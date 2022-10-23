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"Заехали мы, тут п#здец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили": російський окупант розповів, як мародерив в українському селі, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російські окупанти не приховують, що масово мародерять в українських містах та селах. Після цього, не соромлячись, їх обстрілюють.

У перехопленні ГУР військовий рф розповів про захід у село та мародерство у ньому, передає Цензор.НЕТ.

"Короче, заехали в село нетронутое, поняла? Их уже отвели и заехали мы, тут пиз*ец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили, свет короче в*ебали и все. Начали теперь по селу пиз*ячить. Люди ах*евшие, говорят уходите отсюда", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовий РФ розповідає матері про погане забезпечення: "Все старье кинут, ни одной, ни одной новой техники здесь нет!" - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (17502) мародерство (339) розвідка (3866) СБУ (12847) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+18
Цінності убогості руського світогляду
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23.10.2022 19:54
+11
внучок,додивись мультики і йди спатки.
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23.10.2022 20:09
+7
Таке потрібно викладати, щоб ніхто навіть не гавкав про хариших руссскіх.
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23.10.2022 20:14
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23.10.2022 19:54 Відповісти
А такого хероя після попадання в полон привозити в таке село й питати що з ним робити. Відразу до стінки поставити чи спочатку покалічити. А воно буде ноги цілувати тільки щоб не вбивали
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24.10.2022 00:31 Відповісти
Украине нужно ракетами уничтожить русское ПВО и атаковать истребителями и бомбардировщиками, и беспилотниками, и вертолетами, и точными ракетами Хаймарсов. И десант скидывать в разные точки нужные, чтобы получать преимущества. и параллельно будет пехота проходить линию Вагнера.
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23.10.2022 20:02 Відповісти
внучок,додивись мультики і йди спатки.
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23.10.2022 20:09 Відповісти
можна таке й не викладувати..
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23.10.2022 20:06 Відповісти
Таке потрібно викладати, щоб ніхто навіть не гавкав про хариших руссскіх.
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23.10.2022 20:14 Відповісти
так треба про хороших росіян більше викладати, бо вже люди забули, що такі є. А хороших, з тих часів, як мобілізація почалась стає все більше.
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23.10.2022 20:55 Відповісти
на головній сторінці Цензора написано скільки русскіх вже стало хорошими.
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23.10.2022 21:12 Відповісти
Я знаю, але хотілось би більш детально, якось більш душевно.
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23.10.2022 21:19 Відповісти
Десь зо 68 000 кацапів стало хорошими
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24.10.2022 00:33 Відповісти
Ось чому людям сказали переїзджати на лівий берег: щоб було як мародерить оркам без зайвих очей...
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23.10.2022 20:15 Відповісти
Наоборот , пусть , те кто голосовал за шария , ОПЗЖ и всех остальных подрашистников любуются на своих "АСВАБАДИТЕЛЕЙ" и молятся на ЗСУ , которые спасают своими жизнями их от садистов террористов кацапских‼️
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23.10.2022 20:17 Відповісти
Сруцькимир.
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23.10.2022 20:24 Відповісти
после 8 месяцев войны , я не знаю кто б не понял кто они есть !!!! самая НАСТОЯЩАЯ ОРДА 15 века !!!
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23.10.2022 20:26 Відповісти
Дайте мені Джавеліни
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23.10.2022 20:28 Відповісти
Такие Джавелини падойдутъ )
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23.10.2022 21:40 Відповісти
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23.10.2022 22:17 Відповісти
SS-18 Satan
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23.10.2022 22:37 Відповісти
 
 