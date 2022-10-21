Російська мова має зникнути з нашої території взагалі як елемент ворожої пропаганди, - Данілов. ВIДЕО

Секретар РНБО наголосив, що російська мова в Україні небезпечна. Англійська й українська є обов’язковими.

Як зазначає Цензор.НЕТ, на цьому наголосив секретар Ради нацбезпеки у оборони (РНБО) Олексій Данілов у ефірі політичного токшоу.

"Російська мова має зникнути з нашої території взагалі як елемент ворожої пропаганди й промивання мізків для нашого населення… Англійська є обов’язковою, наша рідна мова є обов’язковою. А насаджувати сюди ці російські наративи дуже небезпечно. Нібито ми маємо з ними порозумітися, ми маємо щось зрозуміти. Дивіться, нам від них нічого не треба, нехай вони відчепляться від нас, хай відійдуть на свої болота і квакають своєю російською мовою", – наголосив Данілов.

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Також секретар РНБО розповів, що на нараді у президента Зеленського було ухвалено рішення переходу державного телеканалу FreeДом з російської мови на англійську.

"Рішення було ухвалено, що починати треба з мови міжнародного спілкування – англійської. І решта мов (французька, німецька, арабські мови, – ред.) буде додаватися. Це питання сьогодні в кабінеті в президента проговорювалося на нараді", – розповів Данілов.

Зазначимо, що Олексій Данілов ще у 2020 році висловив позицію, що єдиною державно мовою в Україні повинна бути українська мова. Другою мовою, яка має вивчатися з дитячого садка, має бути англійська.

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