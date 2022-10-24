Окупанти розповіли про успішну атаку українських мінометників: "Два человека погибли. Они уже сгорели. Кости одни торчат". ВIДЕО

Російські окупанти опублікували відеозапис, на якому розповідають про результат прильоту міни з боку українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мінометний постріл був успішним - українські бійці ліквідували двох окупантів.

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