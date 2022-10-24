Що розповів Микитась про Татарова і Стефанішину, - журналіст Мокрик. ВIДЕО
За Максима Микитася знову взялося НАБУ. В судовому засіданні цього тижня цитували розмови екснардепа.
Про це йдеться у відео журналіста Данила Мокрика, передає Цензор.НЕТ.
В судовому засіданні цього тижня цитували розмови екснардепа, в яких той розповідав про допомогу від заступника голови Офісу Президента Олега Татарова та віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної. Що саме розповів Микитась - і що це означає? Розбір у новому відео Данила Мокрика.
00:00 Про що випуск: Микитась, Татаров, суд
03:02 Нагадування: справи Микитася і Татарова
06:07 Татаров допоміг Микитасю з "УкрБудом"?
08:34 Ольга Стефанішина в розмовах Микитася
09:44 Стефанішина на MokRec
11:49 Роль помічників у корупції
13:35 Висновки, спостереження і Патрони
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