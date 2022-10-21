УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13889 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 976 31

Росія свідомо затримує проходження кораблів, що перевозять українське зерно, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 240 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими тижнями стає все більш напруженою ситуація навколо експортної зернової ініціативи. Ворог робить усе, щоб загальмувати наш експорт продовольства. На сьогодні більш ніж 150 суден стоять у черзі, щоб виконати контрактні зобовʼязання щодо постачання нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів.

Кожен день стояння суден із продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, що споживають нашу агропродукцію. За час роботи нашої зернової ініціативи через російське гальмування ми недоекспортували близько 3 мільйонів тонн продовольства. А це річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей.

Росія робить усе, щоб мінімум сотні тисяч із цих людей стали вимушеними мігрантами, які шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи в країнах ЄС, або загинули від голоду. А ми з партнерами маємо зробити все, щоб зернова ініціатива не тільки збереглась, але й працювала на 100 відсотків потужності", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може переглянути співпрацю з ООН та розірвати "зернову угоду" через розслідування постачання іранських дронів

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) зерно (3119)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Зебіл так готував країну до війни що тепер нам треба дозвіл терористичної росії на торгівлю в українських портах...
показати весь коментар
21.10.2022 20:38
+8
во-первых, Нибулон - это украинская аграрная компания. УКРАИНСКАЯ.
То есть дает работу украинцам и платит налоги в украинский бюджет, а деньги, полученные от продажи зерна, так или иначе остаются в нашей экономике и работают на нашу экономику.
а хозяин Нибулона - Алексей Вадатурский - мразина ты поганая - погиб при рашистском ракетном обстреле в июле этого года.
а что ты подонок, сделал для Украины кроме срать на успешный украинский бизнес в комментах?
ты и все твари, лизнувшие твой высер.
горите в аду мрази.
показати весь коментар
21.10.2022 20:46
+7
Та канєшна-канєшна!
показати весь коментар
21.10.2022 20:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А навіщо домовлялся з Московією? Щоб з неї санкціє зняли ?
показати весь коментар
21.10.2022 20:29 Відповісти
Шо ти печешся про інших іранців та негрів? Про своїх думай. у тебе війна. Найшов з ким домовлятися. Ганьбище!
показати весь коментар
21.10.2022 20:49 Відповісти
свидомо невменяемые...
показати весь коментар
21.10.2022 20:32 Відповісти
А там що вже геть з голодухи помирають через затримку зерна? То нехай пиз***ть кацапів то не буде затримок!
показати весь коментар
21.10.2022 20:35 Відповісти
Зебіл так готував країну до війни що тепер нам треба дозвіл терористичної росії на торгівлю в українських портах...
показати весь коментар
21.10.2022 20:38 Відповісти
а что непонятно Люся Орестовна четко ответила - про#бали...
показати весь коментар
21.10.2022 20:42 Відповісти
виноват не только он но и все любители "договориться посередине". 73% голосовавших дебилов...
показати весь коментар
21.10.2022 20:43 Відповісти
а зачем им что-то поставлять???, пусть дают оружие - тогда поставим... всяким Нибулонам бабла не хватает??
показати весь коментар
21.10.2022 20:39 Відповісти
во-первых, Нибулон - это украинская аграрная компания. УКРАИНСКАЯ.
То есть дает работу украинцам и платит налоги в украинский бюджет, а деньги, полученные от продажи зерна, так или иначе остаются в нашей экономике и работают на нашу экономику.
а хозяин Нибулона - Алексей Вадатурский - мразина ты поганая - погиб при рашистском ракетном обстреле в июле этого года.
а что ты подонок, сделал для Украины кроме срать на успешный украинский бизнес в комментах?
ты и все твари, лизнувшие твой высер.
горите в аду мрази.
показати весь коментар
21.10.2022 20:46 Відповісти
спокойнее..дамочка!!!... налоги с наших аграриев, 0,01 бюджета... нас, в условиях войны, поддерживают исключительно США и ЕС с 5 млрд в месяц.... не хотят жрать-пусть жрут песок в пустынях... и 200-300 миллионов соверншенно де делают погоды в нашем бюджете....
показати весь коментар
21.10.2022 21:14 Відповісти
США і ЄС не платять зарплатню ЗСУ. Українську армію утримують українські платники податків. А пенсії, і зарплати бюджетникам та ін. іде від західних партнерів.
показати весь коментар
21.10.2022 23:07 Відповісти
а что я написал про ЗСУ?... да это общая сумма, если бы ее не вливали в бюджет и ЗСУ кормить нечем бы было...
показати весь коментар
21.10.2022 23:20 Відповісти
Если США и ЕС не будут давать деньги,то все!!!!,жопа полная!!!
показати весь коментар
22.10.2022 08:23 Відповісти
а ничего, что это экспорт и наполнение бюджета? Удивляет только, почему за 8 месяцев через порты открыли только экспорт зерна, в то время, как металл, руда, стройматериалы и дальше в бане
показати весь коментар
22.10.2022 17:11 Відповісти
Ответил выше, на ваш вопрос и чего и почему надо требовать ПОЛОЙ деблокада
показати весь коментар
22.10.2022 17:45 Відповісти
террор и убийства разрушение Украины в этом весь ***** и его банда...
показати весь коментар
21.10.2022 20:40 Відповісти
типичный террорист. Не пойму только одного, почему США их не признают страной-террористом
показати весь коментар
22.10.2022 17:10 Відповісти
Та канєшна-канєшна!
показати весь коментар
21.10.2022 20:49 Відповісти
і Ірану також?
показати весь коментар
21.10.2022 20:52 Відповісти
Росія свідомо затримує проходження кораблів

Спасибі!
Бо я досьогодні думав, що то в неї виходить ненавмисне, нєчаянно!
показати весь коментар
21.10.2022 20:53 Відповісти
А ти їх "нептунами" закидай...
показати весь коментар
21.10.2022 20:59 Відповісти
Килькою.
показати весь коментар
21.10.2022 21:10 Відповісти
Слава Майдану 2014го года. и Спасибо товарищам Порошенко и Зеленскому за наше счастливое Життя.Тьфу..
показати весь коментар
21.10.2022 21:02 Відповісти
Багато бовтовні і ніякої конкретики - яким чином росія затримує судна якщо протоки з Середиземного моря повністью під контролем Пєрдогана (до речі - друга путлера)?
У вована не було більш підходящої теми для чергового відосіка?
показати весь коментар
21.10.2022 21:05 Відповісти
240. Звертається.
показати весь коментар
21.10.2022 21:09 Відповісти
гнусавый членограй... суд... настоящий суд должен быть и бить....
показати весь коментар
21.10.2022 21:13 Відповісти
Русские и п энергетической инфраструктуре бьют, чтобы подрывать страну как психологически, так и экономически
показати весь коментар
22.10.2022 17:09 Відповісти
--Що за Напасть так маштабно сплавляти зерно України. коли точиться така тотальна війна??? Саме так урочисто .під фанфари--вивозили хліб України у 30-их а потім їли лободу і один одного ... Вже сьогодні. як пенсіонер Я НЕ поспіваю купити "соціальний "хліб. а крашанки. за 70 грн. ---вже реальтно НЕ доступні... /недостатньо зерна--курочки НЕ хочуть нести прості яїчки. а лише золоті...Що СІОНІСТИ дали вказівку .як НЕ війною так новітнім голодомором дотиснути нас ??? А я все думаю--- гадаю : чому всі надають нам зброю. а срулики аж нічого.../в той час. коли мають непробивне ППО ???/
показати весь коментар
22.10.2022 18:55 Відповісти
 
 