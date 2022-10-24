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18 018 35

"Здесь хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем, если нет, то всем хана", - перехоплення ГУР розмови російського окупанта на Херсонщині. АУДIО

Російський окупант на Херсонському напрямку майже прощається з сестрою.

У перехопленні ГУР військовий РФ розповів про те, що готується здавати позиції перед наступом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Как меня бесит это #баное правительство. Оно такое тупое, - російський окупант дає характеристику своїй владі, - перехоплення ГУР. АУДIО

"Здесь хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем, если нет, то всем хана", - розповів окупант

"Здесь новости плохие. Я же говорю: хохлы наступают. Пока мы единственные остались", - додав він.

Він також додав. що відступати планують через день-два, але поки чекають на наказ. Щодо кількості військових, які залишилися "в очікуванні" він зазначив, що їх 100-150.

Автор: 

армія рф (17502) розвідка (3866) перехоплення (352) Херсонська область (5789)


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Топ коментарі
+49
Не надо им отступать. Урожайность наших арбузов в 2023-м от этого снизится.
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24.10.2022 19:36
+27
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24.10.2022 19:44
+25
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24.10.2022 19:35
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24.10.2022 19:35 Відповісти
Хана то и хана -- значить так карта лягла .
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24.10.2022 19:36 Відповісти
Не надо им отступать. Урожайность наших арбузов в 2023-м от этого снизится.
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24.10.2022 19:36 Відповісти
Ну оно и понятно - буряты помельче будут.
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24.10.2022 19:45 Відповісти
Они питаются хуже - меньше азота, меньше фосфора.
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24.10.2022 20:10 Відповісти
дело не в питании. Это обусловлено тысячелетиями эволюции - из-за твёрдой почвы в их ареале обитания тело небольшого размера легче хоронить.
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24.10.2022 20:17 Відповісти
Кацапская самка уже в прєдвкушеніі кампєнсациі за дохлава ваньку...
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24.10.2022 19:37 Відповісти
Догадывается ли она что когда ваньки закончится, придётся лечь под любого китайца.
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24.10.2022 19:43 Відповісти
Она уже там
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24.10.2022 19:48 Відповісти
Як мінімум поки не навчаться називати українців українцями-будуть здихати в промислових масштабах.
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24.10.2022 19:40 Відповісти
Вони ніколи не навчаться. Тому й дохнуть за сцаря пачками.
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24.10.2022 19:44 Відповісти
Ніяких "если" - тільки хана, або як варіант - піZдєц
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24.10.2022 19:41 Відповісти
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24.10.2022 19:44 Відповісти
авдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині, - Генштаб
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24.10.2022 19:45 Відповісти
М'ясожарівка -- зачотна назва. 👍😎
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24.10.2022 19:50 Відповісти
Переіменоване з "Андріївки" чи чогось такого (в гуглі дивився).
Мабуть наші хлопці навесні пару танчиків з кацапами там вже прожарили...
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24.10.2022 19:54 Відповісти
З "Артемівки"...
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24.10.2022 19:55 Відповісти
І це вони ще не починали тікати.
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24.10.2022 19:46 Відповісти
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24.10.2022 19:53 Відповісти
В точку и смешно. Особенность украинского юмора. Украинцы и на тачанках писали "Хрен поймаешь!", а русские - что-то вроде "Слава Красной Армии"
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24.10.2022 19:51 Відповісти
порция чмобов на одну суточную сводку ГШ:

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24.10.2022 20:01 Відповісти
It's a one-way ticket,
One way ticket
TO HELL. 😬
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24.10.2022 20:10 Відповісти
включив цю музичку і дивлюся на це фото...
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25.10.2022 09:16 Відповісти
Один брикет биотоплива)))
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24.10.2022 20:13 Відповісти
Вам не "хана" буде. А накриєтеся пиз.. ой такою волохатою (але не шкірою тварини)
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24.10.2022 20:07 Відповісти
А немає перехоплення розмови богуслаєва з кацапами, яким підганяв мотори на кораблі, літаки, вертольоти? Краще нарід веселити розмовою єфрестора, а богуслаєви свої, їх не можна, статут Омана не дозволяє? А скільки кораблі, літаки і вертольоти вбили українців, знищили заводів і будинків?
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24.10.2022 20:27 Відповісти
Есть перехоплення Ещё с утра все слушали
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24.10.2022 21:57 Відповісти
Пильнумо ситуацію, рашистам ***** вірити, себе не поважати!!
Це так, як вагнерівцями….
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24.10.2022 20:34 Відповісти
Краще хана, ой краще...
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24.10.2022 20:50 Відповісти
Не ходив би ти іВАНЕ у солдати!
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24.10.2022 23:38 Відповісти
"Вся армия такая "
Да ... уж ...
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24.10.2022 23:40 Відповісти
Бестолковая кацапская армия.
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24.10.2022 23:59 Відповісти
поплачься козломордый своей свиноматке, поплачься... все-равно тебя свинопаса замочат... подохнешь как бездомный пёс шелудивый...
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25.10.2022 06:46 Відповісти
 
 