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Новини Відео Війна
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Факт звертання по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 237 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо пам’ятати: сам факт звертання Росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклін у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони та ракети. Стратегічно це їм усе одно нічим не допоможе. Але зараз на тактичному рівні в терористів ще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки. Усе це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки.

237 днів цієї війни доводять, що ми здатні знайти відповідь на будь-які загрози. Україна захистить себе", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Іран (2031)


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Топ коментарі
+22
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18.10.2022 22:24
+20
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18.10.2022 22:25
+16
Три года ****** в обороне страны о чем свидетельствует?
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18.10.2022 22:26
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Последнее время зеленое победобесие с кмждого утюга
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18.10.2022 22:23 Відповісти
ВОРОГ БУДЕ РОЗБИТИЙ, ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ! СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ! СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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18.10.2022 22:23 Відповісти
просто мудак...
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18.10.2022 22:24 Відповісти
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18.10.2022 22:24 Відповісти
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18.10.2022 22:25 Відповісти
Чем эти 70% отличаются от 82 % зомби-рашистов, такие -же упоротые недоразвитые примитивные долбо#бы
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19.10.2022 00:09 Відповісти
А факт відсутності в Україні подібного озброєння та не здатності його придбати свідчить, як мінімум, про невідповідність свої посаді найвеличнішого гундосика та інших вельми балакучих істот з його команди у МО.
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18.10.2022 22:26 Відповісти
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18.10.2022 22:32 Відповісти
Три года ****** в обороне страны о чем свидетельствует?
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18.10.2022 22:26 Відповісти
Так. Свідчення "майскіє_шашликі" -- це просто жарт. З тисячами смертей.
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18.10.2022 22:28 Відповісти
Що хтось дуже хотів поїсти шашликів?
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18.10.2022 22:45 Відповісти
Свидетельствуют о абсолютном САБОТАЖЕ и планомерной подготовки КАПИТУЛЯЦИИ ,ПЕРЕД ТЕРРОРИСТОМ ****** И БАНДОЙ ЕГО САДИСТОВ ! Отработка ДОГОВОРНЯКА в Омане ‼️Преследование патриотов Рифмастера и др.,пятого президента Порошенко по пасквилям МЕРЗСКОГО ******** портнова ‼️
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18.10.2022 23:50 Відповісти
Вова, а коли ти визнаєш своє банкрутство?
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18.10.2022 22:30 Відповісти
так електорат не дозволяє - майже 70% готові у дупу цілувати... я просто в ах..є
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18.10.2022 22:32 Відповісти
То е так синку, але ж ти теж із капелюхом по миру, бо усі грошенята, із запахом бітуму та асфальту десь в офшорах маються
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18.10.2022 22:31 Відповісти
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18.10.2022 22:45 Відповісти
А твоє звертання про допомогу про що свідчить? Що ти розвалював армію і влаштував велике крадівництво. Поц квартальний.
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18.10.2022 22:59 Відповісти
Поц не поц, а ВРАГ точно‼️
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18.10.2022 23:52 Відповісти
Як можна говорити на фоні нової атаки на Україну? 30% це багато, а йому усе тільки відосики.
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18.10.2022 23:00 Відповісти
Це швидше є визнанням, що у рашки проблем з фінансуванням не має і саме головне їй ідуть назустріч такі ж покидьки держави-терористи, як вона сама для яких "гроші не пахнуть". Рашка налагодила схеми постачання, які на жаль успішно працюють, їй продають будь-яку зброю без обмежень, вона фінансово готова купляти і постійно поповнює запаси більш ******** і далекобійним озброєнням. "Пророцтва" ОПшних вояк про вичерпання запасів озброєння у рашки не підтвердились абсолютно, бо свою технологічну відсталість і неспроможність швидко поповнювати запаси навіть після переходу всієї оборонної промисловості на військовий режим, вона компенсує просто придбанням великих партій новітньої (порівнюючи з власною) зброї і залученням іноземних інструкторів для навчання.
Схоже наші ГУР взагалі не розглядали сценарій, коли рашка вийде на міжнародні ринки нелегальної продажі зброї, а вважали, що кацапи будуть "варитися у власному соку" і далі використовувати зброю радянських чи рашистських зразків. Рашка є державою-терористом, тому буде використовувати всі "переваги" цього статусу.
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18.10.2022 23:26 Відповісти
Гур это ВООБЩЕ, сборище гадалок, колдунов и любителей гадать на кофейной гуще
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18.10.2022 23:56 Відповісти
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18.10.2022 23:35 Відповісти
2-й мав би бути 1-й. І не тільки в рейтингу письменників, але й полководців, ораторів, економістів, будівничих, державників, далі кожний бажаючий, може продовжити...
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19.10.2022 11:16 Відповісти
Дорогі співвітчизники, я прийняв непросте рішення.Воно продиктоване нашими сильними людьми, нашими захисниками, які порадили мені це зробити .Ви їх добре знаєте.Це наша спільна команда, з якою ми здобули військову перемогу, наші командувачі, наші бійці від низу до вищого керівництва фронту.Ми зробили це разом, ми зробимо це ще стільки разів, скільки потребує наша гідність.Бо я не зміг відкинути прохання ціх людей, нашого народу.Це наші герої, які потребують відповідного.Гідного, антикорупційного ставлення до нашого майбутнього, до України в цілому і кожного окремо.Так, я вирішив балотуватися на другий срок.Для цього у нашої команди є всі передумови, ми впевнені, що одержимо перемогу.Я хочу вас чути, кожного.Для цього я завітаю в кожну область, а також в кожний район, щоб вас всіх почути, та здійснити ваши мрії з післявоєнної відбудови держави.Пропозиціі від керівників громад будуть належним чином зафіксовані мною під особистий контроль.Відбудуймо країну разом, настає епоха ренесансу та процвітання!Зе команда знову відкриває двері для талановитих українців!
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18.10.2022 23:49 Відповісти
Чого ви лякаєте людей?
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19.10.2022 00:01 Відповісти
Тю а шо?
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19.10.2022 00:02 Відповісти
Наркоман-уклонист,янелох-бонэвтик,шмаркля-.....не дай бог,люди одумайтесь,не повторять ошибок
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19.10.2022 10:27 Відповісти
Слава Україні і вільному світу!

Дуже добра і правильна промова Президента України. Дякую.
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19.10.2022 03:33 Відповісти
Ні одна країна світу,не здатна самостійно,без допомоги воювати з РФ.Завжди потрібно домовлятись,Зеленський з самого початку зайняв позицію договору,тим самим виставивши путлера і РФ окупантом і загарбником.В його діях бачу лише перемогу України .Хвала президенту Україні.Слава зсу! Слава Україні!
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19.10.2022 06:34 Відповісти
,,Завжди потрібно домовлятись,, зайняв позицію договору,,. Сам написав, чи від Подоляка спустили? Забув головне ,,перестати стріляти,,. Як ви дістали, зелені проплачені уйо..и.
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19.10.2022 10:55 Відповісти
треба відновлювати ядерний статус та лупити по ірану поки вони не зробили ядерної зброї. вони ще за літак не відповіли. стадо ушльопков ще одне
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19.10.2022 08:10 Відповісти
 
 