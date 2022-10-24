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Що розповів Микитась про Татарова і Стефанішину, - журналіст Мокрик. ВIДЕО

За Максима Микитася знову взялося НАБУ. В судовому засіданні цього тижня цитували розмови екснардепа.

Про це йдеться у відео журналіста Данила Мокрика, передає Цензор.НЕТ.

В судовому засіданні цього тижня цитували розмови екснардепа, в яких той розповідав про допомогу від заступника голови Офісу Президента Олега Татарова та віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної. Що саме розповів Микитась - і що це означає? Розбір у новому відео Данила Мокрика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд арештував Микитася на два місяці, застава - 260 млн грн

00:00 Про що випуск: Микитась, Татаров, суд

03:02 Нагадування: справи Микитася і Татарова

06:07 Татаров допоміг Микитасю з "УкрБудом"?

08:34 Ольга Стефанішина в розмовах Микитася

09:44 Стефанішина на MokRec

11:49 Роль помічників у корупції

13:35 Висновки, спостереження і Патрони

Автор: 

Максим Микитась (291) Татаров Олег (425) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (356)


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Топ коментарі
+33
Гадюче ублюдочне кубло...
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24.10.2022 09:40
+30
Та нічого нікому не буде. Згадайте скільки вже всього було сказано про Татарова і Єрмака. І корупція, робота на яника, узурпація влади, вагнергейт, корупція в оборонці, Оман... Але для вкраїнчиків - все ок, вони або не чули і не читали бо багато букв, або в тупу кажуть що це наклеп
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24.10.2022 09:43
+9
Схоже до суду він може не дожити.
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24.10.2022 09:36
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Схоже до суду він може не дожити.
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24.10.2022 09:36 Відповісти
Гадюче ублюдочне кубло...
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24.10.2022 09:40 Відповісти
Сомневаюсь, что Зеленский ничего не знает об этих "шахер махерах". Он тоже в доле. Какой ужас и спасибо тем странам, что дают нам помощь, зная, какое жадное и ненасытное наше руководство и какой наивный и доверчивый народ украинцы.
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24.10.2022 11:06 Відповісти
Та нічого нікому не буде. Згадайте скільки вже всього було сказано про Татарова і Єрмака. І корупція, робота на яника, узурпація влади, вагнергейт, корупція в оборонці, Оман... Але для вкраїнчиків - все ок, вони або не чули і не читали бо багато букв, або в тупу кажуть що це наклеп
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24.10.2022 09:43 Відповісти
Там они покрывали друг друга, а тут НАБУ, типа, независимое.
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24.10.2022 10:31 Відповісти
А , что с ним не так? Просветите
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24.10.2022 09:44 Відповісти
А фон із різьбленням по дереву у журналіста просто супер.
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24.10.2022 10:08 Відповісти
73% обрали Буратино,керiвник Краiни Карабас+кiт Базилио,.лиса Алиса!
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24.10.2022 10:58 Відповісти
Я так відчуваю, що скоро суд здійснюватиме простий люд на вулиці. Скільки можна бавитися з микитасями, бахматюками, коломойськими, єрмакими та іншою сволотою, збираючи від них чергові хабарі на "судову реформу"?
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24.10.2022 11:19 Відповісти
Всё гос.управление не просто пропахло коррупцией… Провоняло!!! Все эти татарчуки, ермачки, стефанчучки и прочее кодло напрочь убивают желание жить в нашей Украине… Рядом с ними можно протухнуть..
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24.10.2022 12:00 Відповісти
Це просто жах. як, як можна було допустити зекоманду до влади, це ж таке ганьбище, це просто слів нема.
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24.10.2022 13:08 Відповісти
чого ганьбище,он "народцу нравится" цей "маладой і енергічний прєзідєнт",щей сраки за нього рвуть аж всираються...
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24.10.2022 14:48 Відповісти
 
 