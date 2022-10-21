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На підприємстві під Бєлгородом сталася пожежа в результаті попадання снаряда. Поруч розташовано табір для частково мобілізованих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Бєлгородській області РФ пролунали вибухи на підприємстві в Шебекінському міському округу. Влада РФ заявляє, що причиною стало попадання снарада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На одному з промислових підприємств Шебекінського міського округу Бєлгородської області РФ сталася пожежа в результаті прямого попадання снаряда. За попередніми даними є один постраждалий.

За непідтвердженою інформацією поряд був табір для частково мобілізованих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський пропагандист Коц випадково розкрив, що в Бєлгородській області ЗСУ б’ють по військовій техніці РФ, - Бутусов

Автор: 

вибух (4455) мобілізація (3054) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+33
Зачем войска московского режима обстреливают жителей Белгородской Народной Республики? Зеленский, введив войска для защиты украиномовных граждан молодой республики
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21.10.2022 18:36
+31
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21.10.2022 18:36
+27
Сльози знов заважають навіть писати-так жалка кацапав...
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21.10.2022 18:34
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Файно горить!
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21.10.2022 18:31 Відповісти
Непонятно, как мог какой-то шальной снаряд залететь в такую даль, или, к нему, может, был подвязан двигатель от мопеда? )
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21.10.2022 18:57 Відповісти
Hi, - зрештою, там написано, що неподалік табір могилизантив.
Тобто п'яні могилізанти в один одного снарядами кидаючи трошки перестаралися.
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22.10.2022 01:24 Відповісти
косоокі, однако
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21.10.2022 18:32 Відповісти
та нормально !! ( и про диарею с перепугу у русни... тоже забывать не надо)))
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21.10.2022 18:48 Відповісти
чмобіки курили мабуть.
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21.10.2022 18:32 Відповісти
Сльози знов заважають навіть писати-так жалка кацапав...
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21.10.2022 18:34 Відповісти
Халь кацапа.
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21.10.2022 18:36 Відповісти
Це вечірня казка кацапам від Бавовнятка. Бавиться маленьке, розважається чарівне створіннячко!
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21.10.2022 18:35 Відповісти
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21.10.2022 19:28 Відповісти
Ути-пути, пуси мусить...
Бавовник... у лузi кацапчик знайшов -
Немае кцапа : у вирiй пiшов...
ЗЫ...Бавовнятко жги ИстЧьо...
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21.10.2022 19:55 Відповісти
Зачем войска московского режима обстреливают жителей Белгородской Народной Республики? Зеленский, введив войска для защиты украиномовных граждан молодой республики
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21.10.2022 18:36 Відповісти
Пора белгараду сйопывать за урал.
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21.10.2022 18:36 Відповісти
в Воронеж разве шо ))) там теперя тихо...спокойно...
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21.10.2022 18:49 Відповісти
озверела даунецкая вата...братов по разуму поджигает..
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21.10.2022 18:36 Відповісти
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21.10.2022 18:36 Відповісти
а що це за чмо? поруч з хенералом
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21.10.2022 18:45 Відповісти
Полупокер всея расеи.
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21.10.2022 18:49 Відповісти
жопоголовые
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21.10.2022 19:22 Відповісти
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21.10.2022 19:40 Відповісти
Похоже целились в лагерь орков но попали в "предприятие"...
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21.10.2022 18:36 Відповісти
Та ну, в них таке ППО, що через день щось трощить.

Добу попищать, що то ми, а потім сдуються, що таки їхне с300 або панцир.
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21.10.2022 18:46 Відповісти
В предприятие тоже не плохо.

Или в чем то не согласен???
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21.10.2022 18:52 Відповісти
залишилося уважно послухати радіоперехоплення і перенаправити народ з цигарками частину до лагерю частину на підприємство
))
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21.10.2022 18:40 Відповісти
Частично мобилизованными они стали уже после попадания снаряда?
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21.10.2022 18:43 Відповісти
то скоріше частково демобілізовані
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21.10.2022 18:44 Відповісти
Чудово.
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21.10.2022 18:47 Відповісти
"Мы из всех любим, но нам не оставили выбора!"
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21.10.2022 18:47 Відповісти
На підприємстві під Бєлгородом сталася пожежа в результаті попадання снаряда. Поруч розташовано табір для частково мобілізованих.

Нє...
Отак буде стилістично довершеніше:

На частковомупідприємстві під частковим Бєлгородом сталася часткова пожежа в результаті часткового попадання снаряда. Поруч розташовано табір для частково мобілізованих.
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21.10.2022 18:49 Відповісти
Рукожопи.
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21.10.2022 18:50 Відповісти
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21.10.2022 18:50 Відповісти
Ніколи не було і тут знову. Блін...
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21.10.2022 19:07 Відповісти
Водка, або бояра?
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21.10.2022 19:13 Відповісти
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21.10.2022 19:14 Відповісти
А це не ми!
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21.10.2022 19:16 Відповісти
Ну, у декого з новобранців відразу виходить влучно стріляти.
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21.10.2022 19:27 Відповісти
Мда. Чмобіки фашистської федерації обстрілюють мирне населення Білгородщини яке є проукраїнським та виступає проти війни.

Треба допомогти цим мирним та визволити їх із під гніту фашистів.
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21.10.2022 19:49 Відповісти
Дуже сумна новина 😄
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21.10.2022 20:08 Відповісти
Да как так то?!
А Воронеж?! Воронеж уже когда?! Ведь его обещали, если что, то сразу, первым.
Воронежцы в претензии!
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21.10.2022 20:56 Відповісти
Насілєніє Воронєжа за час війни з переляку стільки цегли згенерувало своїми дупами, що її вистачило на створення серйозного захисту від усього на світі. Тому нема сенсу чіпати це багатостраждальне місто...
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22.10.2022 00:19 Відповісти
Що си на світі білому діє!
Від чудасій голова аж лисіє... (с)

І котрий же ж то гицель ковбасить по Белгаротскай Наротнай Ріспублікє? Невже той, що в Єйську?
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22.10.2022 00:15 Відповісти
ай промахнулись
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22.10.2022 00:17 Відповісти
Це вам чмобики презентація від України. Готуйте мішки.
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22.10.2022 00:26 Відповісти
Нас там ніт!
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22.10.2022 01:39 Відповісти
 
 