"Здесь хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем, если нет, то всем хана", - перехоплення ГУР розмови російського окупанта на Херсонщині. АУДIО
Російський окупант на Херсонському напрямку майже прощається з сестрою.
У перехопленні ГУР військовий РФ розповів про те, що готується здавати позиції перед наступом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Здесь хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем, если нет, то всем хана", - розповів окупант
"Здесь новости плохие. Я же говорю: хохлы наступают. Пока мы единственные остались", - додав він.
Він також додав. що відступати планують через день-два, але поки чекають на наказ. Щодо кількості військових, які залишилися "в очікуванні" він зазначив, що їх 100-150.
Топ коментарі
+49 Бенина Мама
показати весь коментар24.10.2022 19:36
+27 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар24.10.2022 19:44
+25 Алекс Скела
показати весь коментар24.10.2022 19:35
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Мабуть наші хлопці навесні пару танчиків з кацапами там вже прожарили...
One way ticket
TO HELL. 😬
Це так, як вагнерівцями….
Да ... уж ...