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На росТВ пропонують знищити ще 40% енергосистеми України: "Нам всех жалко, мы всех любим, но нас до этого довели". ВIДЕО

Російські пропагандисти розповідають про ефективність ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі і пропонують продовжити обстріли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кремлівські пропагандисти упевнені, що для того? щоб "Киев поплыл в дерьме" необхідно знищити, ще 40 відсотків енергетичних об'єктів в Україні.

"Нам всех жалко, мы всех любим, но нас до этого довели и другого выбора у нас нет", - підсумувала монолог одного зі своїх колег пропагандистка Скабєєва.

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Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28472) пропаганда (2802) інфраструктура (491)


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Топ коментарі
+82
нам украинцам, вас всех жалко, мы вас любим, но мы вас всех убьем, нас довели.
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21.10.2022 12:07
+43
Збочена потвора
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21.10.2022 12:07
+37
И это автоматически поставит "россиян" в мире "вне закона". Как и окончательно развяжет руки Украинцев в вопросах уничтожения россии, русских и всего, что с этим связано.
Дерзайте.
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21.10.2022 12:07
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Цих просто просто життєво НЕОБХІДНО судити першими і присуджувати до страти! Військові виконують накази, а пропагандисти винні в масових вбивствах і роблять вони це свідомо і за винагороду!
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21.10.2022 13:17 Відповісти
Обыкновенный фашизм. Планирование гуманитарной катастрофы. Масштабный террор в центре Европы.
21 век, ***. Слов нет...
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21.10.2022 13:18 Відповісти
Скаженим псам вакцина не поможе. Є тільки один засіб.
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21.10.2022 13:21 Відповісти
Якою ж тупою п.здою треба бути , щоб думати що - знищення критичної інфраструктури України , якимсь чином примусить українців капітулювати .!! . Тут навіть на вашу яз , всім вже майже пох ..
Лікуйтесь хворенькі .
Ви ще не знаєте з ким ви зв'язались , і на що ми здатні , коли нас доводять до - белого каления .. !!
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21.10.2022 13:30 Відповісти
Аналогично предлагаю больше не церемониться с мокселями - массированный ракетно-бомбовый удар по москве - пусть плавают в своем дерьме.
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21.10.2022 13:40 Відповісти
Пропагондонское кодло в РФ из обыкновенных пиз-болов превратились в Генеральный штаб РФ, дающий направление пуска ракет и наступления войск. Такое ощущение,что Скабеева стала главным "советником" Путина.
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21.10.2022 13:47 Відповісти
Скарабеева
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23.10.2022 17:32 Відповісти
Ну все правильно каже цей урод🤔Тільки це все треба реалізовувати в бік рашки також, починаючи з прикордонних областей. Українці то побіжать в бік ЄС, і якусь кількість приймуть, а москалям куди тікати, поки на маскву, а там за Урал. Україна хоче воювати з цими виродками падамашнєму, душевна? (((
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21.10.2022 13:51 Відповісти
Скажені тварини повинні будуть знищені!
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21.10.2022 13:53 Відповісти
Ну, за три дня Київ взяли,за два тижні Україну захватили?Десь приблизно і тут так само буде.Ротом то воно легко чесати .
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21.10.2022 13:58 Відповісти
Дибіли рідкісні...
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21.10.2022 14:02 Відповісти
Хочу після війни величезний мур навколо параші і щоб жодна потвора ні у який спосіб не могла звідти вибратися. І жодна з західних технологій через той паркан ніяк не проникла би у той мордор. І нехай сидять там, лицем жо лиця із власною "величчю" і так до того часу, поки або не стануть людьми, або не пережерять один одного, як павуки у банці. Країна моральних виродків.
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21.10.2022 14:06 Відповісти
А чого група Єрмак Макфол ще не подали на них на санкції, у них полюбому недвиж. Є в Європі
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21.10.2022 14:13 Відповісти
А як очі кровожерливі блищать! Мразот
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21.10.2022 14:14 Відповісти
пусть засунут в задницу свою жалость - они уже натворили достаточно для тотальной чистой и справедливой ненависти украинцев к валенкам лет эдак на 300 как минимум.
Их жалеть никто не будет.
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21.10.2022 15:08 Відповісти
.* И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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21.10.2022 15:14 Відповісти
А ось у мене вже немає ні любови, ні ненависті до кацапів, як, наприклад, до тарганів чи щурів. Просто з'являється якесь нестримне бажання - вбивати їх завжди та всюди. І це вже десь у підсвідомості.
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21.10.2022 15:57 Відповісти
Їх також треба бомбити. Як вони нас. І тільки так вони поймуть ,що таке війна.
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21.10.2022 16:04 Відповісти
Этой сучке надо будет после взятия мацквы запенить матку монтажной пеной. Тут других вариантов нет...
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21.10.2022 16:26 Відповісти
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21.10.2022 17:08 Відповісти
Эти ********, даже не представляют себе, что творят. Это не люди, а какое то биологическое двуногое зло.
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21.10.2022 16:54 Відповісти
"убіть от жалості" - ето так по-русскі
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21.10.2022 17:21 Відповісти
Коли вже ці пропагандони попливуть у дєрьмі
Подивіться на ці наглі злорадні харі.Вони на весь світ заявляють що воюють з цивільним беззбройним населеенням.Якщо вони так бажають залишити Україну без світла то треба щоб ********* соловей та інші зображали "фонарные столбы"і кожен буде світити для України двома фонарями лівим і правим бо вже пора
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21.10.2022 18:17 Відповісти
Про отсутствие канализации говорит орк, у которого в стране без обстрелов и прилетов ракет на 40% территории нет этой канализации...
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21.10.2022 18:21 Відповісти
старый питар умрёт в своих фекалиях
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21.10.2022 20:27 Відповісти
А за 30% зруйнованої енергосистеми хто перший почав *******? Боневтік!
Питання:"А *****?"
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21.10.2022 20:46 Відповісти
Віддати б цю Скабєєву взводу п'яних російських солдат. Їм, здається, все одно кого... А вона пройшла б "бойове" хрещення...
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21.10.2022 22:09 Відповісти
Та їй це сподобається, ще ці п'яні солдатики будуть ломитися від цього гідропідара скабеюшки...
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23.10.2022 20:32 Відповісти
А я пропоную ліквідувати 40% пропагандонів для початку, а далі подивимося чи вартує решта цих дибілів на нікчемне існування 🤬
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21.10.2022 22:28 Відповісти
Боже какие же конченые
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22.10.2022 07:32 Відповісти
Вообще-то это видео нужно сопроводить переводом на английский и показать на заседании ООН.
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22.10.2022 11:52 Відповісти
Вот СУКИ! Здохни, дерьмо!
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22.10.2022 17:45 Відповісти
По всем вам твари плачет Гаагский трибунал
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22.10.2022 17:48 Відповісти
Підари кацапські,не забувайте,що вам все це ще так ікнеться, шо мама- не горюй .
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22.10.2022 19:07 Відповісти
Біосміття!!!
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22.10.2022 19:53 Відповісти
********* переживає передсмертну агонію!! ********* скоро ЗДОХНЕ!
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22.10.2022 19:58 Відповісти
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