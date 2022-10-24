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Катапультування російського пілота та падіння ворожого літака СУ-25, збитого українськими воїнами. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент катапультування російського пілота та падіння ворожого літака СУ-25, збитого в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений камерою, що була установлена на екіпіровці пілота-окупанта.

"Літак, очевидно, був підбитий на наднизькій висоті і, швидше за все, ракетою з ПЗРК. Літак був вражений в момент виходу з атаки, адже пілот спокійно оглядається на місці приземлення, зв'язується з напарником, який здійснює обліт місця падіння збитого літака", - написав у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український винищувач збиває російську ракету на Одещині. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4133) армія рф (17502) знищення (7313) Бутусов Юрій (3598)


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Топ коментарі
+22
Зловили підара?
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24.10.2022 10:55
+18
Падло люцерку зпоганило.
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24.10.2022 11:06
+17
кац подумав :
"какой густой клевер в этом году в Украине"
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24.10.2022 10:59
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Зловили підара?
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24.10.2022 10:55 Відповісти
тоді там ще рашка була)) зараз місцеві напевно добрих піZдюдін виписали б тому літуну...
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24.10.2022 11:00 Відповісти
Це ще в червні було, та на бєлгородщині.
https://twitter.com/666_mancer/status/1584427521835401216
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24.10.2022 10:58 Відповісти
А проверять инфу не судьба?... https://t.me/m0sc0wcalling/13360 Видео с катапультированием Су-25 ВКС РФ было снято аж 17 июня на территории Белгородской области. Самолёт зацепил ЛЭП, лишился части вертикального стабилизатора, вследствие чего упал (вот это поворот).

Геолокация 50.83373 37.03762
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24.10.2022 11:31 Відповісти
Щось у мене по ссилкі показує 23 жовтня.
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24.10.2022 12:39 Відповісти
Та знаємо, як завжди "патєрь нєт" на засрашці.
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24.10.2022 13:20 Відповісти
Все равно ***** хоть в белгородской области хоть в омской области без разницы,все равно орки.
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24.10.2022 16:29 Відповісти
кац подумав :
"какой густой клевер в этом году в Украине"
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24.10.2022 10:59 Відповісти
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24.10.2022 11:05 Відповісти
Наступного року буде ще густіший.
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24.10.2022 11:12 Відповісти
Я так понимаю, что летчик в тот раз пропетлял-остался жив и в плен не попал...
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24.10.2022 11:04 Відповісти
А як же тоді до нас відео потрапило?
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24.10.2022 13:10 Відповісти
Падло люцерку зпоганило.
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24.10.2022 11:06 Відповісти
Как определить, что это кацапской ваталет был?
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24.10.2022 11:12 Відповісти
Так, говорить, ж російською мовою
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24.10.2022 11:35 Відповісти
На стоп-кадре видно фрагмент кр.звезды.
Я тоже сделал себе стоп-кадр и увидел звезду.
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25.10.2022 16:24 Відповісти
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24.10.2022 11:32 Відповісти
Перед останнім словом першого речення пропущене слово "оторванной".
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24.10.2022 11:52 Відповісти
Жаль. А міг би без ноги лишились. Гімно і справді не тоне.
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24.10.2022 12:18 Відповісти
✈️ ✝ 🐷 ✝ 🎼 = 💀 Russian pilot + Rusist + Vagners = 😓
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24.10.2022 12:50 Відповісти
Шо сам зняв свій підстріл і виложив в нет.Хм?Навіщо?Не вірю.Ну хіба попав в плен нашим і наші виклали, тоді інша справа...
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24.10.2022 19:11 Відповісти
Нажаль живий ****.
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24.10.2022 20:48 Відповісти
 
 