Окупанти розповіли про успішну атаку українських мінометників: "Два человека погибли. Они уже сгорели. Кости одни торчат". ВIДЕО
Російські окупанти опублікували відеозапис, на якому розповідають про результат прильоту міни з боку українських воїнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мінометний постріл був успішним - українські бійці ліквідували двох окупантів.
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Топ коментарі
+41 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар24.10.2022 12:28
+21 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.10.2022 12:29
+17 Mganga Zambezi
показати весь коментар24.10.2022 12:31
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Я правильно понял, что это была одна мина?
другий за салафьова...
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