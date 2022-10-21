На росТВ пропонують знищити ще 40% енергосистеми України: "Нам всех жалко, мы всех любим, но нас до этого довели". ВIДЕО
Російські пропагандисти розповідають про ефективність ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі і пропонують продовжити обстріли.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кремлівські пропагандисти упевнені, що для того? щоб "Киев поплыл в дерьме" необхідно знищити, ще 40 відсотків енергетичних об'єктів в Україні.
"Нам всех жалко, мы всех любим, но нас до этого довели и другого выбора у нас нет", - підсумувала монолог одного зі своїх колег пропагандистка Скабєєва.
Топ коментарі
+82 Oleg Mamont
показати весь коментар21.10.2022 12:07
+43 Белла Богун
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+37 Vladyslav Novikov
показати весь коментар21.10.2022 12:07
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21 век, ***. Слов нет...
Лікуйтесь хворенькі .
Ви ще не знаєте з ким ви зв'язались , і на що ми здатні , коли нас доводять до - белого каления .. !!
Их жалеть никто не будет.
Подивіться на ці наглі злорадні харі.Вони на весь світ заявляють що воюють з цивільним беззбройним населеенням.Якщо вони так бажають залишити Україну без світла то треба щоб ********* соловей та інші зображали "фонарные столбы"і кожен буде світити для України двома фонарями лівим і правим бо вже пора
Питання:"А *****?"