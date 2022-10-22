Російський снайпер в перші дні вторгнення вбив десятирічну дівчинку, - Нацполіція. ВIДЕО

Національна поліція задокументувала в Новому Бурлуці ще один злочин росіян: снайпер поцілив в авто та вбив десятирічну дівчинку.

Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася в селі Новий Бурлук, яке з першого дня повномасштабного вторгнення потрапило під окупацію. Туди 10-річну Катрусю перевезли до бабусі й дідуся з Харкова, бо дорослі вважали, що так буде безпечніше.

"25 лютого дівчинка разом з дідусем поїхали в магазин за бабусею. В цей час російський снайпер прострелив їх автівку. Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь. Під час транспортування пораненої дівчинки до медичного закладу в місто Чугуїв, їх автомобіль знову потрапив під обстріл. Дівчинка загинула, дідусь з бабусею отримали поранення. Тіло дитини чоловік ніс на руках до найближчого села", - йдеться в повідомленні поліції.

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Дідусь спочатку поховав Катрусю на подвір’ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі.