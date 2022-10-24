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Православний окупант б’є свого побратима-мусульманина і встановлює йому графік молитов: "Да, за#бал ты своим Аллахом! Будешь молиться, когда мы скажем!". ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому православний окупант б’є свого побратима-мусульманина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої удари окупант супроводжує словами неповаги до мусульманського віросповідання та до традицій мусульманства.

Увага! Ненормативна лексика! 

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Автор: 

армія рф (17502) мусульмани (91) православ’я (190)


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Топ коментарі
+70
Мусульманам, мабуть, подобається.
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24.10.2022 13:47
+55
Титульна нація. Але фашисти то ми...
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24.10.2022 13:48
+35
Дон впишеться, чи нє ?
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24.10.2022 13:51
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Не вызвало видео ощущения реальности. Как будто бы кто-то прикалывается. У обоих говор южно-русский, энергия ударов вся в замахах, и выкрики несуразные, нет в них ни злобы, ни страха, форма как на показ, аж кричит своей новизной, и это в окопах-то? Видео обычной драки двух алкашей вышибает больше адреналина. Да и мусульманин, отбивающий 5 намазов в день, перед простым кулаком вряд ли бы так согнулся, знаю я их. Впечатление, что два ******** просто не знают, куда девать энергию. Не верю, как сказал бы Станиславский.
Столько снято реальных видео, и по форме и по содержанию куда более страшных и обвиняющих.
Может не стоило такое неоднозначное выкладывать, чтобы не порождать ненужных сомнений?
Я никоим образом не отрицаю вероятность таких событий, сомнение своей подлинностью вызывает именно это видео.
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25.10.2022 06:49 Відповісти
Ролик должен получить максимальное распространение.
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25.10.2022 09:02 Відповісти
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