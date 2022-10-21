На росТВ пропонують знищити ще 40% енергосистеми України: "Нам всех жалко, мы всех любим, но нас до этого довели". ВIДЕО

Російські пропагандисти розповідають про ефективність ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі і пропонують продовжити обстріли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кремлівські пропагандисти упевнені, що для того? щоб "Киев поплыл в дерьме" необхідно знищити, ще 40 відсотків енергетичних об'єктів в Україні.

"Нам всех жалко, мы всех любим, но нас до этого довели и другого выбора у нас нет", - підсумувала монолог одного зі своїх колег пропагандистка Скабєєва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок удару по переправі в Херсоні ліквідовано російського пропагандиста Клокова. ФОТО