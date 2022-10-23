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Как меня бесит это #баное правительство. Оно такое тупое, - російський окупант дає характеристику своїй владі, - перехоплення ГУР. АУДIО

ГУР Міноборони перехопило аудіо розмову, у якій військовослужбовець РФ розповідає матері про ставлення окупантів до російської влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, аудіо розмови опубліковане на офіційому каналі ГУР Міноборони України.

Також дивіться: "Заехали мы, тут п#здец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили": російський окупант розповів, як мародерив в українському селі, - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (17502) розвідка (3866) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+27
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23.10.2022 22:27
+27
Тупое парашное правительство достойно тупого парашного народца. Или наоборот. А какая разница?
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23.10.2022 22:27
+21
а ви ж йшли вбивати й грабувати..

а жертви почали відстрілюватись..от такий він нєжданчик по-бендерівські
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23.10.2022 22:31
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Які ви, таке і воно.
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23.10.2022 22:26 Відповісти
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23.10.2022 22:27 Відповісти
Тупое парашное правительство достойно тупого парашного народца. Или наоборот. А какая разница?
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23.10.2022 22:27 Відповісти
а ви ж йшли вбивати й грабувати..

а жертви почали відстрілюватись..от такий він нєжданчик по-бендерівські
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23.10.2022 22:31 Відповісти
Это уже война за сохранение при власти путина! Нормальные люди выходят на митинги против этого диктатора! На манежку, на болотную! Против этих триллионеров, которые воруют дворцами! А дебилы идут умирать за сохранение путина при власти !
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23.10.2022 22:34 Відповісти
как сказал классик "И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство" Ф. Энгельс.
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23.10.2022 22:44 Відповісти
та срали вони на того путєна. вони в першу чергу українців ненавидять. не буде сцикуна путєна, буде якийсь новий сталін.
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24.10.2022 02:05 Відповісти
просто інформація для ...для когось )))) мені , наприклад, було цікаво))))
///
літаки, що самознищились на території рф з 24 лютого 20 22 р. по тепер :

1 випадок «самоліквідації» стався 24 лютого. Тоді Ан-26, розбився у Воронежі разом із військовим майном. Весь екіпаж загинув.
2 - МіГ-31, що 8 квітня розбився під час тренувального польоту в ленінградській області. Екіпаж катапультувався;
3 - Су-25, який зазнав аварії 17 квітня у білгородській області. Льотчик встиг катапультуватись;
4 - ще один Су-25, який розбився у ростовській області 21 червня. Пілот загинув;
5 - військово-транспортний Іл-76, що здійснив жорстку посадку і розбився. Це сталося 24 червня. Четверо осіб загинули;
6 - винищувач-бомбардувальник Су-34, який ймовірно збила російська ППО 11 вересня. Екіпаж катапультувався;
7 - літак, що згорів на аеродромі «Бельбек». Пілот врятувався;
8 - Су-34, який зазнав аварії та впав у ростовській області 9 жовтня. Пілоти вижили;
9 - Су-25, що того ж дня вилітав на бойове завдання, але впав поблизу хутора Рогалик ростовської області. Льотчик загинув.
Останні випадки (10 та 11 випадки) сталися 17 та 23 жовтня - російські літаки впали на житлові будинки в Єйську та Іркутську відповідно. Росавіація втратила ще по одному Су-34 та Су-30. У першому випадку загинули 14 людей, а в другому відомо про смерть екіпажа.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
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23.10.2022 22:35 Відповісти
гремліни - вони такі..
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23.10.2022 22:52 Відповісти
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23.10.2022 22:56 Відповісти
******.
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23.10.2022 22:38 Відповісти
Я же говорю, что хороший россиянин - просто молчит. Лежит и молчит. И никому никакой угрозы не представляет.
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23.10.2022 22:42 Відповісти
та у Меня есть Родственница безобидная Учительница начальных классов вна Срасии в глубинке возле Ярославля!..у Нее Муж Северный флот....говорит надеюсь не нужен этот флот в Украине и ревет)))...Я напугала ее))) еще как Нужен!!! Ани прям с Айсбергом приплывут и Сдохнут в Степях под Бимбасом)))))
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23.10.2022 22:43 Відповісти
Американцы пообещали стереть северный флот..
Это конечно не так, но как версия..не всё так однозначно))
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24.10.2022 01:56 Відповісти
Це тупе чмо жалкує лише про те що йому українці не дають себе безкарно вбивати...
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23.10.2022 22:47 Відповісти
Гомункули якісь
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23.10.2022 22:54 Відповісти
Щоб ти **** до ранку не дожив, щоб вашу парашу зрівняли з землею. Такі виродки не мають права на життя. Оце розмова мами і сина, одні матюки!!!!
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23.10.2022 22:58 Відповісти
Орки не люди.
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23.10.2022 23:01 Відповісти
яка самка - такий і випердиш, додати нічого. Потвори...
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23.10.2022 23:07 Відповісти
Послушал.
Таких надо убивать.
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23.10.2022 23:25 Відповісти
Мерзотні кацапські фашисто-нацисти!
Їх не хвилює вбивство іньших їх тільки починає хвилювати коли у самих під ср#кою стає гаряче.... але всерівно раби йдуть на забій.
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23.10.2022 23:31 Відповісти
Нервує сученя лапотне - ЗСУ випишуть єму заспокійливе.
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23.10.2022 23:45 Відповісти
140 мільйонів кончених
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24.10.2022 00:19 Відповісти
80
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24.10.2022 02:11 Відповісти
не важно скільки, просто ВСІ кончені
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24.10.2022 06:09 Відповісти
які глибинні кацапи то такий і уряд
який уряд то такі і глибинні кацапи
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24.10.2022 06:52 Відповісти
если не до польши то до урала точно дойдут
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24.10.2022 08:30 Відповісти
Вы прослушали запись диалога старой кацапской самки с белыми жигулями.
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24.10.2022 09:25 Відповісти
***** тому й досяг таких масштабів влади у парашці, що почав вголос висловлювати таємні бажання їхнього населення: бажання рабства, злоби, заздрощів, халяви, приниження слабших, життя "пА пАнятіям", а головне - це вічна, на генетичному рівні, ненависть до українців і України! Вони навіть не можуть пояснити, на чому базується ця ненависть, бо вона вікова! Це дійсно генетика. Це одвічні заздрощі і звідти ненависть рабів до вільних людей. ***** - це втілення населення всієї мокшанії. Не стане його, вони не заспокоються, поки до влади не прийде його аналог. Саме тому тільки знищення парашки зніме це питання.
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24.10.2022 10:32 Відповісти
"Мама, тут п...ц, б...ь, е...ть, нах...й, 20 тыщ в изюм превратились, власть говно, польша нападет" - "Да, сынок, бл...дь, нах...й. все должно быть официально". Беседа интеллектуалов левел сто пиццот. Так и чешутся руки тапком их прибить, паразитов. Или, мож, дихлофосом? Хотя нет, они привычные к дури всякой. Тапком надежнее как-то
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25.10.2022 02:13 Відповісти
 
 