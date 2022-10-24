Військовий медик на полі бою надає допомогу пораненим бійцям батальйону "Стугна". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому військовий медик на полі бою надає допомогу пораненим українським бійцям з батальйону "Стугна".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих фрагментах медик надає допомогу бійцю, що дістав осколкові поранення від вибуху міни. На записі чути окрик: "Триста!" і лікар знову біжить на допомогу бійцю, припадаючи до землі у ті моменти, коли лунають вибухи.

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