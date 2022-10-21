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Бойовий медик "Сокіл" розповів про порятунок пораненого окупанта: З’ясувалось, що він був у Бучі, на руці жіночий годинник, в кишені - телефон 13-річної дитини. ВIДЕО

Боєць з позивним "Сокіл" один з тих, хто займається евакуацією наших поранених з передової. Щоденно він разом з іншими військовими медиками рятують життя нашим бійцям. Серед тих, кого він врятував, був і російський військовослужбовець, якого кинули помирати на Харківщині. Як виявилось пізніше - цей окупант був у Бучі.

Про це "Сокіл" розповів в інтерв'ю, яке опубліковане на сторінці головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова в Youtube.

"Ми на Харківщині мали одного "трьохсотого". Їхнього. Розвідника. Вони кажуть, що "своих не бросаем". Але цього вони покинули з БМП, коли тікали. Ми цього "трьохсотого" підібрали. Він був тяжко поранений у грудну клітку. Зважаючи на гуманізм українських лікарів і взагалі українських військових, йому надали необхідну медичну допомогу. На сьогодні - я його бачив у тіктоці, він вже щасливий, гарно розмовляє і так далі. Коли ми його брали, і коли ми йому надавали медичну допомогу, я побачив на його руках жіночий годинник, а у його кишені знайшли чужий телефон. Коли телефон відкрили, то там були фотографії і малюнки дівчинки 13-14 років. Всі ознаки того, що він віджав цей годинник і телефон. Коли ми почали його розпитувати, то вияснилося, що це "чудо" було в Бучі. У мене, як у лікаря є почуття співчуття, але коли я побачив і почув це, то це співчуття зникло. Вони до нас прийшли і мають тут залишитися удобряти землю і запам'ятати на сотні років, що українців не варто лізти, якщо Україна не запрошує в гості", - каже "Сокіл".

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Автор: 

Бутусов Юрій (3590) Буча (542)


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Топ коментарі
+61
В жопу гуманизм. гуманисты мля... был тяжело ранен, зачем на того ****** тратить ресурсы.
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21.10.2022 11:00
+52
кацапов нужно убивать, раненых добивать, в плен брать ровно столько сколько поступила разнарядка от генсштаба. остальных в расход нах!!!
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21.10.2022 11:02
+36
Тем что кацапы напали ,а не мы .
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21.10.2022 11:28
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В тихую приказывать, без тиктоков и телефонов.
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22.10.2022 08:47 Відповісти
Якісь кончені. Нема слів...
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22.10.2022 09:09 Відповісти
Мені от цікаво, якщо б вони застали орка за процесом "війни" з цивільною жінкою, безпосередньо, так би мовити, на "воєнному" об'єкті, то мабудь смазку би подали? Це не гуманізм, це вже якісь очевидні психічні порушення!
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22.10.2022 09:13 Відповісти
Прочитав тут коментарі, які тлумачать дії бійця "Сокола".
Ви не маєте ніякого права оцінювати його дії.

Біля 2000 років тому Ісус Христо, коли толпа хотіла побити грішницю камінням , сказав: "«Кто з вас без гріха, той хай ПЕРШИМ бросить в неї камінь".
Мабуть, багатьом відомо, що далі було.

Тому, той, хто радить бійцю Сокілу, хай піде, та ПЕРШИМ зробить те, що радить.
Колись один чоловік затримав злодія. Приїхали міліціянти. Цей чоловік стоїть спокійно, хоча з плеча тече кров.
А міліціянти починають мутузити затриманого (не їми).

То у кого психіка не здорова?
У бійця Сокіла чи в тих, хто безпосередньо не мав справи?
Особисто мені не легко було б на місці Сокіла, тому можу сказати, що я його поважаю .
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22.10.2022 18:45 Відповісти
Не знаю, раненные они были или уже убиты. Один точно дрыгался. Зачистка была. Разбираться некогда, тем более оказывать помощь. Дострелить и двигаться дальше.
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22.10.2022 21:22 Відповісти
лікарі повинні надавати допомогу українським воїнам, а запоребрикових нехай лікують санітари, це теж специ
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23.10.2022 10:05 Відповісти
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