Катапультування російського пілота та падіння ворожого літака СУ-25, збитого українськими воїнами. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент катапультування російського пілота та падіння ворожого літака СУ-25, збитого в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений камерою, що була установлена на екіпіровці пілота-окупанта.
"Літак, очевидно, був підбитий на наднизькій висоті і, швидше за все, ракетою з ПЗРК. Літак був вражений в момент виходу з атаки, адже пілот спокійно оглядається на місці приземлення, зв'язується з напарником, який здійснює обліт місця падіння збитого літака", - написав у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+22 Alex F #542695
показати весь коментар24.10.2022 10:55
+18 MausMike
показати весь коментар24.10.2022 11:06
+17 neverlok lok
показати весь коментар24.10.2022 10:59
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https://twitter.com/666_mancer/status/1584427521835401216
Геолокация 50.83373 37.03762
"какой густой клевер в этом году в Украине"
Я тоже сделал себе стоп-кадр и увидел звезду.