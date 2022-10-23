УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13897 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
52 791 117

"На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать": Макаревич заспівав пісню про Росію. ВIДЕО

Російський співак, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич опублікував пісню про сучасну Росію.

Відповідне відео він розмістив на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навіть Гітлер не казав, що армія СРСР сама розбомбила свої міста та взяла в блокаду Ленінград, - Макаревич

Далі наводимо текст пісні мовою оригіналу:

"Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену.

Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать.

Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу.

Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну,

где гонят шнягу про напасть, мол "мир грозит на нас напасть".

Где так мозги заср#ты, хоть разгребай лопатой.

Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану.

На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать.

Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты

Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну,

и на лету, сменив стезю, трясут козой под букву "зю".

Возвышенно и даже почти что в камуфляже.

Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет,

иль будете возмущены: "на свете нет такой страны".

А я скажу вам: "знаете, езжайте побывайте"

Автор: 

Макаревич Андрій (25) росія (65162)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Андрій - ЛЮДИНА !!!
показати весь коментар
23.10.2022 00:27
+30
Приємне на ніч -на тлг пишуть, що підірвався пороховий завод у пензі
показати весь коментар
23.10.2022 00:13
+27
Колись протистояли один одному гімни "Боже бережи короля!" і "Зірково-смугастий стяг" Під ним билися і вмирали непримиримі противники А обидва гімни співалися однією й тою ж мовою!

Російська мова сама по собі не винна що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"

Макаревич співає не для українців - про те, що він говорить, ми і так вже давно знаємо! Він співає для тих росіян, у яких ще збереглася здатність мислить!
показати весь коментар
23.10.2022 06:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
І тому толку з того. На кухні. Вічно в них на кухні! І бренчання і чИтання! Дурних депресивних інтровертів породжують. Тоді лізуть не туди. Мистецтво повинне вчити досягати успіху. Життя повинно розкривати людину, а не гнобити і пхати в депресію
показати весь коментар
23.10.2022 09:10 Відповісти
Найкращі руські дальше кухні не пригнуть. Тому не буду слухати ту піснь
показати весь коментар
23.10.2022 09:15 Відповісти
Ми вже чули! Може досить? Згадай крилатий вислів древніх: "Ти сказав - я повірив! Ти повторив - я засумнівався! Коли ти став наполягать - я зрозумів, що ти брешеш!"
Ти вже давно пройшов "другу стадію"! Твоя брехня вже гарно помітна!
показати весь коментар
23.10.2022 10:47 Відповісти
Що є брехня? Що сплін, лінь та деструктив в гарній обкладинці? Що вміють цим заразити под гітару? Що ліниві?
показати весь коментар
23.10.2022 11:08 Відповісти
------------------------------уй!
показати весь коментар
23.10.2022 11:25 Відповісти
Експлозивна психопатія
показати весь коментар
23.10.2022 11:32 Відповісти
Це патологія характеру, не лікується
показати весь коментар
23.10.2022 11:33 Відповісти
Зате коригується. Методами фізичного та дисциплінарного впливу
показати весь коментар
23.10.2022 11:38 Відповісти
Спробуй!
показати весь коментар
23.10.2022 12:20 Відповісти
Говорят в Израиле он уже на иврите выступает. Сказал что его новые дети от четвертой молодой жены будут "настоящими евреями". Дед не промах.
показати весь коментар
23.10.2022 09:48 Відповісти
Та й в тебе чогось прапорець не рідний.
показати весь коментар
23.10.2022 13:00 Відповісти
Oct 24, 2011

К нам в Холуево приезжает Путин

https://youtu.be/hNJoPViDwrY
показати весь коментар
23.10.2022 10:50 Відповісти
Нехай цьому русаку макаревічу буде гарний гроб.
показати весь коментар
23.10.2022 11:35 Відповісти
А за что же ты ему красивый гроб-то желаешь, что он плохого сделал для Украины???
показати весь коментар
23.10.2022 20:24 Відповісти
Макаревич со дня оккупации ********* Крыма осудил кремлевских падальщиков трупоедов. Кто и какие вопросы имеет к Андрею, Поэту и Артисту?....
показати весь коментар
23.10.2022 13:16 Відповісти
мне приятно осознавать что Макаревич человек с мозгами честью и совестью,мой соотечественник,но вся беда в том что там таких людей маленькая горстка!
показати весь коментар
23.10.2022 14:32 Відповісти
Попы благословляют убийства, и фюрера, протестантские пасторы за редким исключение молчат и подпевают "Боже царя храни"
А http://www.bible-for-you.org/Biblio/bible/by.php Библия учит "не убей, не укради, не пожелай чужого"
Молитесь Богу Библии, это помогает реально, кто еще не убедился
показати весь коментар
23.10.2022 15:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 