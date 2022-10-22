УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13418 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
36 837 90

Український оператор дрона з позивним "Сокол" групи "A-Team" роти спеціальної розвідки ліквідовує російського окупанта прямим влучанням. ВIДЕО

Український оператор дрона з позивним "Сокол" групи "A-Team" роти спеціальної розвідки ліквідував російського окупанта прямим влучанням.

Відповідне відео опублікував Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Морпіхи знищили за тиждень понад 30 одиниць військової техніки окупантів. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) знищення (7243)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+74
Аплодирую снайперу
показати весь коментар
22.10.2022 20:17
+64
Башка улетела на трибуны. Угловой отменяется.
показати весь коментар
22.10.2022 20:16
+59
Карлсону-респект...
показати весь коментар
22.10.2022 20:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харошій руське защітіл родіну
показати весь коментар
22.10.2022 20:15 Відповісти
Аплодирую снайперу
показати весь коментар
22.10.2022 20:17 Відповісти
Раскінул мозгамі орк, і падумал що нагі уж маєй тут нє будєт
показати весь коментар
22.10.2022 22:42 Відповісти
А вот ещё один соснул и заснул... на века.
Good night, motherfucker!
https://www.youtube.com/watch?v=LZL7iEmY2jo
показати весь коментар
24.10.2022 00:59 Відповісти
Карлсону-респект...
показати весь коментар
22.10.2022 20:15 Відповісти
да то нічого, голова в москаля потім відросте
показати весь коментар
22.10.2022 21:28 Відповісти
Йому баранячу пришиють...
показати весь коментар
23.10.2022 16:50 Відповісти
як може відрости те чого не було в кацапа?
показати весь коментар
23.10.2022 18:00 Відповісти
Там саме жахливе саме в тому, що дружина не те, що не помітить різницю, а у тому, що кацапи дуже турбуються що коли п\яні лікарі пришиють на х бошку барана на рештки імбмціла... Оце донька здивується!

Дружина - нє. Вона це завжди підозрювала. І спала із ним, народжуючи фауну навкруги. Рвдялярії там різні.... Спєрохєти...)))

Майже за Лесем війшло)))
показати весь коментар
23.10.2022 19:58 Відповісти
це точно - фауну
показати весь коментар
23.10.2022 21:28 Відповісти
Здається мені що там мінус два кацапи. Правіше ще один став хорошим!
показати весь коментар
22.10.2022 20:16 Відповісти
Занадто активно він відповзає для цього....можливо - поранений.
показати весь коментар
22.10.2022 23:16 Відповісти
Агония
показати весь коментар
23.10.2022 14:39 Відповісти
Башка улетела на трибуны. Угловой отменяется.
показати весь коментар
22.10.2022 20:16 Відповісти
на щастя, кацапи не користуються головою, тому нічого важливого не втратили.
показати весь коментар
22.10.2022 21:05 Відповісти
цікаво, а скільки кацап може прожити без голови, наче орган для нього не дуже важливий
показати весь коментар
23.10.2022 02:20 Відповісти
Допоки не вмре з голоду.
показати весь коментар
23.10.2022 09:26 Відповісти
Круто,насправді круто. Тільки каска вбік відлетіла. Шкода лишень,що одного.
показати весь коментар
22.10.2022 20:18 Відповісти
каска? каска м'ячиком не покотилася б...
показати весь коментар
22.10.2022 20:29 Відповісти
Чого одного - там двох москалів зроблено красивими - там правіше від того, що прийняв заряд на свою макитру сидів ще один - і також отримав по хлємалу, яке було направлено якраз в сторону вибуху.
показати весь коментар
22.10.2022 20:33 Відповісти
жуть....

дрони це війна вже майже як у "Кіборгу",
для піхоти зараз зовсім кепсько
показати весь коментар
22.10.2022 20:20 Відповісти
Оператор - ювелір !
показати весь коментар
22.10.2022 20:20 Відповісти
Супер ювелир. Мастера наши пацаны.... и это мягко сказано. Как же радует , что эта орковская кацапсина здохла
показати весь коментар
22.10.2022 20:32 Відповісти
Нейрохирург
показати весь коментар
22.10.2022 21:22 Відповісти
Крутий шлем - далеко летить
показати весь коментар
22.10.2022 20:21 Відповісти
Низенько летів - до дощу певне..
показати весь коментар
23.10.2022 19:21 Відповісти
Отэта каски крепкие у репоедов, сам на куски, а каска целая😀
показати весь коментар
22.10.2022 20:23 Відповісти
це кокошнік був кевларовий.
показати весь коментар
23.10.2022 18:03 Відповісти
Це якийсь особливий рузьге, що заслужив персональної бомбочки?
Дорогувато обійшовсь, *****!
показати весь коментар
22.10.2022 20:24 Відповісти
Центр вог, він вважай що безкоштовний.
показати весь коментар
22.10.2022 20:26 Відповісти
Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором. Дикое-о! Но симпатишное…
показати весь коментар
22.10.2022 20:24 Відповісти
Йоооопт! То макитра полетіла??? Оператору дрона - респект і уважуха!
показати весь коментар
22.10.2022 20:26 Відповісти
філігранна робота
показати весь коментар
22.10.2022 20:26 Відповісти
Оце Майстер!!! Дякуємо!
показати весь коментар
22.10.2022 20:27 Відповісти
Ай яй яй... Застегивать каску надо...
показати весь коментар
22.10.2022 20:28 Відповісти
Ювелірна робота
показати весь коментар
22.10.2022 20:29 Відповісти
этого инвалида будут приглашать в школы на "урок мира" 1-го сентября и он будет рассказывать как боролся с украинскими нацистами
показати весь коментар
22.10.2022 20:30 Відповісти
200- тых не приглашают))
показати весь коментар
22.10.2022 22:01 Відповісти
Двохсоті запрошують двохсотих.
показати весь коментар
22.10.2022 23:20 Відповісти
Руснява Мста-С програла в артилерійській дуелі
показати весь коментар
22.10.2022 20:31 Відповісти
Котелок дырявый, как теперь в нем щи варить?
показати весь коментар
22.10.2022 20:31 Відповісти
Также як лаптьом хлєбать...
показати весь коментар
23.10.2022 16:54 Відповісти
Привет малыш! Меня зовут Карлсон
показати весь коментар
22.10.2022 20:32 Відповісти
Каску жалко. Далеко полетела. Досталось ей наверное. Помялась.
показати весь коментар
22.10.2022 20:33 Відповісти
Стільки землі попортив -- а треба 2 на 1 метр .
показати весь коментар
22.10.2022 20:34 Відповісти
в прямом смысле слова, прям отрыв башки
показати весь коментар
22.10.2022 20:36 Відповісти
Сєкір башка .
показати весь коментар
22.10.2022 20:38 Відповісти
То о чем я и говорил, когда один маленький копеечный дрон ефективнее вертолетов отстреливающего неуправляемыми нурсами куда попало.
показати весь коментар
22.10.2022 20:36 Відповісти
аеродинаміка каски вражає
показати весь коментар
22.10.2022 20:37 Відповісти
Укатился колобок
показати весь коментар
22.10.2022 20:40 Відповісти
В данном случае- круглобок))
показати весь коментар
22.10.2022 20:42 Відповісти
Ааа-втоо-мооо-биль ! Чудово. Насипають мінометом, русакі ховаються, у небо не дивяться, нічого не чують... та з'являється друже Карлсон
показати весь коментар
22.10.2022 20:40 Відповісти
В "десятку" і нова, біла "лада" батькам. Запитати, чого ти приперлося в Україну?
показати весь коментар
22.10.2022 20:43 Відповісти
Орк какой-то обезбашенный.
показати весь коментар
22.10.2022 20:43 Відповісти
відео - відрив башки
показати весь коментар
22.10.2022 20:50 Відповісти
каска... бо ще пробує повзти.
показати весь коментар
22.10.2022 20:56 Відповісти
в предсмертному шоці ще пробує відповзати.... від смерті не відповзеш, кацапська гнидо.
показати весь коментар
22.10.2022 20:54 Відповісти
Це просто феєрично як бошка мобіка відлітає разом з ноцніком !
показати весь коментар
22.10.2022 20:57 Відповісти
И родная, не узнает, где у парня был конец
показати весь коментар
22.10.2022 21:12 Відповісти
Це я називаю нормальний рузській, удобрив землю фаршем
показати весь коментар
22.10.2022 21:28 Відповісти
аж бошка отлетела
показати весь коментар
22.10.2022 21:36 Відповісти
Headshot!!!
показати весь коментар
22.10.2022 21:49 Відповісти
його й каменюкою з дрона можна було б вбити.Всеодно орк дешевший був би
показати весь коментар
23.10.2022 18:07 Відповісти
Ще той Карлсон!
показати весь коментар
22.10.2022 22:20 Відповісти
Оце так! Мистецтво розпису довкілля москалями! Бравіссімо!!!
показати весь коментар
22.10.2022 22:35 Відповісти
Как сказал бы комментатор Озеров: мяч ушёл за пределы поля. Угловой!
Наш хід, далі буде).
показати весь коментар
22.10.2022 23:14 Відповісти
граната в стакане?
показати весь коментар
22.10.2022 23:14 Відповісти
Какие же русские - дебильный народ.
показати весь коментар
22.10.2022 23:37 Відповісти
Навіть кабздон не знайде
показати весь коментар
22.10.2022 23:43 Відповісти
Мені здалось, чи після вибуху запчастина з орка полетіла кудись вбік?
показати весь коментар
23.10.2022 00:00 Відповісти
The post strike close-up would be great. I'd like to see if that was just a helmet or the helmet with the head. The latter would be much preferred.
показати весь коментар
23.10.2022 00:05 Відповісти
блохер хіращенеко працює денно-нощно. І коли встигає?
показати весь коментар
23.10.2022 00:59 Відповісти
Втратив голову від краси нашої землі ))
показати весь коментар
23.10.2022 07:48 Відповісти
kaska shur-shur-shur
показати весь коментар
23.10.2022 09:59 Відповісти
Ампута́ція (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. amputo - відрізаю) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F хірургічна операція , що полягає у відтинанні периферичної частини будь-якого https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F) органу .
показати весь коментар
23.10.2022 10:02 Відповісти
Спершу нажахався від відео, а потім насміявся від коментарів, день удався
показати весь коментар
23.10.2022 12:58 Відповісти
ще одного можна буде на 9 травня на палочкі поносить. ще й шолом якомусь ванькі перепаде.
показати весь коментар
23.10.2022 14:29 Відповісти
немає москаля...
показати весь коментар
23.10.2022 16:08 Відповісти
Як не соромно видавати чуже відео за своє. Цей скид зробили бійці спецпідрозділу А-ТЕАМ, а якийсь Карлсон його шахрайським шляхом присвоїв. Ось ранішнє відео https://youtu.be/YOUPXloEc_Y
показати весь коментар
23.10.2022 17:37 Відповісти
Це відео було вкрадено в групи А-ТЕАМ
А саме командиром підрозділу "Карлсон"
Він попросив нас скинути йому наше відео з умовою що він нам допоможе з дронами,але залишить лейбу нашого підрозділу
Передаю вітання,не можу назвати їх підрозділом аеророзвідки,можу просто назвати їх крадіями та посміховиськом,до розвідки вони навіть не відносяться так як ні коли не виконували розвідувальних функцій
Саме це відео та влучання було в відповідному районі,умніки скажіть де це було
показати весь коментар
23.10.2022 17:39 Відповісти
да это видео уже "старое " где то неделя тому было где то в телеграмме или в ттоке (((
показати весь коментар
23.10.2022 19:20 Відповісти
зря ты КАСКУ не пристегнул , голова б твоя мозла бы остаться в ней целой , а так (((((
показати весь коментар
23.10.2022 19:18 Відповісти
Опа, нічого не розумію🤔. Це відео було опубліковано групою A-TEAM 74 ОРБ шість-сім днів тому. До чого тут Карлсон?
показати весь коментар
23.10.2022 19:29 Відповісти
Естетика війни
показати весь коментар
23.10.2022 20:56 Відповісти
Диагноз у рузького - сотрясенiє каски.
показати весь коментар
23.10.2022 22:08 Відповісти
Надеюсь другому орку тоже досталось.
показати весь коментар
24.10.2022 06:07 Відповісти
Сором!
Ну ви ж журналісти!
Освічені люди (((
- ....з позивним "Соколом" !???🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
Чи все-таки позивний "Сокол"???
показати весь коментар
24.10.2022 12:15 Відповісти
"Соколу" аплодуємо стоячи👏
показати весь коментар
06.11.2022 14:55 Відповісти
 
 