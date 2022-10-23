"Заехали мы, тут п#здец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили": російський окупант розповів, як мародерив в українському селі, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російські окупанти не приховують, що масово мародерять в українських містах та селах. Після цього, не соромлячись, їх обстрілюють.

У перехопленні ГУР військовий рф розповів про захід у село та мародерство у ньому, передає Цензор.НЕТ.

"Короче, заехали в село нетронутое, поняла? Их уже отвели и заехали мы, тут пиз*ец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили, свет короче в*ебали и все. Начали теперь по селу пиз*ячить. Люди ах*евшие, говорят уходите отсюда", - розповів він.

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