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"Кухар Путіна" Пригожин знову агітує російських зеків воювати в Україні: "В зону не вернется никто". ВIДЕО

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин знову агітує російських зеків взяти зброю до рук та поїхати на війну в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис нової агітпромови "кухаря Путіна" в одній з російських в'язниць опублікований у соцмережах

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви "Кухаря Путіна" Пригожина розходяться з наративами Кремля про перебіг бойових дій, - ISW

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+15
Прямо на зоні і до повної перемоги .
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24.10.2022 10:29
+10
Зеков можно не агитировать - дайте автоматы и они сразу начнут воевать.
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24.10.2022 10:27
+10
"В зону не вернется никто")) -- бо нікому буде повертатись ..
Хм , який папрочуд - чесний цей кухар . Чеше правду -матку .
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24.10.2022 10:57
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Зеков можно не агитировать - дайте автоматы и они сразу начнут воевать.
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24.10.2022 10:27 Відповісти
Прямо на зоні і до повної перемоги .
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24.10.2022 10:29 Відповісти
опущенные против блатных
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24.10.2022 10:47 Відповісти
Из Пригожина борщ во все стороны брызнет.
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24.10.2022 10:29 Відповісти
Навальному теж пропонував?
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24.10.2022 10:31 Відповісти
А що таке? Минула партія - всьо?
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24.10.2022 10:34 Відповісти
так їм змінити треба статті до КК рифи ..Наприклад стаття вбивство : 15 років позбавленням волі ,або на перегній в Україну .Крадіжка : 5 років ,або на перегній і так далі ...І на всіх тюрмах на воротах написати :" На зону не вернется никто "
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24.10.2022 10:47 Відповісти
Звісно що ніхто не повернеться в зону. Або на фронті задвохсотять, або свої обнулять. Навіть якщо ноги відірве, то воювати доведеться навіть на карачках. Не хочеш - обнулять, воюєш - двохсотять наші. Безвідходне переробка зеків на грунт.
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24.10.2022 10:53 Відповісти
"В зону не вернется никто")) -- бо нікому буде повертатись ..
Хм , який папрочуд - чесний цей кухар . Чеше правду -матку .
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24.10.2022 10:57 Відповісти
Так он и не соврал. Не вернется никто.
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24.10.2022 13:55 Відповісти
опущенных набрал на зонах.

вагнеровцы - петухи.
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24.10.2022 10:59 Відповісти
Фантазія на інше відсутня.
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24.10.2022 11:00 Відповісти
"В зону не вернется никто" - Они сами понимают, что сказали? Конечно не вернется - покойников везут на погост, а не в зону. И то, если везут.
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24.10.2022 11:29 Відповісти
Чиста правда. Не збрехав.
"На зону не вернеться ніхто".
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24.10.2022 11:31 Відповісти
Ну конечно же, не вернётся никто, а почему, да потому что, вся эта мразь пойдёт на удобрение!
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30.10.2022 17:54 Відповісти
Душевно толкнул, я аж прослезился
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24.10.2022 11:48 Відповісти
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24.10.2022 20:05 Відповісти
уверен что пройдет время и зэков уже никто спрашивать не будет ...
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24.10.2022 11:49 Відповісти
Следующая речь будет покороче и не такой пафосной-"Кто не спрятался-я не виноват."
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24.10.2022 18:52 Відповісти
В зону ні, звичайно. Корм для свинок та песиків.
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24.10.2022 12:00 Відповісти
В зону не вернется ни кто - зона сама вернется к вам!
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24.10.2022 12:02 Відповісти
не ,, В,, а ,, НА ,, если он в прошлом сиделец , то разницу должен понимать , это залет номер один , иметь дело с опущенными , если у него статус важняка , это зашквар , а как выясняется в его отрядах ( которые на прямую финансируются им ) нет уважаемых людей , ******, людоеды , насильники , и тд , если ты с ними в одной камере , это один вопрос , не ты решаешь с кем сидеть , но если ты формируешь коллектив , не важно в каких целях , иметь дело с такими это залет номер два , интересно какое отношение к нему после всего этого со стороны сидельцев , круговой пидаросизм получается .
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24.10.2022 12:32 Відповісти
вони називають то "скрєпи"
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24.10.2022 12:53 Відповісти
Все вірно, "в зону не вернеться никто". Але є нюанс.
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24.10.2022 13:08 Відповісти
Кстати большинство воров, блатных, порядочных мужиков не поддерживают войну и считают, шо те, кто сейчас берет оружие и идет убивать - это *****. Так шо за Пригожиным идут только или опущенные или отмороженные - таких в плен брать не нужно, гасить всех.
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24.10.2022 13:38 Відповісти
Звичайно що ніхто не вернеться на зону - будуть удобрювати українську земельку
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24.10.2022 13:40 Відповісти
Только к кобзону козлы только туда.
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24.10.2022 13:49 Відповісти
В Україні також давно пора сформувати штрафбати і мобілізувати всіх зеків на війну. А то кращі,патріотичні громадяни гинуть,а зеки і різні алкаші живуть приспівуючи.
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24.10.2022 15:03 Відповісти
Скоро "джентельмены удачи" приедут на "свадьбу в малиновке"
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24.10.2022 16:43 Відповісти
Так правду кукарекает пригожин, ...в зону не вернется никто...
Об этом позаботятся наши славные ВСУ. пригожин, ты, козломордый репоед, самое главное, мешками для мусора запасись, а то наши собаки опять будут жрать ваших дохлых репоедов.
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24.10.2022 20:01 Відповісти
Все по Стругацким
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24.10.2022 20:39 Відповісти
нарешті сказав правду, ніхто не повернеться, бо навіть якщо не забаранять в Україні, по поверненню забаранять вже в рашці.
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24.10.2022 20:59 Відповісти
Есть такие зэки -"умные" для которых, лучше отсидеть свой срок в тепле, чем быть под прицелом и погибнуть ни за хрен собачий!
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30.10.2022 18:06 Відповісти
 
 