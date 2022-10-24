Родичам ліквідованих в Україні окупантів відмовляють у виплаті "гробових": "Нету тела - нету денег". ВIДЕО
Родичі ліквідованих в Україні окупантів скаржаться на те, що кремлівська влада відмовляє їм у виплаті так званих "гробових" виплат.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами однієї з жінок, син-окупант якої загинув в Україні, найчастіше це стосується тих військуових, тіла яких не знайдені.
"У нас багато мам, що шукають своїх дітей. Дві мами вже поховали... Дівчина з Нижнього Новгороду... Її чоловік був у тій колоні, що і мій син. Їй сказали, що він загинув. Але результат ДНК був негативним. Тіла немає. У неї маленька дитина і вона спитала про зарплату чоловіка, бойові виплати та гроші за відрядження. "Нема тіла - немає грошей", - відповіли їй", - каже росіянка.
Топ коментарі
+45 Аллоизий #3
показати весь коментар24.10.2022 11:49
+29 Daro Doro
показати весь коментар24.10.2022 11:49
+26 ьля
показати весь коментар24.10.2022 11:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Vedj moglo by rukavoctvo baxatoj naraissiji xotj po mešku jagelia materjam vydatj...
Лежу и слышу как жена
Со всей семьёю делит шкуру
В бою убитого меня!
Жена и тёща подгоняют:
"Иди скорей в военкомат!"
Рюкзак мне старый собирают:
Буханку, кружку, "Доширак"...
"Не вздумай сдуру в плен сдаваться!
И без вести не пропади!
Чтоб труп оформили - как надо!
И "гробовые" к нам пришли!
Не шуткали: СЕМЬ МИЛЛИОНОВ!
Мы купим всё, что захотим!
Кредиты наши все закроем!
А летом все поедем в Крым!"
Жена кричит: "Куплю машину!"
Сынишка: "Новый самокат!"
А тестю - новую теплицу
И самогонный аппарат!
Вот тесть кричит: "Ты будь героем!
В атаку первым там иди!"
И тут я, наконец-то, понял
Как много значу для семьи!...
(Андрей Поляков)
Ще був кадр, як воно порається на кухні і бубонить "ох паднімут матері бунт, ох паднімут".
раша мечтает нас вбомбить в 18 век ))) хервам....вы сами застряли в рабовладельческом строе...суки
Филипп Филлипыч,наш Шариков жив оказался,правда без рук,ног и головы..., но дышит сабака...
Доктор Борменталь,такое дерьмо выживет даже в АДу вместе с путлером,в Рай они не попадут Априори
ланцюжок замкнувся кацапи....
штА ??? где маи законные деньги ???
за вАнюшку маго всех сичаз разорву, суки!!! где деньги ?
https://www.meme-arsenal.com/memes/184d5516e594495e26a98d7d55550b1e.jpg
.