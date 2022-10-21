На підприємстві під Бєлгородом сталася пожежа в результаті попадання снаряда. Поруч розташовано табір для частково мобілізованих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Бєлгородській області РФ пролунали вибухи на підприємстві в Шебекінському міському округу. Влада РФ заявляє, що причиною стало попадання снарада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На одному з промислових підприємств Шебекінського міського округу Бєлгородської області РФ сталася пожежа в результаті прямого попадання снаряда. За попередніми даними є один постраждалий.



За непідтвердженою інформацією поряд був табір для частково мобілізованих.

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