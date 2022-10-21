Кубанський депутат-чмобік Кулигін скаржиться в Міноборони РФ на умови служби: "Нас как собак выкинули где-то в полях Украины. Есть "калаши" без патронов и штык-ножи ". ВIДЕО

Кубанський депутат-чмобік Антон Кулигін, що підтримував "спецоперацію" та мобілізацію в РФ, на власному досвіді побачив "другу армію світу" і записав "где-то в полях Украины" звернення до російської влади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення путініст опублікував у соцмережах.

"Місяць нас типу до чогось готували. До чого? Неясно. Потім туди-сюди возили. Зараз ми десь в українських полях. Викинули нас тут, як собак. Лопат немає. Нічого немає. Є речі особисті. Ті, що нам як гуманітарку передали. Живемо просто в полі. Щоправда, двічі на день їсти привозять. Палимо багаття. Рубаємо дерева і копаємо - чим Бог послав. Нам видали "калаші" та штик-ножі і крутіться, як хочете. Інформації ніякої і командування теж немає. Сидимо, як на голках, бо не знаємо де свої, а де чужі. Ні рації, ні патронів, ні хера...", - розповіда бойову обстановку депутат-чмобік.

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