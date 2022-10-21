Росія свідомо затримує проходження кораблів, що перевозять українське зерно, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 240 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими тижнями стає все більш напруженою ситуація навколо експортної зернової ініціативи. Ворог робить усе, щоб загальмувати наш експорт продовольства. На сьогодні більш ніж 150 суден стоять у черзі, щоб виконати контрактні зобовʼязання щодо постачання нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів.

Кожен день стояння суден із продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, що споживають нашу агропродукцію. За час роботи нашої зернової ініціативи через російське гальмування ми недоекспортували близько 3 мільйонів тонн продовольства. А це річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей.

Росія робить усе, щоб мінімум сотні тисяч із цих людей стали вимушеними мігрантами, які шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи в країнах ЄС, або загинули від голоду. А ми з партнерами маємо зробити все, щоб зернова ініціатива не тільки збереглась, але й працювала на 100 відсотків потужності", - сказав Зеленський.

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