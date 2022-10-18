Факт звертання по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 237 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо пам’ятати: сам факт звертання Росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклін у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони та ракети. Стратегічно це їм усе одно нічим не допоможе. Але зараз на тактичному рівні в терористів ще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки. Усе це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки.

237 днів цієї війни доводять, що ми здатні знайти відповідь на будь-які загрози. Україна захистить себе", - сказав Зеленський.

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