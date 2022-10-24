Православний окупант б’є свого побратима-мусульманина і встановлює йому графік молитов: "Да, за#бал ты своим Аллахом! Будешь молиться, когда мы скажем!". ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому православний окупант б’є свого побратима-мусульманина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої удари окупант супроводжує словами неповаги до мусульманського віросповідання та до традицій мусульманства.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+70 SabakaBarabaka Yo #524041
показати весь коментар24.10.2022 13:47
+55 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар24.10.2022 13:48
+35 Advokat Savchuk
показати весь коментар24.10.2022 13:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Столько снято реальных видео, и по форме и по содержанию куда более страшных и обвиняющих.
Может не стоило такое неоднозначное выкладывать, чтобы не порождать ненужных сомнений?
Я никоим образом не отрицаю вероятность таких событий, сомнение своей подлинностью вызывает именно это видео.