Російська мова має зникнути з нашої території взагалі як елемент ворожої пропаганди, - Данілов. ВIДЕО
Секретар РНБО наголосив, що російська мова в Україні небезпечна. Англійська й українська є обов’язковими.
Як зазначає Цензор.НЕТ, на цьому наголосив секретар Ради нацбезпеки у оборони (РНБО) Олексій Данілов у ефірі політичного токшоу.
"Російська мова має зникнути з нашої території взагалі як елемент ворожої пропаганди й промивання мізків для нашого населення… Англійська є обов’язковою, наша рідна мова є обов’язковою. А насаджувати сюди ці російські наративи дуже небезпечно. Нібито ми маємо з ними порозумітися, ми маємо щось зрозуміти. Дивіться, нам від них нічого не треба, нехай вони відчепляться від нас, хай відійдуть на свої болота і квакають своєю російською мовою", – наголосив Данілов.
Також секретар РНБО розповів, що на нараді у президента Зеленського було ухвалено рішення переходу державного телеканалу FreeДом з російської мови на англійську.
"Рішення було ухвалено, що починати треба з мови міжнародного спілкування – англійської. І решта мов (французька, німецька, арабські мови, – ред.) буде додаватися. Це питання сьогодні в кабінеті в президента проговорювалося на нараді", – розповів Данілов.
Зазначимо, що Олексій Данілов ще у 2020 році висловив позицію, що єдиною державно мовою в Україні повинна бути українська мова. Другою мовою, яка має вивчатися з дитячого садка, має бути англійська.
Будь ласка, зачекайте...
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45 років пройшло...а пам'ятаю як Отче Наш ..
СЛАВА ЗСУ та Україні 🔱♥️🖤🔱💙💛🔱
ПОПРОБУЙ ВКИТАЇ ПОГОВОРИТИ ПСЯЧОЮ.
не зрозуміла, до чого тут англійська обов'язкова..для деутатів, олігархів та їх дітей, які 2 слова українською зв'язати не можуть???
доречі, переатестацію депутатів коли проведуть?? на знання мови й літератури, історії, конституції?? я б ще географію добавила..у деяких географічний кретинизм..
а то знову відволікають..від великого крадівництва гуманітарки, наприклад
P/S: Єдине, що було більш-менш достойне, це "Поводир". Особисто бачив, як після перегляду зал виходив з глибоким усвідомленням та мокрими очима. Хтось, виявляється, відкрив для себе щось нове, а хтось згадав, що в нас війна на Сході. Та цього надто мало. Потрібно більше якісного українського контенту. Фінансуйте і розвивайте!
І не треба вигадувати велосипед. Все вже зроблено до нас. Беремо приклад з японців і того як вони плагіатять все в аніме і коміксах з новелами.
Якщо зробимо так то років через 25 будемо мати повністю проукраїнське населення не тільки в Україні, але і в наших сусідів які виростуть на цьому українському аніме. Там правда є ще багато нюансів типу правильної тематики, візуалізації і т.п. але це все нюанси.
Нам треба для себе візуалізувати ту ******* Україну мрії в якій би ми хотіли зараз жити, і на основі цих декорацій розказувати якісь стандартні соціальні сюжети. Чи адаптувати обов'язково під новим іменем якусь культову творчість що всім відома, але намагаючись це зробити декораціями так щоб мало хто догадався що це ремейк.
І аж вже потім ************** від цього робити мультики про майбутнє фантастику, про минуле фентезі, і так далі в залежності що більше буде популярне в дітей.
P.S. 180 млн гривень це я б сказав на даний час бюджет навіть завеликий. У нас вартість праці (людиногодин) точно не такі великі. А інших розхідників там немає. Ну ще програми, але це не великі витрати.
Так для загального розвитку: Корінь українців сформувався не за козаків і навіть не за русів. Якщо ж говорити про повну сформованість, то це не про наш народ, бо ми навіть зараз розвиваємось.
Перші українці чи ті кого ними можна назвати по аналогії як це роблять німці із "їх" германцями появились ще за часів так званих "трипільців" що до речі були землеробами. Потім з цих "трипільців" виникли скити (відомі завдяки умисному перекручуванні росіянами назви як скіфи.). Скити це нащадки землеробів, ті треті сини для яких не залишилось землі і яких відправляли скитатись із стадом. Так вони сформувались як субетнос що жив за рахунок стад худоби і пасовищ та робив гроші на торгівлі між поселеннями землеробів. Саме тому у Геродота скити діляться на 3 види землеробів (живуть поселеннями), орачів (готують землі для нового поселенню але при цьому ще кочують) та скитальців (лишні рти що живуть виключно за рахунок пасовищ та торгівлі). Думаю якщо ви хоча б раз пробували працювати в полі то маєте розуміти наскільки важко було без інструментів зробити щось із цілиною, і чому саме так склалась історія в наших предків.
Треба розуміти що це була епоха міст-держав та кочових племен. І тому нічого дивного що кожне місто-держава чи кожне кочове плем'я мало свою назву хоча по факту всі ці кочові племена і навіть міста були одним народом.
І через це появились всякі "гуни" які були тими ж скитами (Аттіла назвав своїх предків царськими скитами і це записав один дипломат...). Були сармати які офіційно були скитами із матріархатом, вважали себе нащадками амазонок, та брали чоловіків від скитів.
І так далі... Це навіть багато хто висміював що назв собі стільки наплодили, а по факту один народ.
Всі ці племена вели торгівлю. Відкривали нові торгові шляхи. І за рахунок цього починали домінувати одним над одним в залежності від успіху в бізнесі, а не за рахунок війн. Ця ж торгівля зробила їх казково багатими, а торгівля це завжди плюс охорона, і вийшло що їх охорона круче армій міст і як наслідок вони стали займатись "фрілансерством" тобто воювати за гроші в інтересах міст-держав. До речі саме порушення Римом угоди з такими фрілансерами спричинило те що зробив Аттіла. (Це дуже гарно описано, як він ходив спасати із полону скіфів, яких на той час існувати згідно підручника рф не могло бо їх ніби вбили сармати)
Так ось йшли часи. Поселення на нашій території ставали все масштабнішими, інструменти ставали доступнішими, а скити чим далі тим більше осідали. Тим не менш частина з них не захотіла кидати налагоджений бізнес. Торгівлю та найманство.
І так появились варяги. Вар це меч. І жили - кришували ці найманці територію аж до Єгипту. Ну, а далі все можна найти по підручниках... І так за дофіга тексту хоча й хотілося б написати ще про козар (хазар) та інше...
Коли ви, падли, попів вижинете москальских
Тобто перекладені, замінені на вигідніші нам наші чи просто сплагіачені (перевидані мовою та укр авторами) як це роблять японці з усією світовою культурою за допомогою аніме, коміксів, новел...
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Оці слова якимога ліпше пропагують кацапські наративи що нібито Русь пішла з маасковських болот, де Юхаани з Хеленою збирали морошку.
Порадьте наприклад полякам, відсоткам 80 % вивчити росіску на рівні спілкування.
Далеко ж вас пошлють з розтрощеною пикою.
Просто вам ваших дітей чи онуків прийдеться вчити мові і робити її для них рідною. Тому що інше це лишня небезпека.
Хто тут ще про нацизм буде кукарікати.
І проблем там через декілька мов дофіга. Вони з цим багатомовством борються і є всі шанси що в кінці їм вдасться залишити тільки одну. Все решта це міфи російської пропаганди. Такі справи.
Тому цього більше нема і біти не може!
Підтримую!А у школи залучити носіїв мови, що б якісно викладали діткам а не так як зараз скалічену англійську ..
Мовне питання залежить лише від найвеличнішого - скаже що державною мовою буде ідіш, значит буде ідіш.
і і не путай член з морквою
Невже "бурят русский" чи "якут русский"? А може "русский татарин"?
Тупые уроды, которые раздувают проблему языка. Они точно так же действуют как кацапы - насаждают мову, и из этого ничего путнего не выйдет. Народ тупой, не думающий. Из-за таких тупых даунов и случаются войны.
і панове, не путайте мову з культурою пролетарською
Для справки: Ки́ївська- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 східно-православна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F митрополія з центром у м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ , що перебувала у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Вселенського патріархату Константинополя після утворення в https://uk.wikipedia.org/wiki/988 988 році в результаті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96 хрещення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Руси https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимиром Святославичем . У 1299 році https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) Максим , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96_%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%94%D1%97_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96 митрополит Київський і всієї Русі , "переніс своє офіційне місце з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80 Владимир , демонструючи зміщення центру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Руси з південного заходу на північний схід. У 1325 році митрполитом Київським і всієї Руси https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Петром Московським на запрошення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_I_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Івана Московського місце було перенесено з Владимира в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москву .