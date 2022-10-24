Родичам ліквідованих в Україні окупантів відмовляють у виплаті "гробових": "Нету тела - нету денег". ВIДЕО

Родичі ліквідованих в Україні окупантів скаржаться на те, що кремлівська влада відмовляє їм у виплаті так званих "гробових" виплат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами однієї з жінок, син-окупант якої загинув в Україні, найчастіше це стосується тих військуових, тіла яких не знайдені.

"У нас багато мам, що шукають своїх дітей. Дві мами вже поховали... Дівчина з Нижнього Новгороду... Її чоловік був у тій колоні, що і мій син. Їй сказали, що він загинув. Але результат ДНК був негативним. Тіла немає. У неї маленька дитина і вона спитала про зарплату чоловіка, бойові виплати та гроші за відрядження. "Нема тіла - немає грошей", - відповіли їй", - каже росіянка.

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