Державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини. ВIДЕО
Державний зрадник, якого росіяни поставили керувати окупованою частиною Херсонщини оголосив про "безкоштовне переміщення", а фактичне вивезення людей із правого берега області на лівий.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення зрадника поширюють у соцмережах.
"Я оголошую про переміщення, добровільне переміщення та виїзд для мешканців Бериславського, Білозерського, Олександрівського та Снігурівського районів", - сказав колаборант.
Топ коментарі
+18 андрей королько #515692
показати весь коментар18.10.2022 21:10
+15 Павел Павел #510413
показати весь коментар18.10.2022 21:23
+13 Смерть оркам
показати весь коментар18.10.2022 21:46
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всіх рашистів-путіністів на концерт кабздона, в гундяєвський рай!
... бомбежка Херсона ФАБами тоже ничего не дает да возможна ли она вообще - поскольку в пределах украинской ПВО......
... но зная кацапов они могут сделать и то и другое просто из желания насрать.....
кто что думает?
Недопалок хоче зберегти свою владу за будь-яку ціну, бо влада для нього - це питання його життя або смерті. Адекватністю там і не пахне. Але, сподіваюсь, він просто засцить.
Ну а стосовно решти, то ботоксний пєдофіл буде радий своєму триеолору навіть в пустелі, якщо ця пустеля буде на території (або замість території) України. Бо без цих земель вся їхня вигадана та вкрадена історія, вялічіє і скрєпи - дірка від бублика.
евакуація якщо буде то колони 50/50 військові/мирняк - тут проблема важко буде заставити мирняк так евакуйовуватись....надто багато їбанини з підготовкою і т. д. Хоча якщо така евакуація буде повільною то це можливо реалізувати....
можливо буде так мавп з лугандоній і чмобиків залишать на позиціях і помаленьку будут виводити спочатку "білу кістку" ФСБ, потім кадирівців, потім росгвардію, потім офіцерів, потім кадрових нижчих військових, затим обози з награбованим....і їх трішки будуть накривати ЗСУ хамерсами і т.д.
у всіх цих варіантах підрив дамби буде заважати самим же ж кацапам бо затоплюватись буде і лівий берег я так розумію... тобто може обійтися і без підриву....
Саль Місоль Фамісі Ре До ля
Сосальдо - це просто маріонетка, яку призначили виконати брудну роботу.
У разі чого окупанти призначать іншого гауляйтера.
И расступились воды Днепра...
https://www.youtube.com/watch?v=JvwhDqrqEvA