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18.10.2022 20:24 Відповісти
Вілкула з Трухановим теж. Тут специфіку тих самих виборів треба розуміти, коли адмінресурс є у руськоміровського пацюка, то все трохи по-іншому відбувається.
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18.10.2022 20:28 Відповісти
так у них не тільки адмінресурс, у них змі, у них купа "своїх" в усіляких комісіях, в судах, всюди.
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18.10.2022 20:31 Відповісти
Ну ті, що розповідали не обирали... А вати там дійсно багато, особливо таксьори...
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18.10.2022 20:34 Відповісти
вибирали мера а не зрадника і корупціонера. адмін а ти шо буквар скурив..треба було вчитись.
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18.10.2022 21:15 Відповісти
На палю, запроданця!!!
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18.10.2022 20:23 Відповісти
И за оскорбление при исполнении дополнительно, и за физ.воздействие на сотрудника дополнительно, давай урод добавляй, кретин ***
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18.10.2022 20:23 Відповісти
А в Смеле ещ' та тварь, любитель сракошвили сидит?
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18.10.2022 20:30 Відповісти
гражданин, просыпайся, - ты обосрался!
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18.10.2022 20:30 Відповісти
Он же местный Галабародька за нега галасавало народонаселение!
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18.10.2022 20:37 Відповісти
А до шуфрича коли прийдуть? А до бойка?
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18.10.2022 20:38 Відповісти
Є в Од.обл. ще одне місто "Ба", де в перші дні війни зняли майже всі українські прапори, а ще мер спочатку тікав за кордон 24.02 -не втиг завернули, а потім зібрав безнес-князьків і пропонував якшо-шось здати місто в обмін на збереження бізнесів тобто лягти зразу під парашу.
Теж "регіональне" *****.
Може вже час почистити від лайна ?
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18.10.2022 20:40 Відповісти
До мамая, когда придёте ???
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18.10.2022 20:41 Відповісти
Щоб його обвинувачення не були голослівні, требо його від3,14дити
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18.10.2022 21:05 Відповісти
Ой,а кто же выбрал этого достойного человека в главу города?Неужели прастый мудрый нарид?Почему этого человека задерживают,а нарид выбравший его мером, нет.Как по мне несправедливо.
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18.10.2022 21:05 Відповісти
Так а чому справді не відмудохали сєпара?
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18.10.2022 21:07 Відповісти
чому цей кацапський прихвостень не за гратами???
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18.10.2022 21:21 Відповісти
Почему все кацапские подстилки такие жирные, как на подбор?
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18.10.2022 21:23 Відповісти
Цього кацапомордого підороса треба було за першим прижком відправити під плінтус...!!!
Підороська-злодійська мерзота взагалі страх загубила, повівся мерзота на обіцянки паханів...!!!
Уся сімя цього підороса і усі його родичі та друзі ДУЖЕ ДОБРЕ знають чим він займається і чиїм прихильником є...!!!
УСЮ ЦЮ ПІДОРОСЬКУ МЕРЗОТУ ВИВІСИТИ ГІРЛЯНДОЮ НА БЕРЕЗІ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ ДО АТАКИ ДРОНІВ ТА ШАХІДІВ І НЕ ЗАБУДЬТЕ ЦИХ КАЦАПОМОРДИХ ПІДОРОСЬКИХ РВАНИХ ГАНДОНІВ ПЕРЕВЯЗАТИ КОЛОРАДСЬКИМИ ШНУРКАМИ...!!!
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18.10.2022 21:46 Відповісти
Граждан, нам таких граждан нахненадь!
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18.10.2022 22:16 Відповісти
дружок ломы..

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18.10.2022 22:31 Відповісти
Віталій Граждан офіцер запасу ЗСУ, прокурор,від прокуратури їздив в АТО отримав УБД. очолив місто на виборах, де традиційно шанують ПР і ОПЗЖ. замішаний в скандалах з районною владою очолюваною зятем Гриневецького. колись віджав базу відпочинку в Сергіївці. куди згодом прилетіла ракета і вбила 35 людей
ПИТАННЯ: а шо місцеві виборці?? обурені-чи щасливі?
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18.10.2022 22:39 Відповісти
гринивецкий и особенно его зять еще те гниды, то что они творят на Днестре это уже масштабный беспредел, устье Днестра застроено домами для отдыха в местах где находится национальный парк , про то что там рыбу торбят 24 часа в сутки я вообще молчу , дачный поселок ,, ватер-сити,, находится в 50 метрах от стратегического объекта , при стоимости участка в 100 000 бакинских там простые люди не покупают землю, а сколько любителей рускава мира среди прокуроров и ментов мы знаем , .............как ты думаешь , кто выдавал разрешение на освоение земель национально парка ? это капля в море , с приходом зеленых гриневецкий вернулся на должность , и начал раздавать теплые места своим людям , кто они , и что они, никому не известно, главное баблишко в киев вовремя занести.
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18.10.2022 23:11 Відповісти
мінус 1 та плюс 1 загалом 0.
знайдуть 1 колорадську стрічку та 1 мільон євро.
Загалом 0.
математичний закон України
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18.10.2022 23:03 Відповісти
А че Ломо не помог отбиваться от СБУ
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18.10.2022 23:16 Відповісти
Суддя відпусте і ще бабок призначе. Спочатку треба хапати суддю.
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18.10.2022 23:36 Відповісти
Кидається як загнаний щур 🐀
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19.10.2022 08:56 Відповісти
 
 