"Тикай быстрее! Саша, бегом!", - відеореєстратор зафіксував падіння військового літака в російському Єйську. ВIДЕО
У мережі з’явився новий запис "отрицательного взлета" військового літака РФ, що стався 17 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Момент зафіксував відеореєстратор автомобіля, що проїжджав повз.
"Тикай быстрее! Саша, бегом! Люди, люди, не сбей никого", - каже жінка, побачивши аварію.
Нагадаємо, 17 жовтня в російському місті Єйськ (Краснодарський край, Російська Федерація) військовий літак Су-34 упав на будинок. Міноборони РФ офіційно підтвердило цей факт. Внаслідок падіння загинули 13 людей, зокрема троє дітей, 19 дістали поранення.
Топ коментарі
+68 Владимир Николенко #234291
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+31 Daro Doro
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+30 Nataliya Mischenko
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А, щодо "недонадлюдини", як виразилистися - то його фраза блискуча - війни дійсно виграються у школах.