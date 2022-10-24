"Кухар Путіна" Пригожин знову агітує російських зеків воювати в Україні: "В зону не вернется никто". ВIДЕО

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин знову агітує російських зеків взяти зброю до рук та поїхати на війну в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис нової агітпромови "кухаря Путіна" в одній з російських в'язниць опублікований у соцмережах.

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