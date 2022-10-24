Катапультування російського пілота та падіння ворожого літака СУ-25, збитого українськими воїнами. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент катапультування російського пілота та падіння ворожого літака СУ-25, збитого в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений камерою, що була установлена на екіпіровці пілота-окупанта.

"Літак, очевидно, був підбитий на наднизькій висоті і, швидше за все, ракетою з ПЗРК. Літак був вражений в момент виходу з атаки, адже пілот спокійно оглядається на місці приземлення, зв'язується з напарником, який здійснює обліт місця падіння збитого літака", - написав у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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