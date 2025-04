Кулеба закликав позбавити Росію місця в Радбезі ООН через воєнні злочини в Україні. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав позбавити Росію місця постійного члена в Радбезі ООН через численні воєнні злочини, скоєні російськими військами в Україні.

Про це він повідомив у Твіттері.

"Після вчинення злочину агресії проти України, численних воєнних злочинів, підриву глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, чи повинна Росія все ще окуповувати місце постійного члена Ради Безпеки ООН?" - написав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН: Небензя втік із засідання, щоб не чути виступу Кислиці

Міністр також нагадав, що Росія отримала місце постійного члена в Радбезі ООН на сумнівних правових підставах.

After committing the crime of aggression against Ukraine, numerous war crimes, undermining global food and energy security, should Russia still occupy the seat of a permanent member of the UN Security Council? Remember that Russia is there on dubious legal grounds. @United24media pic.twitter.com/x7eQ3KmDSy