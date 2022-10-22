Російський снайпер в перші дні вторгнення вбив десятирічну дівчинку, - Нацполіція. ВIДЕО
Національна поліція задокументувала в Новому Бурлуці ще один злочин росіян: снайпер поцілив в авто та вбив десятирічну дівчинку.
Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Трагедія сталася в селі Новий Бурлук, яке з першого дня повномасштабного вторгнення потрапило під окупацію. Туди 10-річну Катрусю перевезли до бабусі й дідуся з Харкова, бо дорослі вважали, що так буде безпечніше.
"25 лютого дівчинка разом з дідусем поїхали в магазин за бабусею. В цей час російський снайпер прострелив їх автівку. Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь. Під час транспортування пораненої дівчинки до медичного закладу в місто Чугуїв, їх автомобіль знову потрапив під обстріл. Дівчинка загинула, дідусь з бабусею отримали поранення. Тіло дитини чоловік ніс на руках до найближчого села", - йдеться в повідомленні поліції.
Дідусь спочатку поховав Катрусю на подвір’ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі.
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Если сгинет с Земли злой кацапский народ.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что их уже нет.
Tetyana Mudrenko from https://twitter.com/hashtag/Skadovsk?src=hashtag_click #Skadovsk , Kherson region was hanged by https://twitter.com/hashtag/Russian?src=hashtag_click #Russian occupiers for her pro-https://twitter.com/hashtag/Ukrainian?src=hashtag_click #Ukrainian position, reports the Media Initiative for Human Rights. On October 7, she was abducted along with her husband.
Мені важко уявити будь де в Україні , що мама називала свою доньку якось "дочєчка" -- виключно , "додня" , "доця" . А до сина - "синку" й навіть "синуля" але ж ніяк не "синок" . Ви ніде не почуєте слово "дєдушка" , виключно "дідусь" , або "дід".
Навіть на Донбасі нема жодної "дєрєвні" , жодної балалайки по хатах . Й дикі й люті окупанти це побачили миттєво . Миттєво побачили сутність дуже чужу до них , дуже невідому ...