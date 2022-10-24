"Здесь хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем, если нет, то всем хана", - перехоплення ГУР розмови російського окупанта на Херсонщині. АУДIО

Російський окупант на Херсонському напрямку майже прощається з сестрою.

У перехопленні ГУР військовий РФ розповів про те, що готується здавати позиції перед наступом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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"Здесь хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем, если нет, то всем хана", - розповів окупант

"Здесь новости плохие. Я же говорю: хохлы наступают. Пока мы единственные остались", - додав він.

Він також додав. що відступати планують через день-два, але поки чекають на наказ. Щодо кількості військових, які залишилися "в очікуванні" він зазначив, що їх 100-150.