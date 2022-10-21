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Російська мова має зникнути з нашої території взагалі як елемент ворожої пропаганди, - Данілов. ВIДЕО

Секретар РНБО наголосив, що російська мова в Україні небезпечна. Англійська й українська є обов’язковими.

Як зазначає Цензор.НЕТ, на цьому наголосив секретар Ради нацбезпеки у оборони (РНБО) Олексій Данілов у ефірі політичного токшоу.

"Російська мова має зникнути з нашої території взагалі як елемент ворожої пропаганди й промивання мізків для нашого населення… Англійська є обов’язковою, наша рідна мова є обов’язковою. А насаджувати сюди ці російські наративи дуже небезпечно. Нібито ми маємо з ними порозумітися, ми маємо щось зрозуміти. Дивіться, нам від них нічого не треба, нехай вони відчепляться від нас, хай відійдуть на свої болота і квакають своєю російською мовою", – наголосив Данілов.

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Також секретар РНБО розповів, що на нараді у президента Зеленського було ухвалено рішення переходу державного телеканалу FreeДом з російської мови на англійську.

"Рішення було ухвалено, що починати треба з мови міжнародного спілкування – англійської. І решта мов (французька, німецька, арабські мови, – ред.) буде додаватися. Це питання сьогодні в кабінеті в президента проговорювалося на нараді", – розповів Данілов.

Зазначимо, що Олексій Данілов ще у 2020 році висловив позицію, що єдиною державно мовою в Україні повинна бути українська мова. Другою мовою, яка має вивчатися з дитячого садка, має бути англійська.

Також дивіться: Дедалі більше українців говорять вдома українською, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Данілов Олексій (1259) російська мова (307)


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Топ коментарі
+24
І яка ж зараза фінансує з українського бюджету марафон цапською мовою ?
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21.10.2022 15:19
+23
Все верно - украинский единственный государственный, английский вводить по максимуму начиная с детского садика и по всех гос-учереждениях. А трындеть дома на кухне и на лавочке возле поднзда можна на каком угодно
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21.10.2022 15:18
+17
Наші українські собачки вразили волонтера Nate Mook - "Я ніколи не бачив нічого подібного!" Вчора волонтери встановили у Краматорську станцію годування для домашніх тварин, які залишилися без власників. А зранку побачили цю картину: песики стали в чергу, аби отримати корм!
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21.10.2022 15:26
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Колись Мамо мені співали..у дитинстві...ой у вишневому садочку там соловейко щебетав...тіх тіх ай яя ох ох там соловейко щебетав...
45 років пройшло...а пам'ятаю як Отче Наш ..
СЛАВА ЗСУ та Україні 🔱♥️🖤🔱💙💛🔱
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21.10.2022 15:36 Відповісти
В нас дома, ще років 40-50 тому, як збиралися гості, так цю пісню завжди співали. І це на Донбасі.
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21.10.2022 15:44 Відповісти
все правильно. Треба вчити Європейські мови. Якщо Украïна хоче стати часткою Євросоюзу-то: Англійська, Француська, Німецька.
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21.10.2022 15:39 Відповісти
От нехай Данілов це на каналі Фрікдом це заявить.
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21.10.2022 15:39 Відповісти
Идиот какой то. Нашел время для поднимания вопроса о мове. Когда уже вы профаны угомонитесь уже с мовним питанням.
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21.10.2022 15:39 Відповісти
І ПРІЗВИЩЕ ГАРНЕ А ЧЕШИШ БЗДУРИ.

ПОПРОБУЙ ВКИТАЇ ПОГОВОРИТИ ПСЯЧОЮ.
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22.10.2022 20:49 Відповісти
Більше ста років тому в Чехії переважно говорили німецькою, але зараз чеською. Так що все можливо. До другої світової більшість німецького населення підтримала Гітлера, але після війни їх виселили до Німеччини. Треба щоб колаборанти з України це знали.
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21.10.2022 15:42 Відповісти
по тексту у нього українська на другомі місці..

не зрозуміла, до чого тут англійська обов'язкова..для деутатів, олігархів та їх дітей, які 2 слова українською зв'язати не можуть???

доречі, переатестацію депутатів коли проведуть?? на знання мови й літератури, історії, конституції?? я б ще географію добавила..у деяких географічний кретинизм..

а то знову відволікають..від великого крадівництва гуманітарки, наприклад
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21.10.2022 15:42 Відповісти
Мене теж це покоробило.
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21.10.2022 16:28 Відповісти
Цілком здорова ідея. Та як та кацапська мова має зникнути, якщо ви не фінансуєте нормально культуру. Де за ці 8 років хоч одна художня стрічка про козацтво? Де хоч одна притомна стрічка про історію боротьби та цінність цієї мови, після перегляду якої типовий підліток вийде зі словами "Я пишаюсь, що я українець" та назавжди видалить з плейлиста тих ******* моргенштернів? Чому це, як завжди, тягнуть волонтери та ютубери замість держави? Я розумію, що фінансування культури не дасть результатів завтра і для зміни свідомості потрібні десятиліття, але по-іншому ви нічого не зміните. Зараз найкращий час. Дійте!

P/S: Єдине, що було більш-менш достойне, це "Поводир". Особисто бачив, як після перегляду зал виходив з глибоким усвідомленням та мокрими очима. Хтось, виявляється, відкрив для себе щось нове, а хтось згадав, що в нас війна на Сході. Та цього надто мало. Потрібно більше якісного українського контенту. Фінансуйте і розвивайте!
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21.10.2022 15:43 Відповісти
Українці це не тільки козаки - ми ще були скіфами та русами. Лише російська пропаганда бажає стерти декілька пластів історії України щоб українці вірили в те, що вони пішли від козаків.
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21.10.2022 15:48 Відповісти
Дякую, я в курсі. А перед скіфами та русами, були ще приматами на дереві, а перед тим одноклітинними організмами. Йди зніми про це стрічку, але щоб було про національно-визвольну боротьбу та мову.
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21.10.2022 15:55 Відповісти
Якщо ти в курсі то не пиши дурниць - про козаків написано та показано багато, а от про русів та скіфів зовсім мало.
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21.10.2022 16:04 Відповісти
Ми з тобою любителі різних епох.
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21.10.2022 16:07 Відповісти
Про трипільців забули. Щодо кінематографу здається в бюджеті 2013 на держкіно виділили 200 млн. І очевидно знову наклепають якихось дурних комедійних серіалів. Якщо вже просувати українську культуру і відновлювати історичну справедливість,то можна екранізувати твори репресованих українських письменників, так зване розстріляне відродження. Там роботи непочатий край.
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21.10.2022 17:02 Відповісти
Ні. Маю кращу ідею. Майбутнє це діти. А тому треба робити мультики!

І не треба вигадувати велосипед. Все вже зроблено до нас. Беремо приклад з японців і того як вони плагіатять все в аніме і коміксах з новелами.

Якщо зробимо так то років через 25 будемо мати повністю проукраїнське населення не тільки в Україні, але і в наших сусідів які виростуть на цьому українському аніме. Там правда є ще багато нюансів типу правильної тематики, візуалізації і т.п. але це все нюанси.
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21.10.2022 17:17 Відповісти
Та в нас більш- менш вдалий мульт був мавка, бюджет якого, до речі, 180 млн гривень. Ну ще була якась викрадена принцесса, яка до української культури має дуже віддалене відношення, якщо по суті. Чесно, старий старий радянський фільм про пса, якому вовк радив, як зробити, щоб хазяїн його не вигнав з дому та про козаків і то були більше наповнені українським колоритом.
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21.10.2022 17:32 Відповісти
Це через те що український колорит не модернізовано. У нашого суспільства немає уявлення чи візуалізації як має виглядати ******** український колорит та мультик ним наповнений. У нас або під впливом москви виходить якась шароварщина що ******* діти точно дивитись не будуть (ні наші, ні тим більше чужих країн), або щось що взагалі слабо з нами пов'язано і що йде на експорт.

Нам треба для себе візуалізувати ту ******* Україну мрії в якій би ми хотіли зараз жити, і на основі цих декорацій розказувати якісь стандартні соціальні сюжети. Чи адаптувати обов'язково під новим іменем якусь культову творчість що всім відома, але намагаючись це зробити декораціями так щоб мало хто догадався що це ремейк.

І аж вже потім ************** від цього робити мультики про майбутнє фантастику, про минуле фентезі, і так далі в залежності що більше буде популярне в дітей.

P.S. 180 млн гривень це я б сказав на даний час бюджет навіть завеликий. У нас вартість праці (людиногодин) точно не такі великі. А інших розхідників там немає. Ну ще програми, але це не великі витрати.
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21.10.2022 19:08 Відповісти
Як знала. Заради цікавості глянула, що вони там мають відзняти. Ось, наприкла, "мій юний принц" - якась фігня про складні стосунки підлітка і його матері, які живуть у багатому будинку. Основна тема лгбт. Тобто буде черговий лямур на фоні шикарних інтер'єрів. Я не проти, хай собі знімають,якщо знайдуть спонсорів, але до чого тут держбюджет?
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21.10.2022 17:27 Відповісти
Чесно не дуже помітно що в курсі враховуючи сарказм.

Так для загального розвитку: Корінь українців сформувався не за козаків і навіть не за русів. Якщо ж говорити про повну сформованість, то це не про наш народ, бо ми навіть зараз розвиваємось.

Перші українці чи ті кого ними можна назвати по аналогії як це роблять німці із "їх" германцями появились ще за часів так званих "трипільців" що до речі були землеробами. Потім з цих "трипільців" виникли скити (відомі завдяки умисному перекручуванні росіянами назви як скіфи.). Скити це нащадки землеробів, ті треті сини для яких не залишилось землі і яких відправляли скитатись із стадом. Так вони сформувались як субетнос що жив за рахунок стад худоби і пасовищ та робив гроші на торгівлі між поселеннями землеробів. Саме тому у Геродота скити діляться на 3 види землеробів (живуть поселеннями), орачів (готують землі для нового поселенню але при цьому ще кочують) та скитальців (лишні рти що живуть виключно за рахунок пасовищ та торгівлі). Думаю якщо ви хоча б раз пробували працювати в полі то маєте розуміти наскільки важко було без інструментів зробити щось із цілиною, і чому саме так склалась історія в наших предків.

Треба розуміти що це була епоха міст-держав та кочових племен. І тому нічого дивного що кожне місто-держава чи кожне кочове плем'я мало свою назву хоча по факту всі ці кочові племена і навіть міста були одним народом.

І через це появились всякі "гуни" які були тими ж скитами (Аттіла назвав своїх предків царськими скитами і це записав один дипломат...). Були сармати які офіційно були скитами із матріархатом, вважали себе нащадками амазонок, та брали чоловіків від скитів.

І так далі... Це навіть багато хто висміював що назв собі стільки наплодили, а по факту один народ.

Всі ці племена вели торгівлю. Відкривали нові торгові шляхи. І за рахунок цього починали домінувати одним над одним в залежності від успіху в бізнесі, а не за рахунок війн. Ця ж торгівля зробила їх казково багатими, а торгівля це завжди плюс охорона, і вийшло що їх охорона круче армій міст і як наслідок вони стали займатись "фрілансерством" тобто воювати за гроші в інтересах міст-держав. До речі саме порушення Римом угоди з такими фрілансерами спричинило те що зробив Аттіла. (Це дуже гарно описано, як він ходив спасати із полону скіфів, яких на той час існувати згідно підручника рф не могло бо їх ніби вбили сармати)

Так ось йшли часи. Поселення на нашій території ставали все масштабнішими, інструменти ставали доступнішими, а скити чим далі тим більше осідали. Тим не менш частина з них не захотіла кидати налагоджений бізнес. Торгівлю та найманство.

І так появились варяги. Вар це меч. І жили - кришували ці найманці територію аж до Єгипту. Ну, а далі все можна найти по підручниках... І так за дофіга тексту хоча й хотілося б написати ще про козар (хазар) та інше...
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21.10.2022 17:12 Відповісти
Але , як казав класик боротьби за Незалежність України - "Українські гниди гірші ніж московські воші".
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21.10.2022 15:44 Відповісти
А російські гниди існують?
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21.10.2022 21:33 Відповісти
Та ла! Як же зелени швидко перевзулися! Данілов, а чого ти язика кудись подів, коли була Какая разница на каком языке гаварить?
Коли ви, падли, попів вижинете москальских
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21.10.2022 15:49 Відповісти
На перспективу так ,але під час війни є ваажливіші справи для голови РНБО
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21.10.2022 15:53 Відповісти
Головне, Данілов, щось робити для того, сприяти і заохочувати до використання державної мови, а не знову залишили питання на рівні балачок. Створювати контент, існуючий озвучувати державну мовоюі т.д. Поки що розцінюю це як просто чергову «заяву».
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21.10.2022 15:53 Відповісти
👏👏👏 Але починати треба зі шкіл - де вчителі забувають українську мову відразу після дзвоника на перерву.
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21.10.2022 15:55 Відповісти
Російський язик, культура, пам'ятники, історичні постаті, назви і так далі всі повинні бути асимільовані на території України.

Тобто перекладені, замінені на вигідніші нам наші чи просто сплагіачені (перевидані мовою та укр авторами) як це роблять японці з усією світовою культурою за допомогою аніме, коміксів, новел...
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21.10.2022 16:18 Відповісти
З суспільного простору України кацапський суржик має бути примусово видалений. ЗМІ, публікації, документація, вивіски, назви вулиць, магазинів, товарів і т.п.. Вдома в приватному порядку спілкуйтесь хоч на суахілі. Головне щоб кацап чітко бачив, розумів і відчував що він в Україні чужий і небажаний. Жодної послуги, продажі і будь якого сервісу носій кацапської мови в Україні не повинен отримувати. Таким чином ми прирівнюємо кацапів до тварин і ставимось до них відповідно, тобто дресуємо - людиною справжній кацап все одно не стане, але засвоїть елементарні команди.
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21.10.2022 16:18 Відповісти
Ще і фсбпархат геть викинути з України вже давно треба, це ворожий елемент і загроза державі. Всю рпцешну попівську братію в рашку нахер.
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21.10.2022 16:22 Відповісти
Неужели министра культуры увольнять собираетесь?
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21.10.2022 16:22 Відповісти
По вашей логике если Гитлер разговаривал на немецком что с языком надо делать? Русский не причем, мозги промывают людям и на других языках в некоторых странах. А язык врага с кем борешься надо знать!
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21.10.2022 16:52 Відповісти
Нічого руського не повинно бути у країні. Руські усі віновні. Вбиває и катує не путин.
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21.10.2022 17:09 Відповісти
В дупу російську мову як у школах, держустановах, на ТБ, так і на вулиці.
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21.10.2022 20:19 Відповісти
Російська мова має зникнути з нашої території взагалі як елемент ворожої пропаганди.
==
Оці слова якимога ліпше пропагують кацапські наративи що нібито Русь пішла з маасковських болот, де Юхаани з Хеленою збирали морошку.
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21.10.2022 16:54 Відповісти
Я в Казахстане спилкуюсь с дружиной тильки украиньской. Пишу правда с помилками.Слава Украине!
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21.10.2022 17:10 Відповісти
А навіщо тобі в Казахстані спілкуватися українською? Чи не доречніше було б вивчити казахську та знати точно коли тебе нах місцеві посилають, якщо вже ти там живеш.
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21.10.2022 17:34 Відповісти
Михайло, вибач, але ти дурний як колгоспне теля.
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22.10.2022 12:07 Відповісти
Все російське - на пуй,
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21.10.2022 17:11 Відповісти
Абсолютна чепуха. Любий українець добре володіє обома мовами і без перекладачів допитують полонених, без проблем по знанню мови може бути диверсантом і т.д. Під час другої світової теж били вчителів німецької мови, так-що наступати на ті ж самі граблі повна дурниця.
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21.10.2022 17:34 Відповісти
не чепуха.
Порадьте наприклад полякам, відсоткам 80 % вивчити росіску на рівні спілкування.
Далеко ж вас пошлють з розтрощеною пикою.
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21.10.2022 17:43 Відповісти
Не логичная позиция. Говорит, что родной язык обязателен. А если родной язык русский, его обязательно изучать или нет. Я родился в Украине, бабушка украинка, мать украинка на половину, отец с Костромской области. За 30 с лишним лет никто не поднимал языковой вопрос, кроме сторонников России. На Донбассе никто его не ущемлял. Никаких проблем с заполнением украинских документов не было. Проблема не сколько в языке, сколько в образе мышления. Считает ли носитель какого-либо языка себя выше, чем другие или нет. Если считает, то это и есть начало нацизма. Дела говорят громче слов. Лично я не вижу проблем говорить и читать на украинском или на другом языке, которой я учил. Только вот до сердца доходит родной язык, а не выученный.
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21.10.2022 17:42 Відповісти
Ну так езжайте на историческую родину, и гаварите сколько хотите.
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21.10.2022 17:54 Відповісти
Моя историческая родина в Луганской области. Недалеко от села, где жила моя бабушка. А Россия мне противна.
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21.10.2022 18:13 Відповісти
Так в чому проблема? Вас ніхто не заставляє забувати язик.

Просто вам ваших дітей чи онуків прийдеться вчити мові і робити її для них рідною. Тому що інше це лишня небезпека.
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21.10.2022 19:19 Відповісти
Я украинский и так знаю. Детей в планах нет, а если и появятся, то будут два языка знать. Родной и украинский. В этом тоже проблем не вижу. Лично мне нравится, как в Швейцарии сделали. Там три государственных языка: итальянский, немецкий и французский. И проблем никаких нет с этими языками. Проблема ведь не в языках.
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21.10.2022 20:12 Відповісти
В росєє будеш по рускі розмовляти у держустановах і дома.
Хто тут ще про нацизм буде кукарікати.
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21.10.2022 20:18 Відповісти
Давно русскамірци не вилазили...
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21.10.2022 20:25 Відповісти
Хех. На рахунок Швейцарії вас надурили. Можливо я вас розчарую, але в Швейцарії все не так як ви собі уявили. Швейцарія це конфедерація = об'єднання країн. Вона поділена на Кантони. Кожен кантон має свою мову. Не знаючи мову сусіднього Кантона ви в сусідньому працювати не зможете.

І проблем там через декілька мов дофіга. Вони з цим багатомовством борються і є всі шанси що в кінці їм вдасться залишити тільки одну. Все решта це міфи російської пропаганди. Такі справи.
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21.10.2022 21:03 Відповісти
Удалить русский язык! Как и все что считалось у нас русскими общего!
Тому цього більше нема і біти не може!
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21.10.2022 17:51 Відповісти
ультрапатріоти мовні, не підігруйте кремлю, в якого бракне аргументів на цю спецоперацію, їм треба привід будь який для розпалювання ворожнечі. Тоді громадянська у нас таки буде
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22.10.2022 00:03 Відповісти
Про русский он все говорит правильно, но английский без носителей все равно не приживется.
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21.10.2022 17:52 Відповісти
Саме тому треба на державному рівні це вирішувати,залучати носіїв мови і не економити на цьому,якщо після закінчення школи дитина вже буде знати англійську на рівні рідної мови то це велика конкурентна перевага в глобалізованому світі!
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21.10.2022 20:01 Відповісти
"Слуги" проти російської? Не вірю. Вони робили і роблять все, щоб зникла українська, або її було ячнайменше. А на якій мові проповідує і пропагандує московська УПЦ? Чому пан Данилов не заборонив цю секту?
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21.10.2022 17:53 Відповісти
Функцію російською хочуть перекласти на англійську. З результатом - та гаварі уже па русскі! Для зовнішнього користування всі й так вчать ту мову, яка їм потрібна. Друга внутрішня мова це завжди комплекс меншовартості, або привід для сепаратизму.
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21.10.2022 21:06 Відповісти
Абсолютно правильная мысль. Украинцы должны иметь родную речь и язык. А для выхода в мир английский язык. И все. Это касается любого государства.
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21.10.2022 18:36 Відповісти
Гарна думка, але чомусь на ворожій мові. Якось дивно.
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21.10.2022 21:24 Відповісти
"Секретар РНБО наголосив, що російська мова в Україні небезпечна. Англійська й українська є обов'язковими."
Підтримую!А у школи залучити носіїв мови, що б якісно викладали діткам а не так як зараз скалічену англійську ..
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21.10.2022 19:59 Відповісти
Як що головну посаду в країні займає українофоб, то навіть і не мрійте щоб Українська мова стала центральною в Україні. Як же "Скоти" дивитись на Українські мові, взагалі увесь зміст анулюється.
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21.10.2022 20:13 Відповісти
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21.10.2022 20:14 Відповісти
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21.10.2022 20:15 Відповісти
Хто такий Данілов? Ніхто.
Мовне питання залежить лише від найвеличнішого - скаже що державною мовою буде ідіш, значит буде ідіш.
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21.10.2022 21:22 Відповісти
Данилов, кремлевская подстилка, иди *****. Есть нормальные украинцы и даже воины (полно роликов) говорящих по русски. Переход должен быть естественным. Раздувают опять ублюдки проблему языка. ********** вы уже от языка, суки, мрази.
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21.10.2022 21:22 Відповісти
Ти сам хто по національності?
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21.10.2022 21:37 Відповісти
Я УКРАИНЕЦ! И что?
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21.10.2022 22:24 Відповісти
, не перди.
і і не путай член з морквою
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21.10.2022 21:40 Відповісти
Вот из-за таких тупых уродов как ты, которые раздувают проблему языка, и случаются войны. Вы точно так же действуете как кацапы - насаждаете мову, и из этого ничего путнего не выйдет. Народ тупой, не думающий.
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21.10.2022 22:21 Відповісти
В конце концов, есть русский, а есть кацап, который говорит по русски. Надеюсь ты в курсе того как кацапы ******** от того, что их мочат русскоговорящие? Или ты и этого, даун, не понимаешь? И свои проблемы с пердежом на меня не перекладывай.
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21.10.2022 22:28 Відповісти
Клоун
Невже "бурят русский" чи "якут русский"? А може "русский татарин"?
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25.10.2022 00:16 Відповісти
Вот это и есть переключение внимания нарида, от того сколько ворья ,говорящих на украинськой мове украли и продолжают воровать во время войны гуманитарку, бюджетные деньги, пожертвования на зсу. Но тут большинство на говно исходят против тех кто думает по-русски и Вам насрать, что мы так же проклинаем пуйло и ненавидим рашистов,нелюдей окупантов. Гореть в аду тварям,которые делят нас по языку,по социальному статусу, а таких судя по комментариям до фига, слов нет когда же Вы поумнеете недалёкие !!!
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21.10.2022 22:02 Відповісти
русскій?
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21.10.2022 22:05 Відповісти
Украинец, но у нас в городе не было украинских школ,поэтому мой родной язык - русский и думаю я на нём,украинским владею свободно,но когда мне начинают навязывать на каком языке общаться,я посылаю в дупу по-украински,как-то так. На жаль нихто не хоче зрозумити, шо мова це важлива рич при спилкуванни з людиною,але то не е головним фактором. Надеюсь украинские буковки поставишь правильно, а если нет я тебе по-чешски могу ответить,а то вдруг не получиться, а там гугл переводчик тебе в помощь, виктор федорович...
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21.10.2022 22:20 Відповісти


Тупые уроды, которые раздувают проблему языка. Они точно так же действуют как кацапы - насаждают мову, и из этого ничего путнего не выйдет. Народ тупой, не думающий. Из-за таких тупых даунов и случаются войны.
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21.10.2022 22:23 Відповісти
Здаєть "нелюди" і прийшли "асвабаждать русских",на жаль
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25.10.2022 00:19 Відповісти
Нарешті дійшло !!! Слава Богу !
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21.10.2022 22:26 Відповісти
не згоден, мова засіб спілкування і все. Ватників серед щирих не менше. Це радянські люди, яких ніхто не перевиховував, безбожники та люмпени. Їм потрібен вождь, бо своєї голови нема
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21.10.2022 23:57 Відповісти
там основна частина мови - мат
і панове, не путайте мову з культурою пролетарською
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22.10.2022 00:07 Відповісти
Это же еще за «шмансы»? Зачем разделять воюющих людей по признаку мови? Далее всего один шаг, до «а мы вас ТУДА не посылали». Явно чиновник засиделся в своем кресле. Люди в окопах розмовляють мовою своїх матерів. І чудово розуміють одне одного. І тільки після перемоги сможуть визначитися, а не по вказівках «данілових», які і пороху не нюхали, прикрывшись «белым билетом». Интересно, а сколько среди чиновничей братии в министерствах и ведомствах быстро сварганили для себя любимых этих «белых билетов», типа « я бесценный, а ви там воюйте»? Тому тим, хто повернуться з ФРОНТУ, спочатку прийдеться повыкидывать всех ныне приспособлившихся чирнуш из своих кресел. Без ЭТОГО невозможно начинать новую, послевоенную жизнь в Украине. Російська мова? Так не мова ж винуватая, а її носіїї. Які, між іншим, нею і не розмовляють. Вони ж, орки, ми чули,навіть з матерямі , дружинами і дітьми, розмовляють виключно матом. Вже давно в росії пора було ввести матерну мову, як державну, бо ніякої іншої вони просто не знають. А в нас як на сході, так і на півдні країни люди розмовляють суржиком. Я , например, розмовляю слобожанським суржиком, мовою драматурга Квітки Основ'яненко, бо народилася на Основі, поблизу його маєтку, зараз парк Шевченка в м.Харкові. Так, что ніякої російської мови, як такової, в Україні немає. Раніше московія заграбастала нашу руську мову через духовенство (бо ж школи тоді були виключно при церквах), яке перетягнула з Києва до москви. Бо ж школи тоді були виключно при церквах. Прочитайте «Слово о полку Іговерим», воно ж написано давно-українською, тоді руською. Даже назва звучит українською ( слово не про полк, а о полкУ, і не и Игоря, а ІгорЄвим і т.д.). А от во Львові розмовлятюь українсько-польскім суржиком. У Чернівцях - українсько-румунським суржиком ( вплив тих , під чим пануванням перебували, а зараз близькість кордонів і змішані родини). Для того, щоб українці нарешті повернули собі свою СПРАВЖНЮ, грамотну мову, треба не вказівки давати, а створювати україномовну СРЕДУ обитания ( навколишне середовище) дитячий садок-школа - виши, обслуговування, театр, література і т.д. І це справа не одного дня. Кстати, Президент ведет себя правильно у мовному питанні. Бо ж війна. Ви часом не забули?

Для справки: Ки́ївська- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 східно-православна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F митрополія з центром у м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ , що перебувала у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Вселенського патріархату Константинополя після утворення в https://uk.wikipedia.org/wiki/988 988 році в результаті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96 хрещення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Руси https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимиром Святославичем . У 1299 році https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) Максим , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96_%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%94%D1%97_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96 митрополит Київський і всієї Русі , "переніс своє офіційне місце з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80 Владимир , демонструючи зміщення центру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Руси з південного заходу на північний схід. У 1325 році митрполитом Київським і всієї Руси https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Петром Московським на запрошення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_I_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Івана Московського місце було перенесено з Владимира в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москву .
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22.10.2022 00:29 Відповісти
По-моему это все отговорки, лишь бы не переходить на украинский. Слышали мы ваш "слобожанский" от одного армяна.
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22.10.2022 09:53 Відповісти
Как же так? А 95-й квартал на каком будет новорить? А байрактар ньюз? А «Суспільне»? Невже по англійськи?
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22.10.2022 00:43 Відповісти
Я только за! Но что то мне подсказывает что когда очередь доходит до коррупции , то сразу начинается бурная борьба с русским языком, причем конца ей не видно. Видимо бороться не с чем будет без русского. Хотя еще суржик останется.
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22.10.2022 01:05 Відповісти
Таку ж дурню тільки про німецьку мову мололи в СРСР в середині 40-х минулого століття. А зараз нащадки тих хто вигадав гасло "нє забудєм, нє прастім" за Мерседеса чи БМВ мати рідну продадуть, не кажучи про можливість жити у Футерлянді.
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27.10.2022 19:18 Відповісти
Ну шоб исчез русский язык, надоть шаб исчезли рускоговорящие, ага? Шо предлагаете топить али сжигать? (злой сарказм)
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27.10.2022 19:56 Відповісти
Німецька мова повинна бути обов'язковою -Hände hoch, halt, russisches Schwein-діточки повинні знати з дитинства.
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01.12.2022 17:45 Відповісти
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