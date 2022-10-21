Бойовий медик "Сокіл" розповів про порятунок пораненого окупанта: З’ясувалось, що він був у Бучі, на руці жіночий годинник, в кишені - телефон 13-річної дитини. ВIДЕО

Боєць з позивним "Сокіл" один з тих, хто займається евакуацією наших поранених з передової. Щоденно він разом з іншими військовими медиками рятують життя нашим бійцям. Серед тих, кого він врятував, був і російський військовослужбовець, якого кинули помирати на Харківщині. Як виявилось пізніше - цей окупант був у Бучі.

Про це "Сокіл" розповів в інтерв'ю, яке опубліковане на сторінці головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова в Youtube.

"Ми на Харківщині мали одного "трьохсотого". Їхнього. Розвідника. Вони кажуть, що "своих не бросаем". Але цього вони покинули з БМП, коли тікали. Ми цього "трьохсотого" підібрали. Він був тяжко поранений у грудну клітку. Зважаючи на гуманізм українських лікарів і взагалі українських військових, йому надали необхідну медичну допомогу. На сьогодні - я його бачив у тіктоці, він вже щасливий, гарно розмовляє і так далі. Коли ми його брали, і коли ми йому надавали медичну допомогу, я побачив на його руках жіночий годинник, а у його кишені знайшли чужий телефон. Коли телефон відкрили, то там були фотографії і малюнки дівчинки 13-14 років. Всі ознаки того, що він віджав цей годинник і телефон. Коли ми почали його розпитувати, то вияснилося, що це "чудо" було в Бучі. У мене, як у лікаря є почуття співчуття, але коли я побачив і почув це, то це співчуття зникло. Вони до нас прийшли і мають тут залишитися удобряти землю і запам'ятати на сотні років, що українців не варто лізти, якщо Україна не запрошує в гості", - каже "Сокіл".

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