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Військовий медик на полі бою надає допомогу пораненим бійцям батальйону "Стугна". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому військовий медик на полі бою надає допомогу пораненим українським бійцям з батальйону "Стугна".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих фрагментах медик надає допомогу бійцю, що дістав осколкові поранення від вибуху міни. На записі чути окрик: "Триста!" і лікар знову біжить на допомогу бійцю, припадаючи до землі у ті моменти, коли лунають вибухи. 

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни змушені надавати меддопомогу покинутим на полі бою пораненим ворогам. ВIДЕО

Автор: 

медицина (2127) бойові дії (3869)


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Топ коментарі
+33
бережи Боженька кожного і всіх!
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24.10.2022 11:27
+22
Десь там мій племінник-медик. Бережи їх Бог,бо вони потрібні пораненим.
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24.10.2022 11:30
+18
Бойова буденність. Воіни-герої, бийте ворога нещадно, викидуйте мерзоту з нашої землі! Бажаю всім нашим бійцям повернутися живими після перемоги!
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24.10.2022 11:34
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бережи Боженька кожного і всіх!
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24.10.2022 11:27 Відповісти
Десь там мій племінник-медик. Бережи їх Бог,бо вони потрібні пораненим.
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24.10.2022 11:30 Відповісти
На жаль, вони не потрібні державі так, як судді і прокурори. І поки буде так - державу не можна вважати і називати соціальною
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24.10.2022 11:39 Відповісти
але держава це не тільки державний апарат, нашпігований корупціонерами і малоросами. Держава це насамперед ми, і нам наші хлопці потрібні.
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24.10.2022 19:05 Відповісти
Бойова буденність. Воіни-герої, бийте ворога нещадно, викидуйте мерзоту з нашої землі! Бажаю всім нашим бійцям повернутися живими після перемоги!
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24.10.2022 11:34 Відповісти
Тут бойовий медик рятує бійця, у Маріуполі Тайра рятувала людей (і дітей) у сховищі, у Херсоні лікарі відмовили у допомозі колаборантам після враження на Антонівському мосту, і держава називає себе соціальною, а зарплати і пенсії - лише у суддів і прокурорів. Медики як були у злиднях, так і залишаються. Державний сором у державі, яка винна пожиттєве утримання Віктору Татькову, Богдану Львову, Олександру Тупицькому та тисячам подібним
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24.10.2022 11:37 Відповісти
Хай вам щастить .Бог з вами.
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24.10.2022 12:10 Відповісти
Нехай у наших медиків буде якомога найменше роботи
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24.10.2022 12:17 Відповісти
Господи Ісусе, Матір Божа, всі Ангели і всі Святі, захистіть наших Воїнів!
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24.10.2022 12:34 Відповісти
Ніколи не забувайте, кожну секунду хтось можливо втрачає життя чи здоров'я.
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24.10.2022 15:41 Відповісти
Как страшно...Боже Милостивый, защити ребят наших!
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24.10.2022 17:02 Відповісти
 
 