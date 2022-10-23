"Тикай быстрее! Саша, бегом!", - відеореєстратор зафіксував падіння військового літака в російському Єйську. ВIДЕО

У мережі з’явився новий запис "отрицательного взлета" військового літака РФ, що стався 17 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Момент зафіксував відеореєстратор автомобіля, що проїжджав повз.

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"Тикай быстрее! Саша, бегом! Люди, люди, не сбей никого", - каже жінка, побачивши аварію.

Нагадаємо, 17 жовтня в російському місті Єйськ (Краснодарський край, Російська Федерація) військовий літак Су-34 упав на будинок. Міноборони РФ офіційно підтвердило цей факт. Внаслідок падіння загинули 13 людей, зокрема троє дітей, 19 дістали поранення.