"Заехали мы, тут п#здец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили": російський окупант розповів, як мародерив в українському селі, - перехоплення ГУР. АУДIО
Російські окупанти не приховують, що масово мародерять в українських містах та селах. Після цього, не соромлячись, їх обстрілюють.
У перехопленні ГУР військовий рф розповів про захід у село та мародерство у ньому, передає Цензор.НЕТ.
"Короче, заехали в село нетронутое, поняла? Их уже отвели и заехали мы, тут пиз*ец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили, свет короче в*ебали и все. Начали теперь по селу пиз*ячить. Люди ах*евшие, говорят уходите отсюда", - розповів він.
Топ коментарі
+18 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар23.10.2022 19:54
+11 ТутАхламон
показати весь коментар23.10.2022 20:09
+7 Robert Olsen #542600
показати весь коментар23.10.2022 20:14
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентина Саюн #523841
показати весь коментар23.10.2022 19:54 Відповісти Мені подобається 18
Andreas Muller
показати весь коментар24.10.2022 00:31 Відповісти Мені подобається 2
DmitrySviridon #501268
показати весь коментар23.10.2022 20:02 Відповісти Мені подобається 5
ТутАхламон
показати весь коментар23.10.2022 20:09 Відповісти Мені подобається 11
Марина Кравець
показати весь коментар23.10.2022 20:06 Відповісти Мені подобається 0
Robert Olsen #542600
показати весь коментар23.10.2022 20:14 Відповісти Мені подобається 7
Kozak Palestina
показати весь коментар23.10.2022 20:55 Відповісти Мені подобається 0
Maryna Solska #524922
показати весь коментар23.10.2022 21:12 Відповісти Мені подобається 2
Kozak Palestina
показати весь коментар23.10.2022 21:19 Відповісти Мені подобається 0
Andreas Muller
показати весь коментар24.10.2022 00:33 Відповісти Мені подобається 1
Нина Карпенко
показати весь коментар23.10.2022 20:15 Відповісти Мені подобається 3
Vika Lysenko
показати весь коментар23.10.2022 20:17 Відповісти Мені подобається 5
✘
✘
✘
✘
✘
Сергей Шкуропат #515741
показати весь коментар23.10.2022 20:24 Відповісти Мені подобається 1
Василий Граздич #495084
показати весь коментар23.10.2022 20:26 Відповісти Мені подобається 6
irenka ko
показати весь коментар23.10.2022 20:28 Відповісти Мені подобається 0
Жива1008ом альфа омега зеро #512243
показати весь коментар23.10.2022 21:40 Відповісти Мені подобається 3
irenka ko
показати весь коментар23.10.2022 22:17 Відповісти Мені подобається 1
Жива1008ом альфа омега зеро #512243
показати весь коментар23.10.2022 22:37 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль