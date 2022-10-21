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В Росії збирають кошти на тепловізори, бо окупанти "просто мерзнут". ВIДЕО

В Росії збирають кошти на тепловізори, щоб "помочь согреться нашим военным".

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Автор: 

армія рф (17373) росія (65162) тепловізор (24)


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Топ коментарі
+63
І на відкриття ******** консерваторії, бо вже в сухпаях, які видає їм Армія, всі консерви давно прострочені.

P.S. Здається, та хабалка просто розводить сердобольну русню на бабки.
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21.10.2022 18:06
+53
***
- Мань, а как это укропы стрингами наши вертолеты сбивают?
- Наташ... даже не знаю, может они рогатки из них делают…
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21.10.2022 18:30
+38
ЗСУ поможет согреться вашим *******.
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21.10.2022 18:09
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-Шо нє так тєпло - візор, дайот тєпло ой тупие укри.
Приблизно так " мислить" ця тупа свинороска🤮🤮🤮
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21.10.2022 20:57 Відповісти
Хоч розуму вистачило не збирати ще гроші на стєкломой як на пальне до тих тепловізорів.
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21.10.2022 21:01 Відповісти
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21.10.2022 21:12 Відповісти
красивая женщина...но кацапка. и дура
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21.10.2022 21:22 Відповісти
Аферистка, причем дурная и глупая.
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21.10.2022 23:44 Відповісти
možet u nix teplovizorami peči zažygajut...
Aaaaa, ento u ZSU peči v blindažax. U mogilizantiv jama-mama, nebo-papa.
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22.10.2022 01:17 Відповісти
страна дебилов и деганов.
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21.10.2022 21:46 Відповісти
Ну и на помощь раненным в Бородинском сражении не мешало бы собрать.
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21.10.2022 23:43 Відповісти
- Це ж яким треба бути бовдуром, щоб на питання про найстаршого члена своєї родини, написати " В діда"...(с)
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22.10.2022 00:24 Відповісти
Кацапи, та не перейматеся. Не встигнуть «ваши парни» замерзнути. ВСУ їх зігріє.
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22.10.2022 00:31 Відповісти
Ха, ха … хоч би прогуглила перш ніж так тупити)))))) як так ніфіна не шарити, в Украіні вже кожна дитина мабуть, знає що таке «тепловізор»))))
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22.10.2022 02:56 Відповісти
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