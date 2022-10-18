Факт звертання по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 237 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо пам’ятати: сам факт звертання Росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклін у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони та ракети. Стратегічно це їм усе одно нічим не допоможе. Але зараз на тактичному рівні в терористів ще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки. Усе це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки.
237 днів цієї війни доводять, що ми здатні знайти відповідь на будь-які загрози. Україна захистить себе", - сказав Зеленський.
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Схоже наші ГУР взагалі не розглядали сценарій, коли рашка вийде на міжнародні ринки нелегальної продажі зброї, а вважали, що кацапи будуть "варитися у власному соку" і далі використовувати зброю радянських чи рашистських зразків. Рашка є державою-терористом, тому буде використовувати всі "переваги" цього статусу.
Дуже добра і правильна промова Президента України. Дякую.