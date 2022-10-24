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Новини Відео Війна
18 092 21

Окупанти розповіли про успішну атаку українських мінометників: "Два человека погибли. Они уже сгорели. Кости одни торчат". ВIДЕО

Російські окупанти опублікували відеозапис, на якому розповідають про результат прильоту міни з боку українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мінометний постріл був успішним - українські бійці ліквідували двох окупантів.

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Автор: 

армія рф (17502) знищення (7313) міномет (106)


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Топ коментарі
+41
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24.10.2022 12:28
+21
Апять так жалка кацапав-пишу та ридаю
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24.10.2022 12:29
+17
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24.10.2022 12:31
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24.10.2022 12:28 Відповісти
ані не погіблі, ані пашлі на канцетт каздона ... )))))))))))))
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24.10.2022 12:28 Відповісти
Апять так жалка кацапав-пишу та ридаю
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24.10.2022 12:29 Відповісти
"У нас единицы, а у них тысячи"
Я правильно понял, что это была одна мина?
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24.10.2022 12:30 Відповісти
сегодня собаки опять будут кушать жаркое ))
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24.10.2022 12:31 Відповісти
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24.10.2022 12:31 Відповісти
А чё трупы не снимаешь?Приказ не снимать-что б не дай бог родственники не опознали и не потребовали "гробовые" на белую "Ладу"? А так по тихому проигорнут ногами и запишут в безвести пропавшие.Я б на месте кацапского ВАЗа подавал бы в суд на таких военкоров за упущенную выгоду.
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24.10.2022 12:31 Відповісти
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24.10.2022 12:32 Відповісти
говорит "трупы принципиально не снимаю"... а шо, этот лысобородый "спецназовец" - Мак-Лауд, что ли??
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24.10.2022 12:33 Відповісти
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24.10.2022 12:37 Відповісти
акцент показался кавказским и фраза "Аллах акбар". Кадіровці?
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24.10.2022 12:46 Відповісти
Да, кака.дыровцы. Стоит только посмотреть не рыло этого козо..е..ба.
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25.10.2022 06:24 Відповісти
помощники ссыбирателя зямель руских педофила путенина должны дохнуть ежесекундно...
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24.10.2022 12:48 Відповісти
Один віддав життя за скабєєву
другий за салафьова...
Чекаємо інших жертвоприношень
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24.10.2022 12:53 Відповісти
Мені почулося чи вони жаліються на нашу перевагу?
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24.10.2022 12:56 Відповісти
Руzні - піzда!!!
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24.10.2022 13:10 Відповісти
Kak gavaril ***** ...Chto s nimi sluchilos ? Ani sdohli !
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24.10.2022 13:12 Відповісти
Чеченцы воюют за своих оккупантов русских.
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24.10.2022 13:26 Відповісти
Так же как и украинцы за руський мир....
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24.10.2022 19:06 Відповісти
горіти вам всім у пеклі ублюдки
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24.10.2022 16:06 Відповісти
 
 