Український оператор дрона з позивним "Сокол" групи "A-Team" роти спеціальної розвідки ліквідовує російського окупанта прямим влучанням. ВIДЕО
Український оператор дрона з позивним "Сокол" групи "A-Team" роти спеціальної розвідки ліквідував російського окупанта прямим влучанням.
Відповідне відео опублікував Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+74 Василий СПРУТ
показати весь коментар22.10.2022 20:17
+64 Саша Пончик
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+59 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар22.10.2022 20:15
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Good night, motherfucker!
https://www.youtube.com/watch?v=LZL7iEmY2jo
Дружина - нє. Вона це завжди підозрювала. І спала із ним, народжуючи фауну навкруги. Рвдялярії там різні.... Спєрохєти...)))
Майже за Лесем війшло)))
дрони це війна вже майже як у "Кіборгу",
для піхоти зараз зовсім кепсько
Дорогувато обійшовсь, *****!
Наш хід, далі буде).
А саме командиром підрозділу "Карлсон"
Він попросив нас скинути йому наше відео з умовою що він нам допоможе з дронами,але залишить лейбу нашого підрозділу
Передаю вітання,не можу назвати їх підрозділом аеророзвідки,можу просто назвати їх крадіями та посміховиськом,до розвідки вони навіть не відносяться так як ні коли не виконували розвідувальних функцій
Саме це відео та влучання було в відповідному районі,умніки скажіть де це було
Ну ви ж журналісти!
Освічені люди (((
- ....з позивним "Соколом" !???🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️
Чи все-таки позивний "Сокол"???