Православний окупант б’є свого побратима-мусульманина і встановлює йому графік молитов: "Да, за#бал ты своим Аллахом! Будешь молиться, когда мы скажем!". ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому православний окупант б’є свого побратима-мусульманина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої удари окупант супроводжує словами неповаги до мусульманського віросповідання та до традицій мусульманства.

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