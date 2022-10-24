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Родичам ліквідованих в Україні окупантів відмовляють у виплаті "гробових": "Нету тела - нету денег". ВIДЕО

Родичі ліквідованих в Україні окупантів скаржаться на те, що кремлівська влада відмовляє їм у виплаті так званих "гробових" виплат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами однієї з жінок, син-окупант якої загинув в Україні, найчастіше це стосується тих військуових, тіла яких не знайдені.

"У нас багато мам, що шукають своїх дітей. Дві мами вже поховали... Дівчина з Нижнього Новгороду... Її чоловік був у тій колоні, що і мій син. Їй сказали, що він загинув. Але результат ДНК був негативним. Тіла немає. У неї маленька дитина і вона спитала про зарплату чоловіка, бойові виплати та гроші за відрядження. "Нема тіла - немає грошей", - відповіли їй", - каже росіянка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська захисниця з окопу веде переговори з окупантами: "Подзвони своїй мамі! Скажи, що ти у неї довбой#б!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) пропаганда (2808) знищення (7313)


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Топ коментарі
+45
Настільки *****, шо аж невдобно.
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24.10.2022 11:49
+29
з вищесказаного можна зробити висновок що російський окупант не лише повинен здохнути за хана, але й пред'явити останьому власну здохлу тушку для звітності
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24.10.2022 11:49
+26
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24.10.2022 11:49
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Тут головне шоб верещучка з дерьмаком свого носа не всунули.
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24.10.2022 11:49 Відповісти
денег не было когда мьясом отправляли на убой в Украину... но ЛОХ НЕ МАМОНТ НЕ ВЫМРЕТ слова основателя самой крутой лоховской пирамиды покойного уже Мавроди... на Раиссии никто и никогдла не прибирает грабли и опять и снова никогда не было но те же грабли вид сбоку в анфас и профиль и снизу...
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24.10.2022 12:24 Відповісти
А рашики еще возмущаются когда им майор Чорнобаев тоже самое говорит)))
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24.10.2022 14:48 Відповісти
Настільки *****, шо аж невдобно.
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24.10.2022 11:49 Відповісти
nu njet, ni pačelavečeski kak-ta.
Vedj moglo by rukavoctvo baxatoj naraissiji xotj po mešku jagelia materjam vydatj...
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24.10.2022 20:07 Відповісти
з вищесказаного можна зробити висновок що російський окупант не лише повинен здохнути за хана, але й пред'явити останьому власну здохлу тушку для звітності
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24.10.2022 11:49 Відповісти
Пришла с военкомата мне повестка...
Лежу и слышу как жена
Со всей семьёю делит шкуру
В бою убитого меня!

Жена и тёща подгоняют:
"Иди скорей в военкомат!"
Рюкзак мне старый собирают:
Буханку, кружку, "Доширак"...

"Не вздумай сдуру в плен сдаваться!
И без вести не пропади!
Чтоб труп оформили - как надо!
И "гробовые" к нам пришли!

Не шуткали: СЕМЬ МИЛЛИОНОВ!
Мы купим всё, что захотим!
Кредиты наши все закроем!
А летом все поедем в Крым!"

Жена кричит: "Куплю машину!"
Сынишка: "Новый самокат!"
А тестю - новую теплицу
И самогонный аппарат!

Вот тесть кричит: "Ты будь героем!
В атаку первым там иди!"
И тут я, наконец-то, понял
Как много значу для семьи!...
(Андрей Поляков)
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24.10.2022 12:43 Відповісти
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24.10.2022 11:49 Відповісти
БЛЕТ ! ВОНИ , ШО РЕАЛЬНО ДУМАЛИ ,ЩО БУДЕ ІНАКШЕ ?!!!!!
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24.10.2022 12:03 Відповісти
Ну тупые ... (С) Кобздон-Задорнов.
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24.10.2022 12:04 Відповісти
кобздорнов
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24.10.2022 12:29 Відповісти
Слово "думали" не применимо к той популяции.
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24.10.2022 15:32 Відповісти
Для женщины в трауре очень странный вид....
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24.10.2022 11:51 Відповісти
Нет тела - нет похоронки - нет траура.
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24.10.2022 12:57 Відповісти
Лапатнікі шо нє смєйьотєсь,нє смєшно...Ета же расєя...
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24.10.2022 11:52 Відповісти
Ця курка наче давно по інтернету гуляє.

Ще був кадр, як воно порається на кухні і бубонить "ох паднімут матері бунт, ох паднімут".
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24.10.2022 11:53 Відповісти
Так зато какой почьот. За путена памирал.
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24.10.2022 11:53 Відповісти
классика...ну что тут добавить? какого хера эти тела делали в Украине? так вам ***** и надо...
раша мечтает нас вбомбить в 18 век ))) хервам....вы сами застряли в рабовладельческом строе...суки
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24.10.2022 11:56 Відповісти
думаю, найдутся на парашеньке предприниматели с бизнесом "поставка тел для выплаты гробовых. компактность пакета и сертификат генетического соответствия гарантируем" ))
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24.10.2022 12:04 Відповісти
Вартість послуг 50% від отриманих коштів...
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24.10.2022 12:57 Відповісти
Нету тела - нету денег. Это лайфхак. Пойду сниму худую проститутку
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24.10.2022 11:57 Відповісти
Справа майора Чернобаєва живе та процвітає.
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24.10.2022 11:58 Відповісти
а шо вона гєкае як Химка?
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24.10.2022 11:58 Відповісти
с Бєлгорода, навєрноє. там всі гекають.
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24.10.2022 13:01 Відповісти
Доктор Борменталь, где у нас Шариковы путлера лежат?
Филипп Филлипыч,наш Шариков жив оказался,правда без рук,ног и головы..., но дышит сабака...
Доктор Борменталь,такое дерьмо выживет даже в АДу вместе с путлером,в Рай они не попадут Априори
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24.10.2022 12:00 Відповісти
У кацапок ще залишилось одне місце, яке цікавить Ашотів і Джамшутів. Саме час рівними колонами упірьод на трасу к дальнобоям. Кацапки, гойда!!!!
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24.10.2022 12:10 Відповісти
И того-сосите член у погибшей обезьяны!вот ************* свинособаки.............................................
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24.10.2022 12:11 Відповісти
Так грусно, что хочется танцевать.
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24.10.2022 12:14 Відповісти
Нету тела - нету денег.Это так неожиданно.
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24.10.2022 12:18 Відповісти
нету тела - нету денег. нету денег - нету Лады!
ланцюжок замкнувся кацапи....
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24.10.2022 12:21 Відповісти
Лада сильно жирно. Уже лишь бы овощей дали
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24.10.2022 12:36 Відповісти
Свинюшки съели. Нех шастать Нехай Щастить!
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24.10.2022 12:26 Відповісти
Зате поля України будуть урожайніші.
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24.10.2022 12:27 Відповісти
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24.10.2022 12:33 Відповісти
Губейку раскатали
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24.10.2022 12:36 Відповісти
та й родинам тих, чиє тіло все-таки нєхотя забрали кацапи, видають далеко не 7 млн, як було обіцяно, а набагато менше.
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24.10.2022 13:03 Відповісти
Какиевашидаказательства что у вас был сын?
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24.10.2022 13:11 Відповісти
Калымаг уже на всех не хватает. Оркоматки успокойтесь.
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24.10.2022 13:59 Відповісти
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штА ??? где маи законные деньги ???

за вАнюшку маго всех сичаз разорву, суки!!! где деньги ?


https://www.meme-arsenal.com/memes/184d5516e594495e26a98d7d55550b1e.jpg

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24.10.2022 14:01 Відповісти
 
 