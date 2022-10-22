Український оператор дрона з позивним "Сокол" групи "A-Team" роти спеціальної розвідки ліквідовує російського окупанта прямим влучанням. ВIДЕО

Український оператор дрона з позивним "Сокол" групи "A-Team" роти спеціальної розвідки ліквідував російського окупанта прямим влучанням.

Відповідне відео опублікував Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

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