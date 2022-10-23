Как меня бесит это #баное правительство. Оно такое тупое, - російський окупант дає характеристику своїй владі, - перехоплення ГУР. АУДIО

ГУР Міноборони перехопило аудіо розмову, у якій військовослужбовець РФ розповідає матері про ставлення окупантів до російської влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, аудіо розмови опубліковане на офіційому каналі ГУР Міноборони України.

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