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Державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини. ВIДЕО

Державний зрадник, якого росіяни поставили керувати окупованою частиною Херсонщини оголосив про "безкоштовне переміщення", а фактичне вивезення людей із правого берега області на лівий.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення зрадника поширюють у соцмережах.

"Я оголошую про переміщення, добровільне переміщення та виїзд для мешканців Бериславського, Білозерського, Олександрівського та Снігурівського районів", - сказав колаборант. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрадник Сальдо планує масово вивезти з окупованої Херсонщини до Криму та РФ понад 10 000 українських дітей з батьками

Автор: 

окупація (6694) Сальдо Володимир (80) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+18
Глядя на это чмо вспоминаются прекрасные времена средневековой инквизиции.Колесование,четвертование,сдирание с живого кожи,посадка на кол.Какие хорошие были времена.
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18.10.2022 21:10
+15
ну але те що сосальди зыбрались драпати пыд прикриттям мирняка це точно і війська теж будуть драпати під прикриттям мирняка щоб їх не прохімарсили....
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18.10.2022 21:23
+13
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18.10.2022 21:46
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тільки побільше 200-х та 300-х на раSSiю можуть промити мозки руZZкій біомасі!

всіх рашистів-путіністів на концерт кабздона, в гундяєвський рай!
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18.10.2022 21:08 Відповісти
тю...а як же ж херсонська обл.? в саставє рф...і без сальдо
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18.10.2022 21:08 Відповісти
Глядя на это чмо вспоминаются прекрасные времена средневековой инквизиции.Колесование,четвертование,сдирание с живого кожи,посадка на кол.Какие хорошие были времена.
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18.10.2022 21:10 Відповісти
А еще и постоянно "глубоко обеспокоен" вот чем - неужели трудно грохнуть, для профи, ну не знаю....достали шавки
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18.10.2022 21:13 Відповісти
Этот сальдо ходит по краю вырытой могилы вот вот ******** а оно ещё что то хрюкает своим рылом.
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18.10.2022 21:11 Відповісти
"прямо в рай!" (С)
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18.10.2022 21:15 Відповісти
подрыв дамбы особо ничего не дает в военном плане..кроме того затопит и левый берег что не выгодно оркам....
... бомбежка Херсона ФАБами тоже ничего не дает да возможна ли она вообще - поскольку в пределах украинской ПВО......
... но зная кацапов они могут сделать и то и другое просто из желания насрать.....

кто что думает?
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18.10.2022 21:15 Відповісти
ну але те що сосальди зыбрались драпати пыд прикриттям мирняка це точно і війська теж будуть драпати під прикриттям мирняка щоб їх не прохімарсили....
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18.10.2022 21:23 Відповісти
Враховуючи те, що вони намагаються артою знищити кожен звільнений ЗСУ населений пункт, то очікувати можна всього. Навіть "малоймовірного" застосування тактичного ЯЗ.
Недопалок хоче зберегти свою владу за будь-яку ціну, бо влада для нього - це питання його життя або смерті. Адекватністю там і не пахне. Але, сподіваюсь, він просто засцить.

Ну а стосовно решти, то ботоксний пєдофіл буде радий своєму триеолору навіть в пустелі, якщо ця пустеля буде на території (або замість території) України. Бо без цих земель вся їхня вигадана та вкрадена історія, вялічіє і скрєпи - дірка від бублика.
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18.10.2022 21:27 Відповісти
ЯЗ малоймовірне - нема змісту, бо відповідь НАТО буде бульш шкідливіша ніж застосування ЯЗ... хоча робим поправку на неадекватність орків...і місцевіть там для ЯЗ "хороша" на бериславському напрямку мало мирняка.....але смислу в ЯЗ там взагалі ніякого нема...

евакуація якщо буде то колони 50/50 військові/мирняк - тут проблема важко буде заставити мирняк так евакуйовуватись....надто багато їбанини з підготовкою і т. д. Хоча якщо така евакуація буде повільною то це можливо реалізувати....

можливо буде так мавп з лугандоній і чмобиків залишать на позиціях і помаленьку будут виводити спочатку "білу кістку" ФСБ, потім кадирівців, потім росгвардію, потім офіцерів, потім кадрових нижчих військових, затим обози з награбованим....і їх трішки будуть накривати ЗСУ хамерсами і т.д.

у всіх цих варіантах підрив дамби буде заважати самим же ж кацапам бо затоплюватись буде і лівий берег я так розумію... тобто може обійтися і без підриву....
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18.10.2022 21:41 Відповісти
Тут ще инфа така попалась -підрив дамби не дуже має зміст так як якраз лівий берег добряче затоплюється а правий теж але частково....
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18.10.2022 21:46 Відповісти
правий берег високий а лівий низький... так що ... фактично при підриві затопиться плацдарм орків на лівобережжі - це навіть вигідно українцям може бути хоча хз...
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18.10.2022 21:48 Відповісти
А як же вода до Криму?.
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18.10.2022 22:39 Відповісти
Подрыв дамбы - не будет воды в Крым, только из-за этого Путин требует удерживать правый берег, а когда дамба окажется на линии фронта возможно все.
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18.10.2022 22:52 Відповісти
Хто цЕ

Саль Місоль Фамісі Ре До ля
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18.10.2022 21:16 Відповісти
Этого предателя надо переместить в ад к кобзону или в петушиный угол.
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18.10.2022 21:17 Відповісти
"Жест доброй волі", "Добровільне переміщення"... Які ще "синоніми" вони вигадають для слова "ВТЕЧА"?
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18.10.2022 21:19 Відповісти
гадаю там готують для ЗСУ якусь западню-хімію...
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18.10.2022 21:20 Відповісти
Давайте вірить в ЗСУ
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18.10.2022 21:38 Відповісти
Тобто варіант "Люди не їдуть тому що у труні кацапію бачили" не розглядається?
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18.10.2022 21:27 Відповісти
Любо.
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18.10.2022 21:27 Відповісти
Ждем очередной жест доброй моли?
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18.10.2022 21:30 Відповісти
Также свинья-суровикин прохрюкал что -то о ''трудностях'' на правом берегу, видимо дай Бог скоро ожидать хорших новостей из Херсонщины
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18.10.2022 21:37 Відповісти
*****, неужели невозможно!!! грохнуть это говно сальдо и питарка стремоускина ? Захарченко охраняли как Эскобра - и то грохнули. Но тогда же был "шоколадный барыга", ага
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18.10.2022 21:42 Відповісти
Доречно ліквідовувати впливових осіб, народних лідерів тощо.
Сосальдо - це просто маріонетка, яку призначили виконати брудну роботу.
У разі чого окупанти призначать іншого гауляйтера.
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18.10.2022 22:18 Відповісти
И воззвал пророк Сальдо к небесам!
И расступились воды Днепра...
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18.10.2022 21:45 Відповісти
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18.10.2022 21:46 Відповісти
1 место ватному населению рабсии, которое во все это верит, не задумываясь...
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18.10.2022 22:29 Відповісти
шо, опять призывают население отступать в составе колонн техники оккупантов?
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18.10.2022 21:49 Відповісти
есть уже и видео о первых добровольцах желающих переплыть на левый берег.
https://www.youtube.com/watch?v=JvwhDqrqEvA
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18.10.2022 21:52 Відповісти
******** в парашный рай ватные суки........................................................
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18.10.2022 21:58 Відповісти
Хотят прикрыться гражданскими, ничего нового
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18.10.2022 22:09 Відповісти
Ну понятно им гражданские нужны для прикрытия армии РФ при перемещении через мосты, чтобы ВСУ не бомбили вывод. Живой щит.
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18.10.2022 22:12 Відповісти
1678. Жодних змін.
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18.10.2022 23:29 Відповісти
А всього джва тижні тому хизувались під юпітерами в кремлі, а тепер - усе сливаем воду и демонтируем унитази
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18.10.2022 23:34 Відповісти
Бажаю , щоб все лайно переместилось в рфію і там йще довго мучалось разом з рашистським населенням!!!!! Амінь!!! Слава Громадянам Украіни! Слава ЗСУ! Слава нашим захисникам! Героям Слава!!!
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19.10.2022 08:26 Відповісти
ну с сосальдом понятно а почему молчит спермоусов
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19.10.2022 08:34 Відповісти
в кацапів нічого не буває "бесплатно"
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19.10.2022 08:42 Відповісти
Ссальдо зассал
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19.10.2022 09:03 Відповісти
якщо поідуть всі прорашистські, то і дякувати Богу! Бо досі не ясно що робити з тими, хто живе тілом в Украіні, а мозком в рашистському телебаченні.
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19.10.2022 09:33 Відповісти
Скотина...Може хто знищить?
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19.10.2022 10:20 Відповісти
Вот это сальто!!!
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19.10.2022 13:08 Відповісти
 
 