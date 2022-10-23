Російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, - Зеленський. ВIДЕО
23 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Володимира Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні.
Усюди, куди Росія принесла смерть і деградацію, ми повертаємо нормальне життя. Саме це – про українців. Там, де Україна, – ніколи не знищується життя.
А ось там, куди приходить Росія, вона всюди залишає по собі масові могили, катівні, зруйновані міста й села, заміновану землю, знищену інфраструктуру і природні катастрофи. І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт – і цей субʼєкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати.
Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого "бруду", має побачити, що світ це не проковтне".
Будь ласка, зачекайте...
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Узнает, куда ему идти.
Суббота 22.10.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 68893 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 21 октября это 21282 погибших.
Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 28 октября.
И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5125 убитыми и пропавшими без вести.
буйло зрозумів, що вдолгую не потягне
Хоть на Арбате.....
Видно Аргентинська мука, таки добряче торкнула учня ветеринара!!!
московіту вірити, себе не поважати !!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що крисячать гроші на смертях Українців !!
- Fuck off!
- Здравствуйте! Я хочу вам рассказать о грязной украинской бомбе...
- Fick dich!
- Здравствуйте! Я хочу вам рассказать о грязной украинской бомбе...
- Аllez vous faire foutre!
- Здравствуйте! Я хочу вам рассказать о грязной украинской бомбе...
- Que te jodan!
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Катастрофа на космодроме https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80 Байконур https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 24 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1960 года (на Западе известна как «Катастрофа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Неделина » - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Nedelin catastrophe) - крупная катастрофа с многочисленными человеческими жертвами при подготовке к первому испытательному пуску https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 межконтинентальной баллистической ракеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-16 Р-16 .
За 30 минут до запланированного пуска произошёл несанкционированный запуск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C двигателя второй https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 ступени Р-16. Произошло разрушение баков первой ступени и взрывообразное возгорание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE компонентов ракетного топлива . В пожаре, по официальным данным, погибло 74 человека. Позже от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%BE%D0%B3 ожогов и ран скончались ещё четверо (по другим данным погибло от 92 до 126 человек). Среди погибших был главнокомандующий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 РВСН , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA Главный маршал артиллерии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. И. Неделин .
Катастрофа, повлёкшая за собой большие человеческие жертвы, была вызвана грубыми нарушениями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 правил техники безопасности при подготовке к пуску и стремлением успеть провести запуск не до конца подготовленной ракеты к приближавшемуся празднику - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8 годовщине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F Великой Октябрьской социалистической революции . Данные о катастрофе были засекречены, и первые упоминания о ней в советских средствах массовой информации появились только https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C в 1989 году .
Путлер его так нарядил, чтобы тувинцы гордились ним и радостно шли воевать.
А вместе с ними и завидующие буряты и подобные, думающие: "мы ничем не хуже тувинцев".
Ось й наказали Тувін-бошкє грати роль "сумного кловуна" ...
После Херсона обосрались так, что дерьма хватит еще на одну "грязную бомбу", или на несколько.