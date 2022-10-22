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Російський снайпер в перші дні вторгнення вбив десятирічну дівчинку, - Нацполіція. ВIДЕО

Національна поліція задокументувала в Новому Бурлуці ще один злочин росіян: снайпер поцілив в авто та вбив десятирічну дівчинку.

Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася в селі Новий Бурлук, яке з першого дня повномасштабного вторгнення потрапило під окупацію. Туди 10-річну Катрусю перевезли до бабусі й дідуся з Харкова, бо дорослі вважали, що так буде безпечніше.

"25 лютого дівчинка разом з дідусем поїхали в магазин за бабусею. В цей час російський снайпер прострелив їх автівку. Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь. Під час транспортування пораненої дівчинки до медичного закладу в місто Чугуїв, їх автомобіль знову потрапив під обстріл. Дівчинка загинула, дідусь з бабусею отримали поранення. Тіло дитини чоловік ніс на руках до найближчого села", - йдеться в повідомленні поліції.

Читайте: 430 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Дідусь спочатку поховав Катрусю на подвір’ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі.

Автор: 

діти (5065) Нацполіція (15168) Харківщина (6054) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+43
мерзость кацапская...
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22.10.2022 15:06
+36
Кацапи ! Здохніть !!! ВСІ !!!
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22.10.2022 15:14
+27
Щоб у вас земля под ногами горела,********
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22.10.2022 15:19
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мерзость кацапская...
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22.10.2022 15:06 Відповісти
спитайте, рашанє, в цієї дівчинки, чого ви прокляті, блджад, до сьомого коліна
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22.10.2022 15:09 Відповісти
Кацапи ! Здохніть !!! ВСІ !!!
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22.10.2022 15:14 Відповісти
И ни птица, ни ива слезы не прольёт,
Если сгинет с Земли злой кацапский народ.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что их уже нет.
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22.10.2022 16:33 Відповісти
На Херсонщині рашистські нацисти повісили жінку тільки за те, що вона сказала - Скадовськ то Україна:
Tetyana Mudrenko from https://twitter.com/hashtag/Skadovsk?src=hashtag_click #Skadovsk , Kherson region was hanged by https://twitter.com/hashtag/Russian?src=hashtag_click #Russian occupiers for her pro-https://twitter.com/hashtag/Ukrainian?src=hashtag_click #Ukrainian position, reports the Media Initiative for Human Rights. On October 7, she was abducted along with her husband.

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22.10.2022 15:16 Відповісти
Щоб у вас земля под ногами горела,********
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22.10.2022 15:19 Відповісти
А наши солдаты интервью дают и гордятся, что кацапов лечат.
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22.10.2022 15:22 Відповісти
снайпера взялив полон хоч одного?
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22.10.2022 15:30 Відповісти
Да. И не раз. Недавно орковскую самку-снайпершу которая еще и пленных расстреливала показывали которую взяли в плен а перед тем уже раз отпускали ее. Наверное опять отпустили (обменяли)
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22.10.2022 15:42 Відповісти
її брали як медсестру в полон ,потім розібрались вже. Не думаю ,що якщо беруть снайпера і знають ,що це снайпер , лишають живими
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22.10.2022 15:45 Відповісти
Мабуть тому, що у тих військових родичи, слава богу, не постраджали від кацапських уродів.
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22.10.2022 15:31 Відповісти
тому, що люди, а не кцпи. що не зрозуміло?
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22.10.2022 15:34 Відповісти
От такі всі розумні, а всі дурні довкола. Не дай бог, але якщо вас торкнеться про що я говорю, хотів би на вас подивитися на вас на "людей, а не кацапів."
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22.10.2022 16:41 Відповісти
да, да в всі кілери в інтернеті та тількі-но зарегились на цензорі.
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22.10.2022 19:10 Відповісти
Справа не в реєстрації в 21-му чи 22-му роках, а про сприйняття сьогоднішніх процесів, що відбуваються на наших очах. І кожен сприймає це по-різному. Я за дискусію, а не за порожній пи...dеж.
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22.10.2022 19:15 Відповісти
наші солдати люди, а не тварини, провокатор
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22.10.2022 15:32 Відповісти
Будьте прокляті кацапи і народ цією злочиної терористичної недодержави скільки біди принесли ці варвари.
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22.10.2022 15:23 Відповісти
кров невиних зве до помсти
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22.10.2022 15:29 Відповісти
боже, яке горе для батьків і якою страшною була та смерть бідолашної дівчинки. Якщо є Бог то нащо йому усі ті каліцтва дітей , підлітків, та біль звичайних людей..... та як таке взагалі могло допустити хрестиянство...... в голові не укладається, що взагалі оце все....
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22.10.2022 15:37 Відповісти
Чому так бісилися ця школота , бо пропогандони їх запевняли , що на Харківщині , на Херсонщині , на Запоріжчині усюди рюзкий мір й усі там пА рюзькі гАвАрят . А тільки пертнули кордон так по селах й маленьких містах тільки українську мову й чули ... Й навіть якщо хтось й мовив їх собачою , то й то з великими й смачними українськими виразами . Вони зразу побачили , що між собою місцеві спілкуються виключно українською .
Мені важко уявити будь де в Україні , що мама називала свою доньку якось "дочєчка" -- виключно , "додня" , "доця" . А до сина - "синку" й навіть "синуля" але ж ніяк не "синок" . Ви ніде не почуєте слово "дєдушка" , виключно "дідусь" , або "дід".
Навіть на Донбасі нема жодної "дєрєвні" , жодної балалайки по хатах . Й дикі й люті окупанти це побачили миттєво . Миттєво побачили сутність дуже чужу до них , дуже невідому ...
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22.10.2022 15:46 Відповісти
а от я знаю одного шустрого,чорнявого хлопчину в наполеонівських бокфортах і треуголці,який в таких випадках весело вигукує: Какая разніца? Правда,старенькі батьки юного наполенчика давно вивезені в теплу, благодатну країну....
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22.10.2022 15:49 Відповісти
Я знаю цього хлопчину. Його звуть ZVO
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22.10.2022 16:26 Відповісти
доречі, він фліску поміняв))
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22.10.2022 16:28 Відповісти
Він тут за бабло, яке він думає не пахне. Але воно пахне його смертю.
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22.10.2022 23:25 Відповісти
Царство Небесне...
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22.10.2022 15:55 Відповісти
Снайперів, артилеристів і льотчиків не брати у полон, а при допитах якщо виявиться що "російський солдат" противно їх так називати убивав цивільних то розстрілювати, іншого ставлення ця мразота кацапська не заслуговує 🤬
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22.10.2022 16:34 Відповісти
Чтобы вы рашисты засыпали и просыпались видя своих родных грузом 200.
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22.10.2022 16:35 Відповісти
На Черниговщине 5 марта у села ягодного растреляли машину,двоюродной сестры моей жены , погиб муж Петро Коваленко и дочь Вероника 12 лет ,ребенку оторвало голову на глазах у матери с бтр стреляли !мать сама их похоронила в лесу !
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22.10.2022 16:50 Відповісти
щоб ви всі повиздихали кацап/ё *****
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22.10.2022 17:09 Відповісти
Чтобы калцапом верность в 1000 раз больше.... око за око 1000000
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22.10.2022 17:30 Відповісти
Будьте прокляті, російські нелюди
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22.10.2022 17:55 Відповісти
После такого хочется сжечь Зимнюю вишню, с кучей кацапских детей. Что бы они мучительно горели как тогда, всё руснявое общество рыдало, а я бы от этого насмехался.
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22.10.2022 19:07 Відповісти
 
 