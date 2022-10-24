Український пілот-вертолітник пролітає над рідним домом, щоб побачити сім’ю: "Махай ручкою! Тато летить!". ВIДЕО

Пілот українського вертольота пролетів над рідним будинком, щоб побачити сім’ю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед тих, хто вітав українського пілота була його маленька дитина.

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