На підприємстві під Бєлгородом сталася пожежа в результаті попадання снаряда. Поруч розташовано табір для частково мобілізованих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Бєлгородській області РФ пролунали вибухи на підприємстві в Шебекінському міському округу. Влада РФ заявляє, що причиною стало попадання снарада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На одному з промислових підприємств Шебекінського міського округу Бєлгородської області РФ сталася пожежа в результаті прямого попадання снаряда. За попередніми даними є один постраждалий.
За непідтвердженою інформацією поряд був табір для частково мобілізованих.
Топ коментарі
+33 FT FT
показати весь коментар21.10.2022 18:36
+31 YU ST
показати весь коментар21.10.2022 18:36
+27 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.10.2022 18:34
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Тобто п'яні могилізанти в один одного снарядами кидаючи трошки перестаралися.
Бавовник... у лузi кацапчик знайшов -
Немае кцапа : у вирiй пiшов...
ЗЫ...Бавовнятко жги ИстЧьо...
Добу попищать, що то ми, а потім сдуються, що таки їхне с300 або панцир.
Или в чем то не согласен???
))
Нє...
Отак буде стилістично довершеніше:
На частковомупідприємстві під частковим Бєлгородом сталася часткова пожежа в результаті часткового попадання снаряда. Поруч розташовано табір для частково мобілізованих.
Треба допомогти цим мирним та визволити їх із під гніту фашистів.
А Воронеж?! Воронеж уже когда?! Ведь его обещали, если что, то сразу, первым.
Воронежцы в претензии!
Від чудасій голова аж лисіє... (с)
І котрий же ж то гицель ковбасить по Белгаротскай Наротнай Ріспублікє? Невже той, що в Єйську?