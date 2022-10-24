Український пілот-вертолітник пролітає над рідним домом, щоб побачити сім’ю: "Махай ручкою! Тато летить!". ВIДЕО
Пілот українського вертольота пролетів над рідним будинком, щоб побачити сім’ю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед тих, хто вітав українського пілота була його маленька дитина.
Топ коментарі
+79 vuiko dobrui
показати весь коментар24.10.2022 12:44
+78 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар24.10.2022 12:51
+61 Sergey Stolyarenko
показати весь коментар24.10.2022 12:48
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дочекайтесь живим-здоровим і з Перемогою вашого татка !!
(храни Боженька і татка і його родину і всіх хто б"ється, допомагає, вірить і чекає )
На пілотажному ЯКу в одній Бр ТРО на півдні давно ловлять сітками)))
прошу якщо дитина бачила батька в військовій формі/виконання завдання - зніміть чортенят з плечей та посадіть біленьких, щоб доля та щастя в таких серцях відроджувало мужність та незламність. Нації цього забагато НІКОЛИ не буде!
Буде так.
Орки не останній ворог, нажаль, але здолаємо, браття!
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