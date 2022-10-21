В Росії збирають кошти на тепловізори, бо окупанти "просто мерзнут". ВIДЕО
В Росії збирають кошти на тепловізори, щоб "помочь согреться нашим военным".
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Топ коментарі
+63 Артур Пирожков #156165
показати весь коментар21.10.2022 18:06
+53 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар21.10.2022 18:30
+38 Вадим Владимирович #491919
показати весь коментар21.10.2022 18:09
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Приблизно так " мислить" ця тупа свинороска🤮🤮🤮
Aaaaa, ento u ZSU peči v blindažax. U mogilizantiv jama-mama, nebo-papa.