Очільник ритуальної служби Миколаєва зливав інформацію ворогу, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Чиновник зливав росіянам персональні дані військових та силовиків, збирав дані про маршрути ЗСУ та інформував ворогів про роботу об’єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.
Зрадника затримали прямо в міськраді.
"Чиновник намагався залучити до розвідувально-підривної діяльності двох своїх підлеглих і ще двох мешканців міста, серед яких - старший оперуповноважений районного управління поліції. Задокументовано, що всі вони мають прокремлівські погляди і неодноразово підтверджували це в особистих розмовах та дописах у соцмережах", - зазначили в СБУ.
Також слідчі встановили особу представника спецслужб РФ, який координував діяльність російської агентури з території тимчасово окупованого Херсону.
Провадження відкрили за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк 15 років або довічно, з конфіскацією майна.
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Користуючись монополією, терміновістю і пригніченим станом клієнтів вони заробляють статки, мають віли та яхти.
у багатьох релігіях ті мати боші були, як і у Ісламі про який ви сказав.
извини, но я чуть читал как последний воевал.... и да - ты наплоди хоть 1000 сыновей, н я гарантирую, что никто из них не будет таким храбрым солдиком как собственно тот, с кем ты, дедок, "сравнил" путина. Тупо никто. это видно даже по твоей категории, мычишь на форуме и кривляешься.
срака ты а не сенатор. хотя.... посмотреть на ""сенаторов" рашки унылой, то да, туда тебя не всуну, ибо ты даже против них - просо адекватная бурчащая старикашка
Формально служив 1914 -1945 рр. Я і не знав.
я читав як він служив.
у нас таких може 20 набереться, раз.
прикольно було типу - хаває з друзями і чує голос - ана нах - звалив і туди снаряд. пацанів вбило. потім після атаки газової, голос в шпиталі - : блаблабла, будеш ьам тирипири
\\\\\\
я не знаю, але у багатьох таке було по історії.
так шо думаю правда.
та ******* - той же Помпей - мочився без шолома, там тупо тільки бий(пращників було купа) - ніхто не попав. та й купа інших.
ти реально думаєш шо .... ну, типу, "судьби нєт"? ггг смію розчарувати - об.єктивно - вона єсть.
так шо я от реально ... ну як, обідно ті шо кричать шо тіпа - насовочекнапалє(тіпа ти або я напав на Валуєва)
По техніці реально була перевага у СРСР.
я от читав шо вояки СС Галичина навіть в Німеччину їздили проміж тренувань. якийсь в мене вроді дядько, ну чи хто там там служив. а тепер зрівняти навіть з "розвинутою" державою шо з чмобіками роблять
у наших в допоміжних оцмх Ваффен СС було вроді 8 міс. тренувань., це в 43-му здається. ну і бл..дь хтось порівнює оце з бидложуковими - впірьод і давай вплав.
так я і за правду - ясно шо були окупації, але в німецькій було краще. та йомайо - в совку ж ббула графа навіть шо там казати.
а за воїнську доблесть то воїни Німеччини... ну просто я все сказав - воїни, а не це тупе бидло. тупо от кажу шо "звільняли" і пише хтось - асвабадітєль насрав в діжку капусти - шоб зналі. все, побіг далі
я от читав шо вояки СС Галичина навіть в Німеччину їздили проміж тренувань. якийсь в мене вроді дядько, ну чи хто там там служив. а тепер зрівняти навіть з "розвинутою" державою шо з чмобіками роблять
у наших в допоміжних оцмх Ваффен СС було вроді 8 міс. тренувань., це в 43-му здається. ну і бл..дь хтось порівнює оце з бидложуковими - впірьод і давай вплав.
так я і за правду - ясно шо були окупації, але в німецькій було краще. та йомайо - в совку ж ббула графа навіть шо там казати.
а за воїнську доблесть то воїни Німеччини... ну просто я все сказав - воїни, а не це тупе бидло. тупо от кажу шо "звільняли" і пише хтось - асвабадітєль насрав в діжку капусти - шоб зналі. все, побіг далі