Очільник ритуальної служби Миколаєва зливав інформацію ворогу, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чиновник зливав росіянам персональні дані військових та силовиків, збирав дані про маршрути ЗСУ та інформував ворогів про роботу об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Зрадника затримали прямо в міськраді.

"Чиновник намагався залучити до розвідувально-підривної діяльності двох своїх підлеглих і ще двох мешканців міста, серед яких - старший оперуповноважений районного управління поліції. Задокументовано, що всі вони мають прокремлівські погляди і неодноразово підтверджували це в особистих розмовах та дописах у соцмережах", - зазначили в СБУ.

Також слідчі встановили особу представника спецслужб РФ, який координував діяльність російської агентури з території тимчасово окупованого Херсону.

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Провадження відкрили за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк 15 років або довічно, з конфіскацією майна.







