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"Тикай быстрее! Саша, бегом!", - відеореєстратор зафіксував падіння військового літака в російському Єйську. ВIДЕО

У мережі з’явився новий запис "отрицательного взлета" військового літака РФ, що стався 17 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Момент зафіксував відеореєстратор автомобіля, що проїжджав повз.

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"Тикай быстрее! Саша, бегом! Люди, люди, не сбей никого", - каже жінка, побачивши аварію.

Нагадаємо, 17 жовтня в російському місті Єйськ (Краснодарський край, Російська Федерація) військовий літак Су-34 упав на будинок. Міноборони РФ офіційно підтвердило цей факт. Внаслідок падіння загинули 13 людей, зокрема троє дітей, 19 дістали поранення.

Автор: 

авіакатастрофа (1099) росія (65336) літак (2912)


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Топ коментарі
+68
Судячі з акценти,Кубань досі Україна.
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23.10.2022 11:34
+31
судячи по акценту, це відео з реєстратора українських деверсантів. тепер у соловйова на руках картбланш для пропаганди : )
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23.10.2022 11:32
+30
Тікай, - поступово переходять на українську. Певно, стрес допомогає швидкому засвоєнню.
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23.10.2022 11:34
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Впіймали ми якось у Придністрянщині кубанського козачка, що свого часу приїхав туди воювати з "бендерами". Ми (українські добровольці) розмовляємо українською, у селі люди - українською (Лівобережжя Дністра то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями.) І козачок "защебетав" по-нашому (українською)!. Питаємо його - ми всі тут українці, за що ти приперся сюди воювати? Він каже - то не українська мова, то наша кубанська балачка.
 А, щодо "недонадлюдини", як виразилистися - то його фраза блискуча - війни дійсно виграються у школах.
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23.10.2022 14:04 Відповісти
куяк на голову ...а город подумал ученья идут...
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23.10.2022 13:35 Відповісти
Всё понимают правильно: наверное, это прилёт.
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23.10.2022 15:22 Відповісти
А где там собственно люди? Не вижу их.
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02.11.2022 17:58 Відповісти
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