Що розповів Микитась про Татарова і Стефанішину, - журналіст Мокрик. ВIДЕО

За Максима Микитася знову взялося НАБУ. В судовому засіданні цього тижня цитували розмови екснардепа.

Про це йдеться у відео журналіста Данила Мокрика, передає Цензор.НЕТ.

В судовому засіданні цього тижня цитували розмови екснардепа, в яких той розповідав про допомогу від заступника голови Офісу Президента Олега Татарова та віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної. Що саме розповів Микитась - і що це означає? Розбір у новому відео Данила Мокрика.

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00:00 Про що випуск: Микитась, Татаров, суд

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08:34 Ольга Стефанішина в розмовах Микитася

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13:35 Висновки, спостереження і Патрони